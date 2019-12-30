Kayak merkezleri yılbaşına hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulanan Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezi haline gelen Erciyes, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Erciyes'teki oteller, yılbaşında yapılacak gece kayağı, konser, havai fişek gösterisi ve birçok aktiviteyle yüzde 100 doluluğa ulaştı. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, yılbaşını Erciyes'te geçirmenin ayrıcalık olduğunu söyledi.

"Yılbaşını Erciyes'te geçirmek isteyen çok sayıda yabancı turist var"

Yeni yıla Erciyes'te girecek yerli ve yabancı turistlerin, buradaki işletmeleri sevindirdiğini belirten Cıngı, şunları kaydetti: "Yeni yıla dağın büyülü atmosferinde girmek bir çok insan için cazibe unsuru haline geldi. Bununla alakalı bizler de gereken tüm tedbirleri aldık. Tabi biliyorsunuz, esas programları Erciyes Dağı'ndaki otellerimiz gerçekleştiriyor. Bütün otellerimizin yılbaşı özel programları var ve aylar öncesinden bunun hazırlıklarına başladılar. Şu anda otellerimiz yılbaşında yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Bütün otellerimizde çeşitli eğlence programları gerçekleştirilecek. Bizim açımızdan önemli olan, yılbaşını Erciyes'te geçirmek isteyen çok sayıda yabancı turistin bulunması."





"Misafirlerimize gece kayağı yaptıracağız"

Yılbaşı dolayısıyla charter seferlerinin de arttığını vurgulayan Cıngı şöyle devam etti: "Erciyes'te yatak kapasitemiz 1400 ve bunun yaklaşık yüzde 60'ını yabancı turistler dolduracak. Erciyes, bu hafta içerisinde yeni charter seferleriyle Rusya, Ukrayna, Belarus, Çekya, Slovakya ve Polonya'dan gelecek misafirlerimizle çok farklı milletlerle daha uluslararası bir merkez formatında olacak. Özellikle yılbaşı tarihinde charter sayıları da arttı. O insanlar özellikle yılbaşını Erciyes'te geçirmeyi tercih etti. Bu da bizi mutlu eden bir unsur. Biz de Erciyes yönetimi olarak pistlerimizi açacağız ve misafirlerimize gece kayağı yaptıracağız. Belli bir saatten sonrada zaten otellerin programları başlayacak."





Ilgaz Dağı Kayak Merkezi yılbaşına hazır

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseverleri ağırlıyor. Kar kalınlığının 61 santimetreye ulaştığı Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor. Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Veysel Sezen, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesislerin yılbaşına hazır olduğunu söyledi.

ÖRSEM'in 75 oda ve 150 yatak kapasitesine sahip olduğunu anlatan Sezen, "Doluluk oranımız yüzde 100'e yakın. İnşallah 31 Aralık akşamı yılbaşı galasıyla programımızı yapacağız. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp göndereceğiz. Tesisimiz tüm halkımıza açık. Yer olduğu sürece bütün vatandaşlarımız tesislerimizden yararlanabilir. Şu an bütün hazırlıklarımız tamam, misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.

Çorum'dan geldiğini söyleyen Mustafa Güneysu, "Türkiye'mizin her köşesi yaz ve kış mükemmel güzelliklere sahip. Bunun da bir örneğini burada yaşadım. Buraya gelmekten dolayı çok mutluyum. İnşallah bundan sonra da gelmeyi düşünüyorum. Çok güzel bir ortam var." diye konuştu.