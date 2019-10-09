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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kars'ta seramik parçaları bulundu
Seyahat
DHA
09.10.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Kars'ta seramik parçaları bulundu

Ortaçağ'ın önemli şehirlerinden olan Kars'taki Ani Şehri'nde 23 Eylül'de başlayan 2019 dönemi kazı çalışmalarında, seramik parçaları bulundu. Kazı çalışmalarını izleyen Vali Türker Öksüz, bir asrı aşkın zamandır bölgede devam eden kazı çalışmalarının devam ettiğinin bilgisini verdi. Vali Öksöz, Amacımız buranın hem tarihi hem de kültürel önemini bir kez daha ortaya koymak ve buradaki kazı çalışmaları sonucunda muhteşem zenginlikleri gelecek nesillerde aktarmak dedi.

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Türkiye-Ermenistan sınırındaki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nde 2019 dönemi kazı çalışmaları 23 Eylül'de başladı. Kars Müze Müdürlüğü'nün başkanlık ettiği Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Arslan'ın bilimsel danışmanlık yaptığı kazıda, sanat tarihçileri başta olmak üzere çok sayıda arkeolog, mimar, antropolog görev alıyor. Kazı, çevre düzenlemesi ve temizlik olarak çalışmaları 3 etaba ayırdıklarını belirten Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Arslan, özellikle kentin temizliği ve çevre düzeni için çaba sarf ettiklerini söyledi. Arslan, Aslanlı Kapı'nın doğusundaki burçlarda yapılacak yeni kazılarla, tarihe ve mimarlık dünyasına önemli bilimsel katkılar sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Karsta seramik parçaları bulundu

Ani ören yeri kazıları 120 yıldır sürüyor

Orta Çağ döneminde bölgede yaşamış bazı medeniyetler ile Selçuklu dönemine ait seramik parçalarının bulunduğu Ani'deki kazı çalışmalarını izleyen Vali Türker Öksüz, bölgedeki kazıların yaklaşık 120 yıldır devam ettiğini bildirdi. Vali Türker Öksüz, Buranın, 120 yılı aşkın süredir devam bir restorasyon kazı ve yüzey araştırmaları tarihi var. Bizim çalışmalarımız ise 23 Eylül itibariyle başladı. Amacımız buranın hem tarihi hem de kültürel önemini bir kez daha ortaya koymak ve buradaki kazı çalışmaları sonucunda muhteşem zenginlikleri gelecek nesillerde aktarmak.

Karsta seramik parçaları bulundu

Hacettepe, Pamukkale, Ankara ve Mimar Sinan Üniversitesi'nden öğretim üyelerimiz başkanlığında zaman zaman bu çalışmalar yapılmış. Burası, her yıl ziyaretçisi artan çok önemli bir ören yeri. 2017'de 60 bin civarında, 2018'de ise 90-95 bin kişi ziyaret etti. Umuyoruz, 2019'u daha yüksek rakamlarla kapatacağız. Kazı, yüzey ve restorasyon çalışmalarımız nihayete erdiğinde inanıyorum buraların ziyaretçi sayıları bir kaç kat daha artacak. Ayrıca, bölgede bir ziyaretçi merkezi ve hizmet üniteleri inşa edildi. Bunlar da bu ören yerimizin önemini daha da artıracak. Tesisler tamamlanınca, gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin burada konaklamaları sağlanacak ve gezilerini daha da kolay imkanlarda yapmaları mümkün olacak diye konuştu.

 

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