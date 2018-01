 Kayak tatilinin en eğlenceli adresi: Avusturya

Kitzbühel

117 yaşında, kayak tarihinin en eski pistlerinden biri olan Kitzbuehel, 1893 yılından beri meraklılarına ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en ünlü kayak merkezlerinden biri olan Kitzbühel, 170 kilometrelik uzun bir pistin yanı sıra 33 km’lik adrenalin dolu başka bir piste de sahip. Kitzbühel rota haritasında işaretli toplam 170 km uzunluğunda 60 adet pist her seviyedeki kayak severe uygun. Pistler üç seviyeye göre ayrılıyor 67 kilometresi mavi renkle nitelendirilen kolay seviye olup 79 kilometresi kırmızı, orta seviyeli ve 24 kilometresi siyah yani ileri seviye. Hem pist içi hem de pist dışı kayak yapma zevkini size sunan Kitzbühel, Ortaçağ atmosferini günümüze kadar taşıyan köyleriyle sizlere burada kış sporları dışında farklı aktiviteler yapma olanağı da sağlar.

Zell Am See

Kaprun glasiyer bölgesinin ve büyük gölün yakınlarında bulunan Zell Am See, dünya kayak severlerin bir başka gözdesi. Kış mevsimine ve kış sporlarına uygun tüm beklentilerinizi karşılayabilecek Zell Am See, İsviçre ve Fransa kadar ünlü kayak merkezleri ile sizi bekliyor.

Alpbach

Alpler’in nefes kesici havasında sporunuzu yapmak ve kış mevsiminin güzelliğini yaşamak istiyorsanız Alpbach’ta çok daha fazlasını bulacağınıza şimdiden emin olabilirsiniz. Alpbach dünyanın en iyi 10 kayak merkezi listesinde yer alıyor.

Avusturya’ya nasıl gidilir?

Avusturya’ya gidebilmek için öncelikli işlem olarak vize almanız gerekiyor. Türkiye’den Avusturya’ya havayollarıyla ulaşım mümkün. Şehrin içinden tren ve otobüslerle kolaylıkla kayak merkezlerine ulaşımın gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik fiyatlar oldukça uygun.

Avusturya’da ne yenir?

Diğer kayak merkezlerinde olduğu gibi Avusturalya’da da hayat öğleden sonra başlıyor. Avusturya’da akşam yemeği için restoranlarda kesinlikle Şnitzelin tadına bakmalısınız.