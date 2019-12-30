Karslı dağcılar yeni rotalarla turizme hizmet veriyor

KARSDAG Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Özfer Koçak, Kars turizmine yeni rotalar belirleyerek hizmet verdiklerini söyledi. Özfer Koçak, “Bu sporu Kars'ta sevdirmeye çalışıyoruz. Gelen turistlere, bu bölgede yaşayan yabancı arkadaşlara tanıtmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir spor, bugün ki yürüyüşümüz Digor'a bağlı Gülheyran köyünden vadiye girdik. Bugün ilk defa denediğimiz bir rota, çok güzeli çok zorlu bir rota, yaklaşık 17 kilometre yürüdük” dedi.

“Zor ve güzel bir yürüyüş oldu”

Çok zorlu bir güzergahtan geçtiklerini ifade eden Koçak, “Vadiden yaptığımız bu yürüyüş, bazen düz geçişlerimiz oldu, bazen su geçişlerimiz oldu. Riskli yerlerimiz oldu. Ama çok güzel bir rota sonunda Beş Kiliseye vardık. Ancak gördüğümüz manzara karşısında çok üzüldük. Beş kiliseden sadece birisi var. Ama bu bölgede görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Buraya gelmek isteyen turistlerimize tabii ki rehberlik yapabiliriz” diye konuştu.

KARSDAG Kulübü üyeleri her hafta farklı bir güzergahta yürüyüş yapıyor. Bazen sayıları yüzleri bulan dağcılar, yürüyüş rotalarında bulunan tarihi yerlerinde tanıtımını yağarak Kars turizmine katkı sağlıyorlar.