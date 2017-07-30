Kaş’ta ‘2017’ keşifleri...

Türkiye’nin en iyisi

KAŞ CAMPİNG



Pek çok kamp yeri gezdim. Bazılarında da kaldım. Rahatlıkla söyleyebilirim, “Türkiye’nin en güzel kampı ‘Kaş Camping’. Niye mi? Hiç bir yerde olmayan bir manzaraya sahip. Zeytin ağaçlarının altına çadır kurup Akdeniz’in en güzel manzarasını başka nerede seyredebilirsiniz? Her yıl kampta kalma işini erteliyordum. Ancak bu kez üç günümü buraya ayırdım. İyi de yapmışım.

Kampa girince girişte önce size bir plan veriyorlar. Üzerinde çadır kurulabilecek alanlar yazılı. Boş olan yerlereden istediğinizi seçebilirsiniz. 30-31-32 denizi en iyi gören yerler. Önce buraya bakın. Yerinizi seçip hemen çadırı oraya atın. (Fiyatı iki kişi 55 TL). Kapt diyip geçmeyin isterseniz konaklama imkânı da var. “Sadece bir oda olsa bana yeter” derseniz 170 TL, yok klimasından kahvaltına dört dörtlük derseniz de 270 TL’ye alternatifler var.





Ben arkadaşlarımla birlikte denizin hemen kenarında okaliptusların gölgesine çadırımı kurdum. Kampın girişinde lüks araçlar görürseniz şaşırmayın. Kamp farklı ve güzel bir tecrübe. Bazıları için ucuz konakalmanın ötesinde... Bir geceliğine yanımıza kız çocuklarıyla gelip çadır kuran aile gibi. Çocuklarının bu tecrübeyi yaşamaları için marketten yeni aldıkları çadır, yatak, sandalye ile gelmişlerdi. Yatak çadıra büyük geldi, pombaları ise yatağı şişirmeye yetmedi ancak hallerinden mutlu oldukları anlaşılıyordu.

Kamp yapmak istemeyenlerede önerim Çukurbağ Yarımadası’ndaki Hotel Barbarossa. Bu otel bana göre Kaş’ın en güzel konumuna sahip. İlçe merkezinde Küçükçakıl ve etrafında denize girilcek alanlarda su genelde soğuk. Çukurbağ’ın açık denize olan kıyılarında ise öğleden sonra dalgalar nedeniyle denize girmek zor. Ancak Barbarossa’nın denizi hem soğuk değil, hem de deniz hiçbir zaman dalgalı olmuyor. Otelin bu yıl oda sayısı 80’e çıktı. Kalacaksanız fiyat pazarlığı yapın. Otel buna açık, zira 750 TL dedikleri odada 400 TL’ye kaldım...

Nerede o eski doğallık...

HİDAYET KOYU



Yıllardır Kaş’ın en güzel ve en bakir yerlerinden biriydi Hidayet Koyu. Ta ki 2015’e kadar... Gidenlerin yiyeceklerini yayında götürebildiği, havlusunu denizin kenarına serip denize girebildiği bir yerdi. Ancak şu anda koyda ‘Blanca Beach’ adında bir işleme var. Geçen yıl inşa edildi. Hem plaj, hem de 13 odalı bir otel. Koruma statüsü bulunan koya inşaat yapıldığı gerekçesiyle konu yargıya da taşınmış durumda.





Koyun neredeyse tamamında şezlonglar var. Doğal yapıya kısmen müdahale edilmiş. Ancak her şeye rağmen Hidayet’in Koyu, Türkiye’nin en güzel koylarından biri. Buradaki tesisin güzel yönlerinden biriyse plaja giriş ücreti alınlmaması. Otopark dışındaki yerlere bırakıldığında otopark parası da ödemiyorsunuz. Plajdaki hizmetlerden faydalanmadığınız sürece herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Test ettim, kıyıda kalan son küçük alana havlumu serdim. Para isteyen, karışan olmadı.





Tesiste yemek yemek isterseniz de fiyatlar son derece makul. Patates, sosis, sigara böreğinden oluşan kızartma tabağı 14 TL. Alkollü- alkolsüz kokteylleri ise son derece başarılı.

Hidayet Koyu’nda yapılan bu tesis için iki türlü görüş var. Kimileri doğal güzelliğin bozulduğunu, artık sadece parası olan insanların buraya girebildiğini düşünüyor. Kimisi ise eskiden ne bir tuvaletin ne de bir yeme içme alanın olmadığını, fiyatların da makul olduğundan bir eksiğin giderildiğini düşünüyor. Karar sizin!

Kaş’a gitmek için yeni neden

KEKOVA ‘BATIK KENT’ DALIŞI



Sadece teknelerle gidilebilen Kekova’da ‘Batık Şehir’e bugüne kadar dalış yapılamıyordu, hâlâ da yapılamıyor. Ancak son yıllarda bir dalış tutkunu olan Antalya Valisi

Münir Karaloğlu, sadece özel izinle dalış yapılan alanda arkeolog ve rehberler eşliğinde ‘kontrollü dalış’ izni için bakanlıklara başvuru yapıldığını söyledi.





Bölgede 32 dalış noktası bulunuyor ancak Batık Şehir’de 1986’dan bu yana dalış yapmak yasaklanmıştı. Burası çok önemli arkeolojik değere sahip. Eğer dalışa açılırsa su altı turizmi de gelişmiş olacak, benim için de Kaş-Kekova’ya gitmek için yeni bir mazeret...