Kartepe'de kar kalınlığı 132 santimetreye ulaştı

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de, kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede bulunan Kartepe'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 132 santimetreye ulaştı.







Bölgedeki otel, apart ve pansiyonlarda rezervasyonlar, yarıyıl tatili nedeniyle yüzde 99 seviyesine ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kartepe'de, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.