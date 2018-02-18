Kayakçılara fil gücü veren lezzetler

Görkemli dağları fethetmek insanların çılgın tutkularından biri. Şimdiye dek bulunan en eski kayak tam 9 bin yıl öncesine tarihleniyor. Kuzey ülkelerinde dağ köylülerinin ulaşım için kullanageldiği kayak, yabancı dillerde ski, aslında eski Norveç dilinde tahta anlamına gelen ve ‘şi’ diye okunan kelimeden geliyor. Dağları fethetmek deyince şimdiye kadar en çılgın girişim Hannibal’in ordularını Alp’lerden aşırma girişimi olsa gerek, üstelik Afrika’dan getirdiği fillerle... Kartacalı general kuşkusuz büyük bir askeri dehaydı, nitekim Roma’yı yenmek için sıra dışı bir yol izleyerek İspanya, Pireneler ve Fransa’yı aşmış, Pirene dağlarını aşmış olmanın verdiği güvenle geçit vermesi imkansız gözüken Fransız Alplerini de geçerek Kuzey İtalya’ya girmiş ve Romalıları beklenmedik taraftan gelen bu taarruzuyla yenmeyi başarmıştı.

Bugün Fransa’nın güney doğusundaki Hannibal ordularının geçtiği Val Cenis bölgesi spor meraklısı kayakçıların, sakin ve bakir doğa sevenlerin, ailece tatil yapmak isteyenlerin gözdesi. Doğrusu birbirinden güzel pistler her seviyede kayakçılar için inanılmaz fırsatlar sunuyor, özellikle orta seviye için mavi pistler en yüksek doruk noktalara kadar çıkabiliyor. Kendinizi Fransız Alplerinin tepesinde Hannibal’in orduları gibi dağları fethetmiş hissedebilirsiniz. Ama bunu yapmak için size fil gücü verecek Fransız köylülerinin müthiş dağ lezzetleriyle enerji toplamanız gerek. İşte Val Cenis’te kaçırılmaması gereken tatlar...

Soupe à l’Oignon: Soğan çorbası olmazsa olmaz. Karamelize edilmiş çok bol soğan ve et suyu üstüne bol peynirli kızarmış ekmek konuyor, peynir nar gibi kızarınca servis yapılıyor. İçinizi ısıtmak ve olası üşütmelere karşı birebir.

Tartiflette: Patates ve peynir birlikteliği muhteşem. Karlı günlerde bıkmadan yiyebilirsiniz. Bu yemek patates ve soğanla peynirsiz olarak fırında yapılan bir yöresel yemekten esinlenerek 1980’lerde Reblochon Peyniri Üreticileri Birliği tarafından icat edilmiş ve çok tutularak şimdiden bir klasik halini almış. Tarifinde bir bütün teker reblochon peyniri kullanılan tartiflette peynir promosyonu açısından amacına ulaşmış denilebilir.

Yöresel peynirler



Beaufort: Kaşara benzer çiğ inek sütünden yapılan bu açık sarı peynirin 1 kilosu için 11 kilo süt kullanılıyor. Tadı yaşına ve üretildiği sezona göre sütlü kremamsı tatlıca olabildiği gibi orta-sert keskin de olabiliyor. Eritilmeye müsait olduğu için yemeklerde kullanıldığı gibi peynir tabaklarının da değişmez peyniri. Bleu de Bonneval: Bonneval-sur-Arc Val Cenis vadisindeki en eski ve korunmuş köy. Yığma kayrak taşı evleri ile tarihte donmuş kalmış bir köşe gibi. Buranın küflü peyniri meşhur. Denemeden geçmeyin.

Reblochon: Camambert ve Brie peyniri gibi olgunlaştığında akışkan bir doku alan bu peynir aynı zamanda sonradan icat “tartiflette” yemeğinin de çıkış noktası. Eskiden dağ köylüleri fazla vergi ödememek için ineği tam sağmazlarmış. Toprak ağaları sıkılan sütü ölçüp alacaklarını hesapladıktan sonra ineğin memesinde kalan sütten, ki bu süt çok daha lezzetli ve yoğun olurmuş, kendilerine özel peynir yaparlarmış. İşte bu peynir “reblocher” sözcüğünden, yani “ineğin memesini tekrar sıkmak” kelimesinden türemiş.

Abondance: Bu peynir tam eritmelik. Adını aynı isimdeki inek türünden alıyor. Rendelenip çok az şarapla karıştırılıyor, sarımsak ile ovulmuş küçük kaplarda üstü kızarana kadar fırında eritiliyor, fondü gibi ekmek bana bana yeniyor.

Miele de Montagne: Dağ balı tatmadan olmaz. Val Cenis’in bulunduğu Haute Maurienne bölgesi Fransa’nın süt ve bal cenneti kabul ediliyor. Karlar eriyince bin bir çeşit çiçeklerle bezenen dağların damıtılmış lezzeti bir kaşık dağ balında damağınızı şenlendiriyor.





Mini alışveriş tavsiyesi



Bölgede Sherpa adı verilen küçük marketlerde her türlü ihtiyacınızın yanı sıra yerel lezzetleri de bulabilirsiniz. Kasanın yanında bedava verilen tarif broşürlerinden alırsanız içinde pek çok malzeme için ilham verici tarifler var. Daha özel peynirler ve ev yapımı reçeller, kestane püresi ve bal içinse bölge üreticilerinin kooperatifini arayıp bulun, Cooperative Laitiere de Haute Maurienne tüm dağ lezzetleri için eşsiz bir adres. Dağ meyvelerinden yapılan ve taze lor benzeri peynirlerin üzerine sos gibi dökerek yenen orman meyveleri kompostolarını, reçellerini ve ekmek üzerine sürülmelik kestane pürelerini es geçmeyin.