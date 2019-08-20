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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kastamonu Şapka Müzesi'ne yoğun ilgi
Seyahat
Anadolu Ajansı
20.08.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Kastamonu Şapka Müzesi'ne yoğun ilgi

Kastamonu'daki Şapka Müzesi'nde, Hunlardan bugüne, aralarında ünlü isimlerin kullandıklarının da olduğu 800'ün üzerinde şapka sergileniyor.

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Kastamonu'da Şapka İnkılabı'na da ev sahipliği yapan Şapka Müzesi'nde, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in fötründen, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in kasketine çok sayıda ünlü ismin şapkası yer alıyor. Kentte Şapka İnkılabı'nın ilan edilmesi nedeniyle 2008 yılında dönemin Valisi Mustafa Kara tarafından, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan Şapka Müzesi, sergilenen şapka ve diğer başlıklarla ziyaretçilerden ilgi görüyor. Kastamonu Valiliği Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü İlknur Aynan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk ve tek şapka müzesinin Kastamonu'da olduğunu hatırlattı.

Kastamonu Şapka Müzesine yoğun ilgi



"Her geçen gün şapka sayımız artıyor"

İnkılabın kent için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Aynan, "Müze, Atatürk'ün Şapka İnkılabı'nı Kastamonu'da yapması nedeniyle 2008 yılında açıldı. Şu anda burada 800'ü aşkın şapka bulunuyor. Her geçen gün şapka sayımız artıyor." diye konuştu.

Kastamonu Şapka Müzesine yoğun ilgi



Farklı dönemlere ait şapkalar sergileniyor

Müzede farklı dönemlere ait şapkaların sergilendiğini anlatan Aynan, şöyle devam etti: "Müzemizin bir bölümünü şapkanın tarihine ayırdık. Bu bölümde Hunlardan Cumhuriyet dönemine kadar şapkalar yer alıyor. Diğer bölümde ise Cumhuriyet döneminden günümüze kullanılan şapkalar bulunuyor. 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in 'kimseye vermem' dediği şapkası sergileniyor. Bunun dışında, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in, MFÖ'nün, Safiye Soyman'ın, Filiz Akın'ın şapkaları başta olmak üzere çok çeşitli şapkalar bulunuyor." Aynan, müzeye ilginin her geçen gün arttığını dile getirerek, "Ziyaretçi sayımız oldukça yüksek. 2019 yılının ağustos ayına kadar 92 bin 142 ziyaretçi kültür merkezimizi gezdi." dedi. 

Kastamonu Şapka Müzesine yoğun ilgi


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