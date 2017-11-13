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Kastamonu'da sonbahar güzelliği

Yüzölçümünün yüzde 67'si ormanlarla kaplı Kastamonu, dört mevsimde ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor. Ilgaz Dağı'ndan Küre Dağları'na kadar bölgenin önemli yükseltilerini barındıran kent, özellikle sonbaharda doğaseverlerden yoğun ilgi görüyor. İşte Kastamonu’da sonbahar güzelliği…

AA
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Tarihi dokusuyla da ön plana çıkan Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sonbahar, tüm renkleriyle kendini gösteriyor. İlçe, dağlık arazisi ve ormanlarıyla her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçilerine seyri doyumsuz manzaralar sunuyor.

Kastamonuda sonbahar güzelliği

İlçenin bazı köylerinde kadınlar yöresel kıyafetlerini hâlâ giymeye devam ederken, rengarenk kıyafetler sonbaharın renkleriyle birleşerek görsel bir şölene dönüşüyor.

Sonbaharın yakıştığı Türkiyenin en güzel yeri
Sonbaharın yakıştığı Türkiye'nin en güzel yeri!


Yemyeşil çam ağaçları arasında sararan yapraklarını yavaşça yere bırakan ağaçlar, bölgeyi gezmeye gelenleri büyülüyor. Özellikle doğaseverler ve piknikçilerin uğrak yerine dönüşen ilçe, zaman zaman düğün öncesi dış çekim yapmak için gelenlere de ev sahipliği yapıyor.

Kastamonuda sonbahar güzelliği
Kastamonuda sonbahar güzelliği

İlçe yakınlarındaki Bereketli köyünün ortasında bulunan küçük gölet, köydeki hayvanların uğrak yeri olmasının yanı sıra yansımalarıyla sonbaharın güzelliklerini de insanlara gösteriyor. Bu güzellikleriyle ilçe, fotoğraf sanatçıları ve fotoğrafseverleri kendisine çekiyor.



Yedigöller görenleri büyülüyor...

Kaynak: AA

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