 Kayak tatilinin en eğlenceli adresi: Avusturya

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kayak tatilinin en eğlenceli adresi: Avusturya

Kayak merkezleriyle ünlü Avusturya bu kış da kayak severlerin en uğrak noktası... Kayağı ustaların öğretmenliğinde yurtdışında öğrenmek ya da tekniklerinizi geliştirmek istiyorsanız tüm aile üyelerine uygun aktiviteleri ve her seviyeye uygun pistleriyle Avusturya’yı listenize eklemelisiniz.

Hürriyet Haber
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Kitzbühel

117 yaşında, kayak tarihinin en eski pistlerinden biri olan Kitzbuehel, 1893 yılından beri meraklılarına ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en ünlü kayak merkezlerinden biri olan Kitzbühel,  170  kilometrelik uzun bir pistin yanı sıra 33 km’lik adrenalin dolu başka bir piste de sahip. Kitzbühel rota haritasında işaretli toplam 170 km uzunluğunda 60 adet pist her seviyedeki kayak severe uygun. Pistler üç seviyeye göre ayrılıyor 67 kilometresi mavi renkle nitelendirilen kolay seviye olup 79 kilometresi kırmızı, orta seviyeli ve 24 kilometresi siyah yani ileri seviye. Hem pist içi hem de pist dışı kayak yapma zevkini size sunan Kitzbühel, Ortaçağ atmosferini günümüze kadar taşıyan köyleriyle sizlere burada kış sporları dışında farklı aktiviteler yapma olanağı da sağlar.

Kayak tatilinin en eğlenceli adresi: Avusturya

Zell Am See

Kaprun glasiyer bölgesinin ve büyük gölün yakınlarında bulunan Zell Am See, dünya kayak severlerin bir başka gözdesi. Kış mevsimine ve kış sporlarına uygun tüm beklentilerinizi karşılayabilecek Zell Am See, İsviçre ve Fransa kadar ünlü kayak merkezleri ile sizi bekliyor.

Kayak tatilinin en eğlenceli adresi: Avusturya

Alpbach

Alpler’in  nefes kesici havasında sporunuzu yapmak ve kış mevsiminin güzelliğini yaşamak istiyorsanız Alpbach’ta çok daha fazlasını bulacağınıza şimdiden emin olabilirsiniz. Alpbach dünyanın en iyi 10 kayak merkezi listesinde yer alıyor.

Kayak tatilinin en eğlenceli adresi: Avusturya

Avusturya’ya nasıl gidilir?

Avusturya’ya gidebilmek için öncelikli işlem olarak vize almanız gerekiyor. Türkiye’den  Avusturya’ya havayollarıyla ulaşım mümkün. Şehrin içinden tren ve otobüslerle kolaylıkla kayak merkezlerine ulaşımın gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik fiyatlar oldukça uygun.

Avusturya’da ne yenir?

Diğer kayak merkezlerinde olduğu gibi Avusturalya’da da hayat öğleden sonra başlıyor. Avusturya’da akşam yemeği için restoranlarda kesinlikle Şnitzelin tadına bakmalısınız.

 Kayak tatilinin en eğlenceli adresi: Avusturya

 

 

Kaynak: Hürriyet Haber

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