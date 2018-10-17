Karagöl'de sonbahar renkleri
Ankara'nÄ±n Ã‡ubuk ilÃ§esindeki KaragÃ¶l, sonbaharÄ±n gelmesiyle aÄŸaÃ§lar ve Ã§evresindeki vadinin bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ rengarenk tonlarda vaktini doÄŸayla iÃ§ iÃ§e geÃ§irmek isteyenleri aÄŸÄ±rlÄ±yor. SonbaharÄ±n tatlÄ± esintisinde doÄŸayla iÃ§ iÃ§e olmak isteyenlere
Ankara'nÄ±n Ã‡ubuk ilÃ§esindeki KaragÃ¶l'de, sonbaharÄ±n gelmesiyle birlikte renk cÃ¼mbÃ¼ÅŸÃ¼ yaÅŸanÄ±yor.
Kavak ve YÄ±ldÄ±rÄ±m DaÄŸlarÄ±'nÄ±nÂ1522 rakÄ±mÄ±ndaki eteÄŸinde bulunan KaragÃ¶l, Ã§evresindeki Ã§am, sÃ¶ÄŸÃ¼t, Ä±hlamur, meÅŸe ve kavak aÄŸaÃ§larÄ±yla ziyaretÃ§ilerine doÄŸayla iÃ§ iÃ§e vakit geÃ§irme imkanÄ± sunuyor.
SonbaharÄ±n gelmesiyle aÄŸaÃ§lar ve Ã§evresindeki vadi sarÄ±, kÄ±rmÄ±zÄ± ve kahverengi renklere bÃ¼rÃ¼nen KaragÃ¶l, fotoÄŸraf tutkunlarÄ±na da ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.
Kentin stresinden uzaklaÅŸmak isteyen Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi aÄŸÄ±rlayan gÃ¶le, Ã‡ubuk 2 BarajÄ± kenarÄ±ndan geÃ§en karayolu ile KÄ±ÅŸlacÄ±k Mahallesi yolu gÃ¼zergahÄ± takip edilerek ulaÅŸÄ±labiliyor.
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