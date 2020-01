Kayak oteli seçerken dikkat etmeniz gerekenler

1- Kayak Merkezine Yakın Olmalı



Her şeyden önce eğer kayak tatili yapmak istiyorsanız, ilk işiniz doğru kayak merkezini seçmek olmalı. Kayak pistlerinin özelliklerinden, ulaşımına kadar her ayrıntıya dikkat ederek kayak merkezine karar vermelisiniz. Ardından da kayak otelini seçmeniz gerekiyor. Dikkat etmeniz gereken pek çok özellik arasında kayak otelinizi seçerken ilk kıstasınız ise otelinizin kesinlikle gideceğiniz kayak merkezine yakınlığı olmalı, hatta pistlere en yakın tesisleri seçmekte de fayda olacaktır. Aracınızla ya da uzun yürüyüşlerle kayak merkezinin pistlerine-telesiyejlerine ulaşmak bu seyahatte emin olun ki son tercihiniz olacaktır. Hem ekipmanların ağırlığı hem de hava şartlarını düşünürsek otelinizin kayak merkezindeki pistlere-telesiyejlere yakın olması bir hayli önem arz eder.









2- Kayak Ekipmanları Kiralanabilmeli



Eğer bir oteli yalnızca kayak oteli olduğu için tercih ediyorsanız şüphesiz ki tesisin kayak ekipmanı kiralaması sizin için önemli bir ayrıntı. Neden mi? Çünkü özellikle amatör olarak kayak yapıyorsanız hem yükte hem de pahada ağır olan kayak ekipmanlarının her birine sahip olamayabilirsiniz. İyi bir seçim olarak kayak yapacağınız süre boyunca ekipman kiralamanızdır. Bu sebeple konakladığınız otelin bu hizmeti sağlaması konaklamanızı daha konforlu bir hale getirecektir. Hatta otelin kayak okulunun bulunması da bir diğer avantajıdır. Böylece ilk kez kayak yapacaksanız veya çocuklarınıza kayak öğretmek niyetindeyseniz kayak dersi hizmeti imdadınıza yetişecektir.







3- Kayak Dışında Çeşitli Aktiviteleri de Bünyesinde Barındırmalı



Gelelim kayak oteli seçerken dikkat etmeniz gereken bir diğer ayrıntıya; işte onlar da tesisin aktiviteleridir. Evet, bir kayak otelinde mutlaka olması gereken detaylardan biri de aktivite çeşitliliğidir. Çünkü seyahatiniz boyunca, büyük olasılıkla vaktinizi yalnızca kayak yaparak değerlendirmek istemeyeceksiniz! Bu durumda eğer oteliniz aktivite bakımından kısıtlıysa canınız sıkılabilir. Kar motoruyla gezinti, akşam eğlenceleri, animasyonlar ve çevre gezisi olanakları gibi çeşitli aktiviteler ile kayak dışında kalan zamanlarınızı keyifli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ayrıca tesisinizde bahsettiğimiz tüm bu aktiviteler yoksa bile, en azından aktivite yapabileceğiniz yerlere yakın konumda olması sizin için yine büyük avantaj sağlayacaktır.









4- SPA Olanakları Bulunmalı



SPA olanakları elbette ki her kayak otelinde mutlaka bulunması gereken özelliklerden biri değil! Fakat iyi bir kayak otelinde mutlaka olması gereken özelliklerden biri olduğunu da belirtmeliyiz. Özel yağlarla yapılan masaj hizmetlerinden saunaya, her ayrıntının düşünüldüğü SPA merkezlerinde hem günün hem de yılın tüm yorgunluğunu üzerinizden atabilirsiniz. Gevşemenizi sağlayacak SPA merkezi bulunan kayak otelleri, bu sebeple genellikle de en sık tercih edilen tesislerin başında gelir. Siz de özellikle konforlu bir kayak tatili arayışındaysanız, otelin SPA olanakları hakkında bilgi almanızda fayda var, bizden önermesi…









5- Yeme-İçme Alternatifleri Olmalı



Konsepti ne olursa olsun otel seçerken dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de yeme-içme seçenekleridir. Yani hem bütçenizi belirleyebilmeniz hem de kendinizi önceden hazırlayabilmeniz adına bir otelin her şey dahil, tam pansiyon, yarım pansiyon ya da oda-kahvaltı seçeneklerinden hangisine sahip olduğunu bilmeniz oldukça önemlidir. Kayak otellerine gelince, kayak merkezlerinin çevresinde yemek yenecek yerlerin azlığı ve hizmet veren restoranların da bir hayli yüksek fiyatlı olması sebebiyle otelinizdeki yemek seçeneklerinin çeşitliliği oldukça avantaj sağlayacaktır. Bu nedenle her şey dahil ya da tam pansiyon konseptlerini tercih ederek çok daha ekonomik bir konaklama gerçekleştirebilirsiniz.









6- Isıtma Sistemi Çok İyi Olmalı



Eğer kayak tatiline çıktıysanız soğuk havalara karşı hazırlıklı olmanız şart. Fakat bir gerçek var ki o da konakladığınız otelin de en az sizin kadar soğuk havalara hazırlıklı olması gerektiğidi. Bu sebeple bir kayak otelinin sizi mutlu edebilmesi için dikkat etmeniz gereken özelliklerden biri de ısıtma sistemidir. Bize göre iyi bir ısıtma sistemine sahip olan otellerde ziyaretçiler soğuktan yakınmadıkları kadar sıcaktan da bunalmamalıdır. Bu sebeple siz siz olun, kayak otelinizi tercih ederken tesisin ısıtmasıyla ilgili daha önceki misafirlerin deneyimlerini yorum sitelerinden okumayı ve otel odanıza rezervasyon yapmadan önce çok yönlü araştırma yapmayı ihmal etmeyin.



Kaynak : neredekal.com