Karlar içinde huzur dolu yolculuk: Doğu Ekspresi / Kars

Geriye dönüp baktığımda seyahatten aldığım ilk zevki İstanbul’dan Fethiye’ye arabayla yaptığımız yaz tatili seyahatlerden olduğunu hatırlıyorum. Bilecik’te kahvaltı için durmak, Kütahya’da hediyelik çini alıp sevdiklerimize ulaştırmak, Afyon’da bir yemek molası daha, son olarak da Fethiye’ye varmadan önce Sandıklı’da köylülerin yerinde yağda yumurtayla gözleme yemek derken ‘yolda olmanın’ ne kadar da güzel bir şey olduğunu anlamıştım.









Eskiden İstanbul’dan Kars’a uzanan bu yolculuk artık ‘Yüksek Hızlı Tren’in de gelmesiyle sadece Ankara–Kars arasında gerçekleşiyor. Tamı tamına 24 saat süren bu yolculuk Ankara’dan kalkan akşam treni ve Kars’tan kalkan sabah treniyle günde bir sefer ve her gün gerçekleşiyor. Hatırlatmakta fayda var, 11 Aralık 2017’ye kadar Ankara – Irmak arası otobüslerle sağlanacak. Yol yapımı çalışması nedeniyle var olan bu uygulama için tren yolculuğuna otobüsle başlanıyor.





Yataklı, örtülü kuşetli ve pulman vagonlar



Bu yolculuk için alacağınız bilet otobüslerdeki gibi tek sınıf değildir. Konfor seviyesine göre ayrılmış vagonlar mevcut. Tabii fiyatlar da konfor seviyesine göre değişiyor. En rahatı olan yataklı vagonda her bir oda iki kişilik olarak dizayn edilmiş. Eğer tek kişi seyahat ediyorsanız cüzi bir miktar farkı ödeyerek iki kişi için tam ücret ödemeden odayı kapatabilirsiniz. Örtülü Kuşetli vagonlar ise aynı dört kişilik bir hostel odası gibi…

İki ranzadan oluşan bu kompartman için bilet alırsanız tanımadığınız kişilerle seyahat edebilirsiniz. İkinci Doğu Ekspresi yolculuğumda ben de bu vesileyle çok iyi dostluklar kurarak Kars’ta kendime yol arkadaşları bulmuştum.





Pulman vagon da bildiğimiz koltuklardan biraz daha konforlu olanlarının bulunduğu vagon… Ancak yine de 24 saat sürecek olan bu yolculuk için pulman vagonu kimseye önermem. Genelde zaten bu vagonda seyahat edenler ara istasyonlarda binip yine ara istasyonlarda inen kısa süreli seyahat yapan yolculardan oluşuyor. Aynı zamanda bu vagonda priz olmayışı büyük bir dezavantaj…





Fotoğraf: Orçun Dalarslan

Muhteşem manzaralar eşliğindeki yolculuk



Doğu Ekspresi yolculuğu özellikle kış aylarında yapılınca muhteşem manzaralar eşliliğinde oluyor. Fotoğrafçıların da kesinlikle hobileri için mutlaka denemesi gereken bir yolculuk. Ankara’dan yola çıkanlar alarmlarını gün doğuşu saatine kursunlar ve sabah o muhteşem kar manzaraları eşliğinde cama yanaşsınlar. Yolculuğun özellikle Divriği – Erzurum bölümü gerçekten muhteşem manzaralara ev sahipliği yapıyor.

Erzurum’dan geçerken cağ kebapsız olur mu?



Tren Erzurum, Erzincan, Sivas gibi şehirlerde beş dakika civarında duruyor. Bu vesileyle Erzurum’dan geçerken eğer canınız Cağ Kebabı çekerse şehrin istediğiniz lokantasından Cağ Kebabı sipariş edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken lokantayı arayarak trenin hangi vagonunda seyahat ettiğinizi söylemek. Bu şekilde siz Erzurum’a vardığınızda paket servis sizi garda bekleyerek sıcak bir şekilde yemeği size sunacaktır.







İstasyonlardaki çocuklar ve masum beklentileri

Doğu Ekspresi trenin uğradığı istasyonlarda eskiden hep ufak çocuklar olurmuş. Trenin istasyonda durmasıyla beraber camlara bakarak yolculardan çikolata, kırtasiyelik gibi maddi değeri düşük, manevi değeri çok yüksek şeyler isterlermiş. Artık bu kültür tamamen yok olmasa da ben ancak birkaç istasyonda çocuklar gördüm. Erzurum Ilıca’da özellikle bu kültür hâlâ yok olmamış, üç seyahatimde de çocukları gördüm…







Doğu Ekspresi ve sıkça sorulan sorulara cevaplar

Trende telefon çekiyor mu? Genel olarak sadece büyük şehir veya ilçelerin istasyonlarına yanaşınca yeterli internet gücüne sahip oluyorsunuz. Aynı şekilde telefon da internet gibi birçok yerde çekmiyor. İstasyonlara girince şansınızı denemelisiniz.

Kışın Doğu Ekspresiyle seyahat edeceğim, tren soğuk olur mu? Buna cevabım kesinlik Hayır. Trenin içinde gerçekten düzgün çalışan bir ısıtma sistemi var. Dışarısı kaç derece olursa olsun siz içeride üşümezsiniz.

Trende yemek var mı? Sabahtan akşam geç saate kadar çalışan bir restoran vagon mevcut. Açık söylemek gerekirse artık eskiden pişen yemekler kadar lezzetli değil. Sabah kahvaltısı da artık kapalı tabakta veriliyor. Ancak yine de acıkırsanız tercih edebilirsiniz. Fakat beklentinizi yüksek tutmayın.

Trende priz var mı? Artık neredeyse teknolojiye bağlıyız. En büyük sorunumuz da şarj… Her yataklı ve örtülü kuşetli odada priz mevcut. Ancak pulmanlarda priz maalesef mevcut değil. Pulmanda seyahat ediyorsanız restoran vagondaki bir prizi görevliden izin alarak kullanabilirsiniz.



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