MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriKarslı demir ustasının yaptığı dev 'Zülfikar' ilgi görüyor
GeriSeyahat Karslı demir ustasının yaptığı dev 'Zülfikar' ilgi görüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Karslı demir ustasının yaptığı dev 'Zülfikar' ilgi görüyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 23.01.2020 - 11:42,Son Güncelleme:/

Karslı demir ustasının yaptığı dev 'Zülfikar' ilgi görüyor

Kars'ta demircilik yapan Latif Baytar'ın Hazreti Ali'nin "Zülfikar"ından esinlenerek ürettiği dev kılıç görenleri şaşırtıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kars'ın Selim ilçesinde demircilik yapan Latif Baytar'ın Hazreti Ali'nin "Zülfikar"ından esinlenerek ürettiği dev kılıç görenleri şaşırtıyor. İzlediği bir televizyon programından ilham alarak işe koyulan Baytar, iki metrelik kılıcı atölyesinde iki günlük çalışmayla tamamladı. Baytar'ın iş yerinde sergilediği dev kılıç, ilçe halkından da yoğun ilgi görüyor. Demir ustası Baytar, gazetecilere yaptığı açıklamada, televizyon programında verilen ebatlara göre kılıcı yaptığını söyledi.

Karslı demir ustasının yaptığı dev Zülfikar ilgi görüyor

Kılıcı tamamlamak için iki gün çalıştığını ifade eden Demir, şöyle konuştu: "Yaptığım Zülfikar kılıcı sert metalden oluşuyor. Demiri kestikten sonra, parlattım ve nikelajdan geçirdim. Daha sonra vernik atarak yazılarını yazdım ve tutma yerini taktım. Şimdilik iş yerimde sergiliyorum ve vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Kılıcı bir arkadaşıma hediye etmeyi düşünüyorum. Bu kılıcı yaparken o dönem kullanan kişinin ne kadar güçlü, kudretli ve marifetli insanlar olduğunu yaşayarak öğrendim."

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle