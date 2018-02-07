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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat Katerina Köşkü’ne Doğu Ekspresi dopingi
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AA / Hüseyin DEMİRCİ
07.02.2018 - 13:31, Son Güncelleme:

Katerina Köşkü’ne Doğu Ekspresi dopingi

Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi civardaki turistlik yerleri de etkiledi. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Rus Çarı 2. Nikola'nın yaptırdığı "Katerina Köşkü", Doğu Ekspresi ile gelen turistlerin adeta akınına uğradı. Doğu Ekspresi'nden gelen yolcular Katerina Köşkü'nün acilen restore edilmesi gerektiğini de söyledi.

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Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından Çarlık Rusya'nın işgali altında kalan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, dönemin Rus Çarı 2. Nikola'nın yaptırdığı ve "Katerina Köşkü" olarak anılan tarihi av köşkü, Ankara'dan "Doğu Ekspresi" ile gelen turistlerin adeta akınına uğradı.

Katerina Köşkü’ne Doğu Ekspresi dopingi

Son günlerde yoğun talep gören "Doğu Ekspresi" treni ile Ankara'dan Kars'a gelen turistler, Sarıkamış ilçesindeki gözde turizm merkezi Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak yaparak eğleniyor. Turistler daha sonra Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Çarlık Rusya'nın işgali altında kalan ilçenin Kazım Karabekir Mahallesi'nde, 1896 yılında dönemin Rus Çarı 2. Nikola tarafından yaptırılan ve "Katerina Köşkü" olarak bilinen tarihi av köşkünü ziyaret ediyor.

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Herkesin mutlaka gitmesi gereken 20 yer Listede Türkiyeden öyle bir yer var ki...
Herkesin mutlaka gitmesi gereken 20 yer! Listede Türkiye'den öyle bir yer var ki...

Katerina Köşkü’ne Doğu Ekspresi dopingi

Doğu-batı yönünde inşa edilen, dikdörtgen planlı ve 3 bölümden oluşan, cephe duvarları tamamen çam ağaçlarından ve birbirine geçmeli olarak Baltık mimarisinde yapılan köşk, trenle kente gelen ziyaretçilerin de büyük ilgisini çekiyor.

Denizin altında sıra dışı restoran
Denizin altında sıra dışı restoran


''İnsanı adeta büyülüyor''

Ankara'dan "Doğu Ekspresi" ile gelen turistlerden Esra Baydaş, yaptığı açıklamada, Katerina Köşkü'nün bir asır geçmesine rağmen insanı adeta büyülediğini belirterek, "Doğu Ekspresi ile buralara gelmek çok güzeldi, herkese tavsiye ederim. Katerina Köşkü'nün bir an önce restore edilmesi lazım. Sarıçam ağaçları içinde manzarası çok güzel ama restore şart" diye konuştu. 

Katerina Köşkü’ne Doğu Ekspresi dopingi

Sarıçam ormanları arasında yer alan ve günümüze kadar özgün mimarisini koruyarak ulaşabilen tescilli taşınmaz eserlerden olan Katerina Köşkü'nün bu yıl Kars Valiliği koordinesinde restore edileceği belirtildi.

 

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