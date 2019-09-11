Kaynak suyunda ÅŸifa arÄ±yorlar

Kent merkezine yaklaÅŸÄ±k 25 kilometre uzaklÄ±ktaki KapÄ±kaya mevkiinde bulunan Ä°spendere Ä°Ã§meleri, hastalÄ±klarÄ±na ÅŸifa bulmak iÃ§in yurt iÃ§inden ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelenlerle dolup taÅŸÄ±yor. Battalgazi Belediyesi tarafÄ±ndan 2017 yÄ±lÄ±nda saÄŸlÄ±k turizmine kazandÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla yapÄ±lan Ã§evre dÃ¼zenlemesiyle 150 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k alan, modern hale getirildi. Tarihi Ã§ok eskilere dayandÄ±ÄŸÄ± belirtilen Ä°spendere Ä°Ã§meleri'nden akan suyun, bÃ¶brek taÅŸÄ±, safra kesesi taÅŸÄ±, cilt hastalÄ±klarÄ±, solunum yolu rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± gibi birÃ§ok rahatsÄ±zlÄ±ÄŸa iyi geldiÄŸine inanan vatandaÅŸlar, yanlarÄ±nda getirdikleri bidonlarla su dolduruyor.

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Battalgazi Belediyesi, TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, DoÄŸu Anadolu Projesi BÃ¶lge KalkÄ±nma (DAP) Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°nÃ¶nÃ¼ Ãœniversitesi'nin iÅŸ birliÄŸiyle projelendirilen Ä°spendere Ä°Ã§meleri'nde yÄ±ls onuna doÄŸru Geleneksel ve TamamlayÄ±cÄ± TÄ±p Uygulama Merkezi ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi (GETAT) aÃ§Ä±lacak. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan alÄ±nan izinle aÃ§Ä±lacak merkez, akupunktur, hipnoz, hacamat ve sÃ¼lÃ¼k poliklinikleriyle hastalara ÅŸifa daÄŸÄ±tacak.

26 milyon liralÄ±k yatÄ±rÄ±m

Ayda ortalama 75 bin kiÅŸinin uÄŸradÄ±ÄŸÄ± Ä°spendere Ä°Ã§meleri hakkÄ±nda bilgi veren Battalgazi Belediye BaÅŸkanÄ± Osman GÃ¼der, Ä°spendere'nin Malatya ve TÃ¼rkiye iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir yer olduÄŸunu kaydederek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:"Ä°spendere, doÄŸal ÅŸifa iÃ§me sularÄ±nÄ±n bulunmuÅŸ olduÄŸu bir bÃ¶lge. Uzun yÄ±llardÄ±r hem Malatya'mÄ±za, hem bÃ¶lgemize, hem de Ã¼lkemize, zaman zaman uluslararasÄ± camiaya hizmet eden bir doÄŸal ÅŸifalÄ± iÃ§me sularÄ±mÄ±zÄ±n bulunduÄŸu bir yer. 2017'de bura rehabilitasyona baÅŸlamÄ±ÅŸ olduk. Ã–zellikle bÃ¶lgenin turistlik aÃ§Ä±sÄ±ndan da anlam ve Ã¶nem kazanmasÄ±, saÄŸlÄ±k turizminin yanÄ±nda diÄŸer turistlik anlamda da, anlam ve Ã¶nem kazanmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan belediyemiz Ã§alÄ±ÅŸmalar yapmÄ±ÅŸ oldu. Takriben bugÃ¼ne kadar 26 milyon liraya yakÄ±n bir yatÄ±rÄ±mÄ±mÄ±z oldu."

'Hastalar Ã¼zerinden sonuÃ§ aldÄ±k'

Ä°spendere Ä°Ã§meleri'nde vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan kullanÄ±lan suyun insanlar Ã¼zerinde etkilerinin, yansÄ±malarÄ±nÄ±n diÄŸer insanlara yansÄ±masÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼klerini ifade eden BaÅŸkan GÃ¼der, "Daha Ã¶ncesinden bÃ¶brek rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± Ã¼zerinde sularÄ±mÄ±zÄ±n etkilerinin olduÄŸu biliniyordu. Gelen insanlar bu amaÃ§la genelde burayÄ± tercih ediyorlardÄ±. Daha sonrasÄ±nda belediyemizin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde Ã¶zellikle HÄ±fzÄ±ssÄ±hza Kurulu SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± nezdinde suyumuzun etki alanlarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduk. Buralardan da aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sonuÃ§ itibariyle sadece bÃ¶brek Ã¼rÃ¼ner sistem hastalÄ±klarÄ± Ã¼zerinde deÄŸil de bunun yanÄ±nda sindirim sistemi bikarbonat, yani soda Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±masÄ± nedeniyle insanlarÄ±n sindirim sistemi hastalÄ±klarÄ±na da bu suyun iyi geldiÄŸini anladÄ±k. Bu tedaviyle alakalÄ± olarak yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz Ã§alÄ±ÅŸmalarda insanlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zerinden de sonuÃ§ aldÄ±k" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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YÄ±llÄ±k hedef; 1 milyon ziyaretÃ§i

Ä°spendere'de havuzlarÄ±n da olduÄŸunu belirten GÃ¼der ÅŸÃ¶yle devam etti:"YukarÄ±da olan havuza vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§erisine girerek cilt hastalÄ±klarÄ±na tedavi ediliyor. Mantar, sedef hastalÄ±klarÄ± olabilir, yani deriyle alakalÄ± hastalÄ±klar iÃ§erisinde bulunan mineraller sayesinde deriyle alakalÄ± hastalÄ±klarda sonuÃ§ aldÄ±k. Orta vadeli, uzun vadeli burada Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z olacak. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarda inÅŸallah Ä°spendere'mizi bir kaplÄ±ca merkezi haline getirmek istiyoruz. NasÄ±l DiyarbakÄ±r- Ã‡ermik kaplÄ±calarÄ± merkezi haline dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, Elbistan'da kaplÄ±calar mevcut ise buradaki mineralli ve karbonat, kÃ¼kÃ¼rt ihtiva eden suyumuzu yukarÄ±daki otelimizin bulunmuÅŸ olduÄŸu havuzlara atÄ±yoruz.

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Orada Ä±sÄ±tma sistemiyle inÅŸallah vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶zellikle bel aÄŸrÄ±larÄ± olsun, bel fÄ±tÄ±klarÄ± olsun, kemik kÄ±rÄ±klarÄ±nÄ±n iyileÅŸmesinde olsun, romatizma aÄŸrÄ±larÄ± olsun, sebebi bilinmeyen vÃ¼cut aÄŸrÄ±larÄ± olsun, tabi bunlarÄ±n tespitlerinin hepsi SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± nezdinde yapÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. Ä°nÅŸallah Ä°spendere'mizi hem saÄŸlÄ±k turizmi, hem de turizmle birleÅŸtirerek Malatya'mÄ±zÄ±n gerÃ§ekten cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Daha Ã¶ncesinde bu yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±lmadan Ã¶nce belki yÃ¼zlerce, binlerce ifade edebileceÄŸimiz ziyaretÃ§i alÄ±rken, haftalÄ±k 10 binlerce buraya insanÄ±mÄ±z geliyor. Bundan sonraki sÃ¼reÃ§te, saÄŸlÄ±k turizminin baÅŸkenti haline getirme aÃ§Ä±sÄ±ndan buraya inÅŸallah yÄ±llÄ±k 1 milyon yakÄ±n insanÄ± Ã§ekmek, aÄŸÄ±rlamak istiyoruz, burada tedavilerine yardÄ±mcÄ± olmak istiyoruz."

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