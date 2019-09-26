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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kaykay ve paten ile dünyayı geziyorlar
Seyahat
Anadolu Ajansı
26.09.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Kaykay ve paten ile dünyayı geziyorlar

Çekya'da bir üniversitede uzman olarak çalışan Miıchal Skıevar (30) ile İva Szıpo (28), yeni maceralar için paten ve kaykayla yolculuk etmeye başladı. Her yıl birkaç ülke gezen iki kafadar gezgin, iki hafta önce Bulgaristan'ın Varna kentinden başladıkları bu yılki gezileri kapsamında Türkiye'ye Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

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Daha önce Yunanistan, Romanya, Macaristan, Avusturya ve Slovakya'nın da aralarında olduğu 12 ülkeyi gezen ikili, bu yıl İstanbul'u gezdikten sonra sonrası yaşadıkları Prag'a dönecek. Miıchal Skıevar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce kaykay ve paten ile başladıkları yolculuklarında 12 ülkeye gittiklerini belirterek arkadaşı ile yeni maceralara atılmayı çok sevdiğini anlattı. İlk olarak bisikletle dünya turu yapmayı düşündüklerini, daha sonra kaykay ve patenle ulaşımın daha kolay olacağını düşünerek yola çıktıklarını ifade eden Skıevar, kaykay ve patenin ayrı bir keyif verdiğini dile getirdi.

Kaykay ve paten ile dünyayı geziyorlar



"Bulgaristan'da sürücüler çok hızlı"

Bu yıl Varna'dan yola çıktıklarını ancak pek çok güçlükle karşılaştıklarını anlatan Skıevar, "Bulgaristan'da yollar çok dar ve sürücüler gereksiz hızlı, bu tehlikeler nedeniyle pek çok yeri otostopla geçtik ama Türkiye'de yollar güzel. Misafirperver, sevecen insanlarla karşılaştık. İstanbul'a kadar kaykay ve patenlerimizle devam edeceğiz." dedi.

Kaykay ve paten ile dünyayı geziyorlar


Dünyayı keşfetmeyi amaçladıklarını anlatan Skıevar, yeni insanlar tanımanın keyfinin büyük olduğunu belirtti. Hava koşullarına bağlı zorluklar yaşadıklarını aktaran Skıevar, "Biz bu şekilde seyahat etmekten büyük keyif alıyoruz. Kaykayla gitmek bisikletle gitmekten daha eğlenceli. Bacaklarınızdan daha hızlıysanız bu yeterli. Bazen rüzgar ve yağış nedeniyle sıkıntılar yaşıyoruz. Bu durumlarda ise çadır kurarak bir süre dinleniyoruz. Macera dolu bir seyahat oluyor. Yanımızdan geçen sürücüler, bize el sallıyor, cep telefonlarıyla görüntü alıyor. Türkiye diğer ülkelere göre bizim için ayrı bir güzel." diye konuştu. İva Szıpo da arkadaşı ile 5 yıldır heyecan ve macera dolu anlar yaşadıklarını vurgulayarak kaykay ve paten ile seyahat etmekten keyif aldıklarını kaydetti.

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