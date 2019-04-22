Karla kaplı Toroslar çiğdemlerle renklendi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde nisan ayında yağan kar, Toros Dağları'nı beyaza bürüdü. Toroslar, çiğdemlerle daha güzel bir görünüme kavuştu.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde nisan ayında yağan kar, Toros Dağları'nı beyaza bürüdü. Toroslar, çiğdemlerle daha güzel bir görünüme kavuştu. Kış aylarında yağan metrelerce kardan sonra evlerin beyaz örtü altında kaldığı Toroslar'da, karların erimesi ile ayrı bir güzellik yaşanıyor.
Konya Seydişehir'e 30 kilometre uzaklıktaki Karakışla Yaylası'nda ilkbaharın gelmesi ile çağlayan suların yanı sıra açan çiğdemler görenleri hayran bırakıyor.
Bu güzellikleri ölümsüzleştirmek isteyen fotoğraf meraklıları, zorlu yolculuğun ardından ulaştıkları bölgede kar ve çiğdemleri fotoğraf karelerine yansıtıyor.
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