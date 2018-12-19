Kastamonu kültür başkenti unvanını devrediyor
Yeni yılda Türk Dünyası Kültür Başkenti olacak şehir, bugün Kastamonu'da yapılacak toplantıda belirlenecek.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) açıklamasına göre, TÜRKSOY Daimi Konseyi 36. Dönem Toplantısı ve 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kapanış Töreni, bugün Kastamonu'da yapılacak. Dönem toplantısına katılacak olan TÜRKSOY üyesi ülkelerin kültür bakanları ve uluslararası kuruluş temsilcileri tarafından 2019 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti'nin belirleneceği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Toplantıda ayrıca, TÜRKSOY tarafından her yıl ilan edilen 'Anma Yılı' kapsamında, TÜRKSOY üyesi ülkeler kültür bakanlarının önerileriyle 2019 yılı çalışmalarının ithaf edileceği Türk Dünyası'nın önemli şahsiyetlerinin isimleri belirlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy koordinasyonunda, TÜRKSOY üyesi ülkeler kültür bakanları ve temsilcilerinin katılımıyla tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleştirilecek toplantı sonrasında bilgilendirme amaçlı bir basın toplantısı gerçekleştirilecek."
Kastamonu yıl boyunca pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptı
Açıklamada, Türk Dünyası Kültür 2018 Başkenti Kastamonu'nun yıl boyunca pek çok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptığı vurgulandı. "Kastamonu, bu anlamlı unvanı, 18 Aralık 2018 tarihinde düzenlenecek 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kapanış Töreni ile yeni sahibine devredecek" ifadesine de yer verildi. Aynı zamanda açıklamada, kapanış töreninde Türk Dünyası'nı temsilen 12 farklı ülkeden 250'ye yakın sanatçının sahne alacağı belirtildi.
Fotoğraflar: DepoPhotos
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