Kastamonu Tabiat ve Milli Parkları

Yalçın Kayalıklarıyla Küre Dağları Milli Parkı



Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde Küre Dağları üzerinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı tamamen bir plato karakterindedir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2000 yılında Milli Park olarak ilan edilen Küre Dağları ulusal açıdan önemli olduğu kadar uluslararası açıdan da önem taşımaktadır. Tehlike altındaki “Karadeniz Nemli Karstik Orman” ekosistemlerinin en iyi yabanıl örneklerine sahip olan Küre Dağları Milli Parkı, bu özelliği sayesinde Avrupa’da korunması gereken 100 Orman Sıcak Noktası içinde yer almaktadır.





Uluslararası öneme sahip Valla, Çatak, Aydos ve Ulukaya Kanyonu ile Ulukaya Şelalesi görsel zenginliğiyle göz doyuran alanlardır. Horma Kanyonu’nun bittiği bölgede yer alan Ilıca Şelalesi’ne Ilıca Köyü’nden kısa bir yürüyüşle ulaşılabilmektedir. Yaklaşık 15 m yükseklikteki kayalıktan dökülen suyun oluşturduğu doğal havuzun serin suları, sıcak yaz günlerine serinlik serpiyor. Şelaleye yakın bir konumda, köye adını veren tarihi bir hamam da bulunmaktadır.







Arıt’ta birçok mağaranın da bulduğu Gürdek Kayası etkileyici görünümüyle yamaç paraşütü, kaya tırmanışı, foto safari vb. etkinlikler için ideal bir alan olma özelliği de taşımaktadır. Zirvede bulunan Odalaryanı, günümüzde koruma altında bulunan, eski bir Bizans yerleşimi. Buradaki tarihi patika ve yollardan Arıt’a inilebilmektedir.Aşağıçamlı Köyü, milli park ile iç içe girmiş Ulus-Drahna Vadisi bölümünde kalan tabii güzellikleri ile öne çıkan bir köy. Eski ahşap evleri, Aşağıçamlı mağarası ve tarihi Drahna-Kurucaşile ticaret ve yürüyüş yolunun başlangıç noktasında bulunmaktadır.

Küre Dağları Milli Parkı’nda zengin tabii değerlerle birlikte kültürel yapı da oldukça zengin bir çeşitliliğe sahip ve bu miras günümüze kadar ulaşmaktadır. Özgün mimari dokusunu koruyan köy evleri, kadınların günlük yaşamlarında hala kullandıkları geleneksel renkli giysiler, el sanatları ve yöreye has yemekler korunan kültürel değerlerin önemli unsurları. Bazı bitki ve hayvan türleri yöre halkı kültürünün bir parçası olarak tıbbi, aromatik ve gastronomik maksatlarla hala kullanılmaktadır.





Sümenler Köyü Sorkun Yaylası Şenliği, Uluslararası Drahna Yöresel Keşkek Festivali Küre Dağları Milli Parkı bölgesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yöre kültürünü tanıtmayı amaçlayan festivallerden bazılarıdır. Milli parkta, çadırlı kamp ve günübirlik kamp yapılabilmektedir. Ayrıca Milli Park tabiat yürüyüşleri, yaban hayatı gözlemi, fotosafari gibi faaliyetler için eşsiz güzellikleri gözler önüne sermektedir.





Göçebe kültürün izlerini yemeklerinde de bulabileceğiniz Milli Park’ta aynı zamanda hayvansal ürün ağırlıklı bir yemek kültürü var. Yemek çeşitleri bakımından yöre oldukça zengin. Küre Dağları’nda sadece yöreye has birçok yemek hala yaşatılmakta ve günlük hayatta da yenmektedir. Bölge özellikle değişik çorba, farklı hamur işleri ve helvalarıyla ünlüdür. Un, tahin, ceviz ve çekme helva en meşhurlarıdır. Milli Park alanına ait poster, broşür, kitapçık gibi yayınların yanı sıra yöresel ürünler, hediyelik eşyalar alabileceğiniz ziyaretçi merkezleri ise Ulus (Ulukaya) ve Pınarbaşı Ziyaretçi Merkezi’dir. Yörede çok sayıda motel, pansiyon ve konukevi hizmetleri bulunmaktadır.

Ulaşım



İstanbul’dan Sakarya, Düzce, Bolu, Gerede, Karabük yolu izlenerek gidilebilir. İstanbul-Pınarbaşı 407 km’dir. İstanbul Safranbolu üzerinden Pınarbaşı’na ulaşmak 6 saat, Azdavay’a ulaşmak 6,5 saat sürmektedir. Bartın üzerinden İstanbul-Cide ise 6,5 saattir. Ankara’dan Çankırı, Ilgaz, Kastamonu üzerinden Pınarbaşı’na ulaşılmaktadır. Ankara-Kastamonu arası 240 km ve yol yaklaşık 3 saat sürmektedir.Küre Dağları Milli Parkı için daha detaylı bilgiye www.kdmp.gov.tr internet adresinden ulaşılabilirsiniz.

Bulutları Delen Ilgaz Dağı Milli Parkı...

Kastamonu Havzası ile Devrez Vadisi arasında, batı-doğu doğrultusunda uzanan ve yaklaşık 160 km’lik uzunluğa sahip Ilgaz Dağları, bölgenin en yüksek dağlarından biridir. Karadeniz’e paralel olarak uzanan ikinci dağ sırasını oluşturan bu sistem değişik karakterde vadiler, sırtlar ve doruklarla karakterize edilir. Bu jeomorfolojik yapı, dağın eteklerinden doruklarına kadar çeşitlilik gösteren gür orman tipleriyle birleşerek olağanüstü doğal görsellikler yaratır. Ilgaz Dağı Milli Parkı, sahip olduğu doğal, kültürel ve rekreasyon kaynak değerleri ile Türkiye’nin önemli doğa koruma alanları içerisinde yer almakta olup, “Önemli Kuş Alanı”, “Önemli Memeli Alanı” ve “Önemli Bitki Alanı” olarak kabul edilmektedir.





Ilgaz Dağı Milli Parkı ve çevresi Batı Karadeniz Bölgesi’nin İç Anadolu ile buluşma noktasını oluşturmakta, doğal ve kültürel değerleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu özelliği ile Milli Park kış turizm faaliyetleri, botanik turlar, doğa ve kültür yürüyüşleri, foto safari, yaylacılık, günübirlik piknik faaliyetleri, manzara seyir, doğa eğitimleri, yaban hayatı gözlem, kuş gözlem, oryantiring, dağ tırmanışı gibi doğaya dayalı faaliyetler ile kültürel değerleri kapsamakta, farklı ziyaretçi profillerinin eğlenme, öğrenme ve dinlenme ihtiyaçlarını sağlayacak olanaklar sunmaktadır.

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Ilgaz Dağı Milli Parkı, kış mevsiminde özellikle tatil dönemlerinde ve hafta sonları oldukça yoğun kullanılmaktadır. Kayak yapmak maksadıyla gelen ziyaretçiler, milli parktaki üç adet kayak pistini kullanmaktadırlar. Söz konusu pistlerin ikisinde telesiyej diğerinde ise teleski hizmet vermektedir. Kış aylarında milli parktaki mevcut konaklama tesislerinin doluluk oranı %100’e yakın olmaktadır.Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda kış aylarında kar kalınlığı yer yer 2 m’ye kadar çıkmaktadır. Bu sebeple tabiat turizmi kapsamındaki doğa yürüyüşleri, botanik turlar, flora ve fauna gözlem, manzara seyir gibi aktiviteler 8 ve 5 km’lik yürüyüş parkurlarında Mayıs-Eylül ayları arasında yapılabilmektedir.

Yaklaşık 8 km olan parkur üzerinde oteller ve kayak pistleri, pek çok endemik bitki türünün bulunduğu Arpasekisi Yaylası ve Kozançal Tepe’den, eşsiz güzellikteki Uludağ Göknarı ormanları görülebilmekte, Karakeçilik Tepe’den alanın büyük bir bölümü izlenebilmektedir. Yaklaşık 5 km olan parkur üzerinde ise eşsiz güzellikteki orman alanları, dereler, dinlenme tesisi ve tanıtım merkezi görülebilmektedir. Ayrıca parkurlar üzerinde alana gelen ziyaretçilerin hizmetine sunulmuş, üç adet yağmur barınağı, dört adet kuş gözlem kulesi, yönlendirme ve tanıtım tabelaları bulunmaktadır.

Ne Yenir?

Kastamonu ili özellikle değişik çorba, farklı hamur işleri ve helvalarıyla ünlüdür. Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde bulunan mevcut konaklama tesislerinde, gelen ziyaretçilere açık büfe olarak birçok farklı lezzet sunulmaktadır. Ayrıca Ilgaz ilçesi, Kaleköy ve Bostan Köyü’nde fırında keşkek, Ilgaz organik balı ve doğal mantarla yapılan değişik yöresel lezzetler ziyaretçilere sunulmaktadır. Kastamonu merkezde ise büryan kebabı, döner üstü tirit, çekme helva, banduma, ekşili pilav gibi birçok yöresel lezzeti tatma imkanı bulunmaktadır.



Nerede Kalınır?

Milli Park içerisinde 7 adet ve sınırında 1 adet olmak üzere toplam 8 adet 1437 yatak kapasiteli konaklamaya yönelik tesis bulunmaktadır.

Ziyaretçi Merkezleri

Milli parka ait poster, broşür, kitapçık vb. tanıtım ve bilgi amaçlı materyaller Ilgaz Dağı Milli Parkı giriş kontrol ünitelerinden ve milli park içerisindeki mevcut konaklama tesislerinden temin edilebilmektedir.

Ulaşım

Kastamonu-Çankırı karayolunun 5,7 km’lik kısmı milli park sınırları içerisinden geçmektedir. Milli parka girişler bu yol üzerinde bulunan 2 adet giriş kontrol ünitesinden sağlanmaktadır. Tesisler bölgesi girişi, Kastamonu bölümünde bulunan milli park içerisindeki tesislere ulaşımı sağlarken; Zirve girişi, Çankırı bölümünde bulunan otel ve Karakeçilik Tepe’ye (Telesiyej Üst İstasyon) ulaşımı sağlamaktadır.

Dipsizgöl Tabiat Parkı

Dipsizgöl Tabiat Parkı coğrafi yapısı, yüksek yaban hayatı potansiyeli, manzara güzellikleri ile insanı cezbeden bir yapıya sahiptir. Tabiat Parkı içerisindeki orman yollarında insanların açık havada gerek spor gerekse tabiattan haz alacakları doğa yürüyüşü imkânı ve paintball yapılabilecek sportif aktivitelerdir. Ayrıca gelen ziyaretçiler görsellik değeri yüksek olan Dipsizgöl Tabiat Parkı içerisinde yaban hayatı gözlemi ve doğa fotoğrafçılığı gibi etkinlikleri de gerçekleştirme imkânına sahiptir.Günübirlik piknik yapmak amacı ile gelen ziyaretçilerin yanı sıra konaklamak isteyen ziyaretçilere de doğa ile baş başa, sessiz sakin dinlenme imkânı sunmaktadır. Tabiat parkı içerisindeki binada iki kişilik olmak üzere 8 adet oda ve 8 adet bungalov ev bulunmaktadır.



Ulaşım

Dipsizgöl Tabiat Parkı’na Kastamonu ili Tosya ilçesi içinden Çiftler Köyü’ne geçilerek ulaşılır. Tosya – Ankara karayoluna 9 km mesafededir. Kastamonu il merkezine 95 km ve Tosya ilçesine 25 km uzaklıktadır. Bu merkezlere giden yollar, asfalt olup ulaşım rahattır.

Yeşilyuva Tabiat Parkı

Yeşilyuva Tabiat Parkı deniz kenarında olması, manzara güzellikleri sebebiyle yaz mevsiminde yoğun ziyaretçi akınına uğramaktadır. Yazın cıvıltısından uzak sonbaharın sessizliğini fırsat bilen ve dilenmek isteyen kampçılara karavanlarıyla veya çadırlarıyla kamp yapabilme imkanı sağlayabilecek özelliklere sahiptir. Alan 25 adet karavan parkı ile 25 adet çadır kurma kapasitesine sahiptir. Tabiat Parkı içerisinde doğa yürüyüşü imkânı ve paintball yapılabilecek sportif etkinliklerdir. Ayrıca gelen ziyaretçilerin görsellik değeri yüksek olan Karadeniz manzarası ile doğa fotoğrafçılığı gibi aktiviteleri de gerçekleştirme imkânları bulunmaktadır.

Ulaşım

Abana-Çatalzeytin devlet karayolu üzerinde bulunan Tabiat Parkı, Kastamonu merkezine 97 km. ve Abana’ya 3 km. uzaklıkta olup ulaşım asfalt yolla sağlanmaktadır. Kastamonu-Abana arası otobüs ve minibüs ile ulaşım imkânı bulunmaktadır.





Şehit Şerife Bacı Tabiat Parkı

Şehit Şerife Bacı Tabiat Parkı topoğrafik yapısı ve insan sağlığına faydalı atmosferiyle ziyaretçilerine kendilerini dinlenmiş ve huzurlu hissettiriyor. Tabiat parkı özellikle bahar ve yaz aylarında yerel halk ve il dışından gelen ziyaretçiler tarafından rekreasyon amaçlı kullanılmaktadır. Ancak günübirlik piknik yapmak amacı ile gelen ziyaretçilerin yanı sıra konaklamak isteyen ziyaretçilere de karavanlarıyla veya çadırlarıyla kamp yapabilme imkanı sunmaktadır. Tabiat Parkı içerisinde 10 adet çadır kurma ve 10 adet kamp karavan kurma alanı vardır.

Ulaşım

Şehit Şerife Bacı Tabiat Parkı kent merkezine 12 km, Karabük iline 128 km, Safranbolu ilçesine 120 km, Çankırı iline 100 km, Çankırı ili Ilgaz ilçesine 52 km, Ilgaz Dağı Milli Parkı giriş kapısına 28 km uzaklıktadır.