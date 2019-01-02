Kartalkaya ziyaretçi akınına uğradı
Bolu’nun kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan oteller yılbaşı gecesini geçirmek için gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Otellerde doluluk oranları yüzde yüze ulaşırken, misafirler için özel programlar ve eğlenceler düzenlendi.
Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da bulunan beş otel yılbaşı tatilini geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Müşterilere yılbaşını da kapsayan paketlerin sunulduğu otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı kayak merkezinde yılbaşını geçirecek tatilciler için otellerde özel programlar hazırlandı.
Otellerin restoranlarında canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar eğlenen tatilciler, yeni yıla kar üzerinde yakılacak ateşin etrafında dans ederek girdi.
Geceyi çeşitli yılbaşı etkinlikleri ile geçiren tatilciler, gündüz de kayak yaparak tatilin keyfini çıkardı. Temiz ve açık hava eşliğinde kayak yapan tatilciler pistleri doldurdu.
Fotoğraflar: DepoPhotos, DHA
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