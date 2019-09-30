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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Kayadan oyma adliye binası' keşfedilmeyi bekliyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
30.09.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

'Kayadan oyma adliye binası' keşfedilmeyi bekliyor

Nevşehir'in Ortahisar beldesinde tesadüfen ortaya çıkarılan 1500 yıllık kayadan oyma adliye binası ve farklı birimlerin bulunduğu alan turizme kazandırılacak.

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Kapadokya'da, kayadan oyma tarihi adliye sarayı ve zindanları barındıran "Zindan Tepesi" keşfedilmeyi bekliyor. Türkiye'nin peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, yer altı şehirlerinin yanı sıra çeşitli kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleri ile tanınan Kapadokya bölgesinde, yeterince tanıtılmadığı için bilinmeyen bazı yapılar da bulunuyor.

Bu yapılardan olan ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Zindan Tepesi'nin turizme kazandırılması amaçlanıyor. 1998 yılında alandaki bir mağara girişinin önünün açılması için yapılan temizlik çalışmasında tesadüfen ortaya çıkarılan ve tünellerle birbirine bağlanan kayadan oyma yapıda, yargılama alanı, hakim ve jürinin bulunduğu mekanlar, mahkumların tutulduğu taş yataklı odalar, görüşme, infaz alanı ve mezarlar bulunuyor.

Kayadan oyma adliye binası keşfedilmeyi bekliyor

Kitabesi bulunmadığı için yapım tarihi bilinmeyen ancak inceleme yapan uzmanlarca 4'üncü veya 5'inci yüzyılda inşa edildiği sanılan alan, yaklaşık 1500 yıl önce bölgede sosyal yaşamın yoğun şekilde sürdüğünü, suç ve suçluya karşı etkin mücadelenin verildiğini ortaya koyuyor. Alanın, turizmden hak ettiği payı alabilmesi için çalışma başlattıklarını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, AA muhabirine, defineciler tarafından bir kısmı tahrip edilmiş alanın yerel imkanlarla korunup temizlendiğini anlattı. Kapadokya'da kayadan oyma çok sayıda farklı nitelikte yapı bulunduğunu dile getiren Ateş, "Zindan Tepesi'nde herhangi bir kitabe bulunmuyor. Mimari yapısından yola çıkıldığında 4'üncü veya 5'inci yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. En ilginç kısmı ise 18 kayadan oyma mezar var, biri yaklaşık 3 metre boyunda. Burada geçmişte definecilerin kazılarında başsız iskeletlere ulaşıldığı rivayet ediliyor. Dolayısıyla giyotin ile infaz uygulamasının yapıldığı düşünülmektedir." dedi.

Kayadan oyma adliye binası keşfedilmeyi bekliyor

Alanın meraklılarca ziyaret edilmesine olanak sağlamak için yurt içi ve dışındaki turizm fuarlarında tanıtılacağını vurgulayan Ateş, bu konuda çalışmalara başladıklarını ifade etti. Kapadokya bölgesinde insanların geçmişte peribacaları ve tüf kayaları oyarak kendileri için birçok mekan oluşturduğunu aktaran Ateş, şu bilgileri verdi:

"Zindan Tepesi de bölgemizdeki kayadan oyularak yapılan ender eserlerdendir. Burası 1998-1999 yıllarında temizlik çalışmasında ortaya çıkarıldı. İçinde, tünellerle bağlanan yargılama odaları, mahkumların bulunduğu odalar, dışarıdan gelen ziyaretçilerin bekletildiği galeriler, mezarlar gibi birbirinden farklı ve bağımsız bölümler yer alıyor. Mahkeme salonunun tavan kısmı geçen zaman içinde yıkılmış ama yargıç ve mahkeme heyetinin makam kısımları hala yerinde bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışındaki fuarlarda burayı tanıtmaya gayret ediyoruz. Geçmişte adliye sarayı olarak kullanılan ve önemli bir turizm alanı olan Zindan Tepesi'nin turizmde hak ettiği ilgiyi görebilmesi için belediye olarak çeşitli tanıtım faaliyetlerini başlatmış bulunmaktayız. Burası aynı zamanda bu topraklarda adaletin çok uzun yıllardır tecelli ettiğinin bir göstergesidir. Kapadokya'da birçok manastır, yeraltı şehri, şapel ve kilise gibi yapılar var ancak kayadan oyma bir adliye binasının benzeri yok."

 

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