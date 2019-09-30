'Kayadan oyma adliye binası' keşfedilmeyi bekliyor

Kapadokya'da, kayadan oyma tarihi adliye sarayı ve zindanları barındıran "Zindan Tepesi" keşfedilmeyi bekliyor. Türkiye'nin peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, yer altı şehirlerinin yanı sıra çeşitli kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleri ile tanınan Kapadokya bölgesinde, yeterince tanıtılmadığı için bilinmeyen bazı yapılar da bulunuyor.

Bu yapılardan olan ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Zindan Tepesi'nin turizme kazandırılması amaçlanıyor. 1998 yılında alandaki bir mağara girişinin önünün açılması için yapılan temizlik çalışmasında tesadüfen ortaya çıkarılan ve tünellerle birbirine bağlanan kayadan oyma yapıda, yargılama alanı, hakim ve jürinin bulunduğu mekanlar, mahkumların tutulduğu taş yataklı odalar, görüşme, infaz alanı ve mezarlar bulunuyor.

Kitabesi bulunmadığı için yapım tarihi bilinmeyen ancak inceleme yapan uzmanlarca 4'üncü veya 5'inci yüzyılda inşa edildiği sanılan alan, yaklaşık 1500 yıl önce bölgede sosyal yaşamın yoğun şekilde sürdüğünü, suç ve suçluya karşı etkin mücadelenin verildiğini ortaya koyuyor. Alanın, turizmden hak ettiği payı alabilmesi için çalışma başlattıklarını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, AA muhabirine, defineciler tarafından bir kısmı tahrip edilmiş alanın yerel imkanlarla korunup temizlendiğini anlattı. Kapadokya'da kayadan oyma çok sayıda farklı nitelikte yapı bulunduğunu dile getiren Ateş, "Zindan Tepesi'nde herhangi bir kitabe bulunmuyor. Mimari yapısından yola çıkıldığında 4'üncü veya 5'inci yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. En ilginç kısmı ise 18 kayadan oyma mezar var, biri yaklaşık 3 metre boyunda. Burada geçmişte definecilerin kazılarında başsız iskeletlere ulaşıldığı rivayet ediliyor. Dolayısıyla giyotin ile infaz uygulamasının yapıldığı düşünülmektedir." dedi.

Alanın meraklılarca ziyaret edilmesine olanak sağlamak için yurt içi ve dışındaki turizm fuarlarında tanıtılacağını vurgulayan Ateş, bu konuda çalışmalara başladıklarını ifade etti. Kapadokya bölgesinde insanların geçmişte peribacaları ve tüf kayaları oyarak kendileri için birçok mekan oluşturduğunu aktaran Ateş, şu bilgileri verdi:

"Zindan Tepesi de bölgemizdeki kayadan oyularak yapılan ender eserlerdendir. Burası 1998-1999 yıllarında temizlik çalışmasında ortaya çıkarıldı. İçinde, tünellerle bağlanan yargılama odaları, mahkumların bulunduğu odalar, dışarıdan gelen ziyaretçilerin bekletildiği galeriler, mezarlar gibi birbirinden farklı ve bağımsız bölümler yer alıyor. Mahkeme salonunun tavan kısmı geçen zaman içinde yıkılmış ama yargıç ve mahkeme heyetinin makam kısımları hala yerinde bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışındaki fuarlarda burayı tanıtmaya gayret ediyoruz. Geçmişte adliye sarayı olarak kullanılan ve önemli bir turizm alanı olan Zindan Tepesi'nin turizmde hak ettiği ilgiyi görebilmesi için belediye olarak çeşitli tanıtım faaliyetlerini başlatmış bulunmaktayız. Burası aynı zamanda bu topraklarda adaletin çok uzun yıllardır tecelli ettiğinin bir göstergesidir. Kapadokya'da birçok manastır, yeraltı şehri, şapel ve kilise gibi yapılar var ancak kayadan oyma bir adliye binasının benzeri yok."