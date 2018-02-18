Kayakçılara fil gücü veren lezzetler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriKayakçılara fil gücü veren lezzetler
Seyahat Kayakçılara fil gücü veren lezzetler
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seyahat
Aylin Öney TAN
18.02.2018 - 05:00, Son Güncelleme:

Kayakçılara fil gücü veren lezzetler

Kendinizi Fransız Alplerinin tepesinde Hannibal’in orduları gibi dağları fethetmiş hissedebilirsiniz. Ama bunu yapmak için size fil gücü verecek Fransız köylülerinin müthiş dağ lezzetleriyle enerji toplamanız gerek. İşte Val Cenis’te kaçırılmaması gereken tatlar:

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Görkemli dağları fethetmek insanların çılgın tutkularından biri. Şimdiye dek bulunan en eski kayak tam 9 bin yıl öncesine tarihleniyor. Kuzey ülkelerinde dağ köylülerinin ulaşım için kullanageldiği kayak, yabancı dillerde ski, aslında eski Norveç dilinde tahta anlamına gelen ve ‘şi’ diye okunan kelimeden geliyor. Dağları fethetmek deyince şimdiye kadar en çılgın girişim Hannibal’in ordularını Alp’lerden aşırma girişimi olsa gerek, üstelik Afrika’dan getirdiği fillerle... Kartacalı general kuşkusuz büyük bir askeri dehaydı, nitekim Roma’yı yenmek için sıra dışı bir yol izleyerek İspanya, Pireneler ve Fransa’yı aşmış, Pirene dağlarını aşmış olmanın verdiği güvenle geçit vermesi imkansız gözüken Fransız Alplerini de geçerek Kuzey İtalya’ya girmiş ve Romalıları beklenmedik taraftan gelen bu taarruzuyla yenmeyi başarmıştı.

Kayakçılara fil gücü veren lezzetler

Bugün Fransa’nın güney doğusundaki Hannibal ordularının geçtiği Val Cenis bölgesi spor meraklısı kayakçıların, sakin ve bakir doğa sevenlerin, ailece tatil yapmak isteyenlerin gözdesi. Doğrusu birbirinden güzel pistler her seviyede kayakçılar için inanılmaz fırsatlar sunuyor, özellikle orta seviye için mavi pistler en yüksek doruk noktalara kadar çıkabiliyor. Kendinizi Fransız Alplerinin tepesinde Hannibal’in orduları gibi dağları fethetmiş hissedebilirsiniz. Ama bunu yapmak için size fil gücü verecek Fransız köylülerinin müthiş dağ lezzetleriyle enerji toplamanız gerek. İşte Val Cenis’te kaçırılmaması gereken tatlar...

Soupe à l’Oignon: Soğan çorbası olmazsa olmaz. Karamelize edilmiş çok bol soğan ve et suyu üstüne bol peynirli kızarmış ekmek konuyor, peynir nar gibi kızarınca servis yapılıyor. İçinizi ısıtmak ve olası üşütmelere karşı birebir.

Kayakçılara fil gücü veren lezzetler

Tartiflette: Patates ve peynir birlikteliği muhteşem. Karlı günlerde bıkmadan yiyebilirsiniz. Bu yemek patates ve soğanla peynirsiz olarak fırında yapılan bir yöresel yemekten esinlenerek 1980’lerde Reblochon Peyniri Üreticileri Birliği tarafından icat edilmiş ve çok tutularak şimdiden bir klasik halini almış. Tarifinde bir bütün teker reblochon peyniri kullanılan tartiflette peynir promosyonu açısından amacına ulaşmış denilebilir.

Kayakçılara fil gücü veren lezzetler

Yöresel peynirler

Beaufort: Kaşara benzer çiğ inek sütünden yapılan bu açık sarı peynirin 1 kilosu için 11 kilo süt kullanılıyor. Tadı yaşına ve üretildiği sezona göre sütlü kremamsı tatlıca olabildiği gibi orta-sert keskin de olabiliyor. Eritilmeye müsait olduğu için yemeklerde kullanıldığı gibi peynir tabaklarının da değişmez peyniri. Bleu de Bonneval: Bonneval-sur-Arc Val Cenis vadisindeki en eski ve korunmuş köy. Yığma kayrak taşı evleri ile tarihte donmuş kalmış bir köşe gibi. Buranın küflü peyniri meşhur. Denemeden geçmeyin.

Kayakçılara fil gücü veren lezzetler

Reblochon: Camambert ve Brie peyniri gibi olgunlaştığında akışkan bir doku alan bu peynir aynı zamanda sonradan icat “tartiflette” yemeğinin de çıkış noktası. Eskiden dağ köylüleri fazla vergi ödememek için ineği tam sağmazlarmış. Toprak ağaları sıkılan sütü ölçüp alacaklarını hesapladıktan sonra ineğin memesinde kalan sütten, ki bu süt çok daha lezzetli ve yoğun olurmuş, kendilerine özel peynir yaparlarmış. İşte bu peynir “reblocher” sözcüğünden, yani “ineğin memesini tekrar sıkmak” kelimesinden türemiş.

Kayakçılara fil gücü veren lezzetler

Abondance: Bu peynir tam eritmelik. Adını aynı isimdeki inek türünden alıyor. Rendelenip çok az şarapla karıştırılıyor, sarımsak ile ovulmuş küçük kaplarda üstü kızarana kadar fırında eritiliyor, fondü gibi ekmek bana bana yeniyor.

Kayakçılara fil gücü veren lezzetler

Miele de Montagne: Dağ balı tatmadan olmaz. Val Cenis’in bulunduğu Haute Maurienne bölgesi Fransa’nın süt ve bal cenneti kabul ediliyor. Karlar eriyince bin bir çeşit çiçeklerle bezenen dağların damıtılmış lezzeti bir kaşık dağ balında damağınızı şenlendiriyor.

Kayakçılara fil gücü veren lezzetler

Mini alışveriş tavsiyesi

Bölgede Sherpa adı verilen küçük marketlerde her türlü ihtiyacınızın yanı sıra yerel lezzetleri de bulabilirsiniz. Kasanın yanında bedava verilen tarif broşürlerinden alırsanız içinde pek çok malzeme için ilham verici tarifler var. Daha özel peynirler ve ev yapımı reçeller, kestane püresi ve bal içinse bölge üreticilerinin kooperatifini arayıp bulun, Cooperative Laitiere de Haute Maurienne tüm dağ lezzetleri için eşsiz bir adres. Dağ meyvelerinden yapılan ve taze lor benzeri peynirlerin üzerine sos gibi dökerek yenen orman meyveleri kompostolarını, reçellerini ve ekmek üzerine sürülmelik kestane pürelerini es geçmeyin.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

36 saatte Johannesburg

Uçakta hangi evcil hayvanınızı yanınıza alabilirsiniz?

Türkiye’nin en iyi 10 kış seyahati

Kayakçılara fil gücü veren lezzetler