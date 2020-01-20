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Kartepe'de kar kalınlığı 132 santimetreye ulaştı
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 20.01.2020 - 10:04,Son Güncelleme:/

Kartepe'de kar kalınlığı 132 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de kar kalınlığı 132 santimetre ölçüldü.

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Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de, kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede bulunan Kartepe'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 132 santimetreye ulaştı.

Kartepede kar kalınlığı 132 santimetreye ulaştı


Bölgedeki otel, apart ve pansiyonlarda rezervasyonlar, yarıyıl tatili nedeniyle yüzde 99 seviyesine ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kartepe'de, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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