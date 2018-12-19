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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kastamonu kültür başkenti unvanını devrediyor
Seyahat
Yazı: Anadolu Ajansı
19.12.2018 - 09:00, Son Güncelleme:

Kastamonu kültür başkenti unvanını devrediyor

Yeni yılda Türk Dünyası Kültür Başkenti olacak şehir, bugün Kastamonu'da yapılacak toplantıda belirlenecek.

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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) açıklamasına göre, TÜRKSOY Daimi Konseyi 36. Dönem Toplantısı ve 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kapanış Töreni, bugün Kastamonu'da yapılacak. Dönem toplantısına katılacak olan TÜRKSOY üyesi ülkelerin kültür bakanları ve uluslararası kuruluş temsilcileri tarafından 2019 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti'nin belirleneceği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

Kastamonu kültür başkenti unvanını devrediyor

"Toplantıda ayrıca, TÜRKSOY tarafından her yıl ilan edilen 'Anma Yılı' kapsamında, TÜRKSOY üyesi ülkeler kültür bakanlarının önerileriyle 2019 yılı çalışmalarının ithaf edileceği Türk Dünyası'nın önemli şahsiyetlerinin isimleri belirlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy koordinasyonunda, TÜRKSOY üyesi ülkeler kültür bakanları ve temsilcilerinin katılımıyla tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleştirilecek toplantı sonrasında bilgilendirme amaçlı bir basın toplantısı gerçekleştirilecek."

Kastamonu yıl boyunca pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptı

Açıklamada, Türk Dünyası Kültür 2018 Başkenti Kastamonu'nun yıl boyunca pek çok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptığı vurgulandı. "Kastamonu, bu anlamlı unvanı, 18 Aralık 2018 tarihinde düzenlenecek 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kapanış Töreni ile yeni sahibine devredecek" ifadesine de yer verildi. Aynı zamanda açıklamada, kapanış töreninde Türk Dünyası'nı temsilen 12 farklı ülkeden 250'ye yakın sanatçının sahne alacağı belirtildi. 

Fotoğraflar: DepoPhotos

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