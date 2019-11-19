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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Karahisar Kalesi'nde eşsiz manzara
Seyahat
Anadolu Ajansı
19.11.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Karahisar Kalesi'nde eşsiz manzara

Afyonkarahisar'da son günlerde etkisini gösteren sis, kentin simgesi Karahisar Kalesi'yle birleşince seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek'in drone ile havadan çektiği kale fotoğrafları büyük beğeni topladı.

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Son günlerde sisli bir sabaha uyanan Afyonkarahisar, fotoğraf tutkunlarını da mest eden manzaralar sunuyor. Kentin simgesi olan 226 metre yüksekliğindeki Karahisar Kalesi’ni fotoğraflayan sanatçı Çağrı Selek birbirinden güzel fotoğraflara imza attı.

Karahisar Kalesinde eşsiz manzara



Selek'in sosyal medyada da paylaştığı fotoğraflar çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Bir tarafı sisler içerisinde kalan kale ve şehrin göründüğü fotoğrafta, diğer taraftan güneşin aydınlattığı şehir yer aldı.

Karahisar Kalesinde eşsiz manzara



Sisli havada gördüğü kale manzarasının kendisini etkilediğini söyleyen Çağrı Selek, "Birkaç gündür Afyonkarahisar'da sabahları yoğun bir sis oluşuyor. Sis hayatı zorlaştırsa da fotoğrafçılar için eşsiz manzaralar sunuyor.

Karahisar Kalesinde eşsiz manzara



Ben de bunu değerlendirmek için şehrin simgesi olan Karahisar Kalesi'nin fotoğrafını çekmek istedim. Drone kameramı uçurduğumda kalenin eşsiz manzarasıyla karşılaştım. Kalenin bir tarafı sisler içinde diğer yanı güneşli bir manzara sunuyordu. Gördüğüm manzara beni çok etkiledi. Çektiğim fotoğrafları sosyal medya hesabım üzerimden paylaştıktan sonra çok sayıda yorum, beğeni ve paylaşım aldım.

Karahisar Kalesinde eşsiz manzara



Manzara herkesi etkilemişti. Hatta bir arkadaşım 'Çağrı Hollywood filmi çekti' yorumunda bulundu. Bu da hoşuma gitti. Fotoğraf gerçekten emek istiyor. Bu emeğin sonunda böyle güzel bir fotoğrafın çıkmasından büyük mutluluk duydum. Umarım güzel Afyonumuzun tanıtımında bu fotoğrafla çorbada benim de tuzum olmuştur" dedi.

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