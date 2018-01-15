Karadeniz'in yeşil cenneti: Rize

Şu zamana kadar bize Karadeniz’i ve Karadeniz’in doğasını öven herkesi çaya bekliyorum arkadaşlar. Vallahi hiç de mübalağa yapmamışsınız, hiç de haksız değilmişsiniz. 27 yıl güzelim İstanbul’da yaşayıp son zamanlarda bu şehrin ‘ beton yığını haline gelen bir şehir’ olmasıyla bir yeşil- yeşillik arama peşine düştüğünüz an işte bir cennete doğru yol alma zamanı... Artvin’e kadar uzanan bu keyifli rotamızda bu yazım sadece Rize üzerine… Hadi başlayalım…

Aslına bakarsanız genel olarak Karadeniz turuna çıkmak için ideal zamanı belirlemek ya da önermek pek de kolay değil, çünkü bir anda deli gibi bir yağmura falan yakalanma durumu o kadar olağan bir durum ki… Temmuz ayında sucuk gibi olduğum günleri unutmuyor değilim… Fakat şunu söyleyebilirim ki, yol koşulları epey zor. Bu nedenle kışın gitmek pek de mantıklı değil. Benim gibi temmuz ayında gidecek olursanız da gündüz sıcaktan çıldırıp akşam en kalın kabanınıza sarılmanız gerekebilir, bünyeniz de anlık şoklar geçirebilir. Karadeniz’e ilk defa gidecek olanlar için en uygun zamanın yaz aylarında olduğunu vurguluyor, sizi yeşillikler içinde bir dansa götürüyorum…









Rize denince akla gelenler

Rize denince akla başta Ayder Yaylası olmak üzere yaylaları, Kaçkar Dağları, yemyeşil doğası, buz gibi suları, masmavi denizi ve tabi ki adeta bir cennet olan Çamlıhemşin gelir. Bunların yanı sıra Rize’nin tarihi yerleri, yöresel lezzetleri ve antik kentleri de Rize’ye güzellik katıyor. Rize, yeşilin ve mavinin iç içe olduğu eşsiz manzaraya sahip her insanı büyüleyecek kadar güzellikte bir yer.









Motosiklet ve bisiklet turları

Bu aktiviteyi yapabileceğiniz en iyi yer Kaçkar Dağları... Kendinizi gökyüzünde bir kuş misali süzülmeye hazırlayın şimdiden. Yerli ve yabancı birçok insanın rağbet ettiği bu aktivite en çok Çamlıhemşin, Sal, Pokut, İkizdere ve Anzer bölgelerinde yapılıyor.





Olta balıkçılığı

Rize’de popüler olan en önemli aktivilerden biri de olta balıkçılığı. Bunun sebebi Rize’nin birçok dereye ve göle sahip olmasından kaynaklanıyor. Buralarda daha çok tatlı su balıkları bulunuyor.







Piknik alanları

Rize’de birçok yayla, göl, dere kenarları ve şelaleleri bulunuyor. Bu eşsiz yeşillik çemberinde, çiçeklerle bezenmiş mis gibi arazisi ve kuşların o ninni gibi sesleri eşliğinde piknik yapmadan sakın dönmeyin.





Meşhur Taş Köprüleri

Bol bol taş köprü görmeye hazır olun şimdiden. Coğrafi koşulların getirdiği harika bir akis… Adeta büyülüyor sizi yemyeşil cümbüşüyle birleşen köprülerin harika kareleri... “Hangi açıdan fotoğrafını çeksem bu eşsiz doğa manzarasını?” diye diye binlerce kareleri biriktiriveriyorsunuz. O kadar çok köprü var ki, görüp hayran kalabileceğiniz; Taş Kemer Köprüler, Şenyuva Köprüsü, Çağlayan Köprüsü, Güneyce Köprüsü ve benim aralarında en hayran kaldığım doğayla inanılmaz bir ahenk içinde olan Çamlıhemşin’deki Köprüköy Köprüsü.









Köprüköy Köprüsü (Çamlıhemşin)

Fırtına Deresi üzerinde kurulu taş köprülerden birisi. Köprünün batı ayağına küçük bar tabliye kemeri ilave edilmiştir. Köprünün korkuluk duvarları tamamen yıkılmıştır. 19. yüzyıl sonlarında Türk ustalar tarafından köprünün tekrar yapıldığı bilinmekte...







Ayder Yaylası

Doğu Karadeniz denince akla yaylalar, yayla denince de ilk akla gelen yer Ayder Yaylası’dır. Ayder Yaylası Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesinin 18 km kuzeyindedir. Ayder Yaylası eminim ki, her mevsim ayrı bir güzellikte… Yazın serin ve kırmızı, turuncu, sarı renklerde, kışın ise gidenlerin paylaştığı karelerden gördüğüm üzere karlarla kaplı yeşil ve beyazdır. (Bembeyaz halini görmeyi de deli gibi istediğim tartışılmaz bir gerçek) Kışın yaylanın güneyindeki dağlarda helikopterle gidilerek aşağıya doğru kayak yapılmakta. ‘Heliski’ denilen bu kayak türü için Avrupa’nın değişik ülkelerinden meraklıları buraya geliyor.









Kaçkar Dağları Milli Parkı

Fırtına Deresi ile Hemşin Deresi arasındaki Kaçkar Dağları’nda, muhteşem bir doğa sunan coğrafya Türkiye’nin en etkileyici milli parkları arasında. Doğu Karadeniz’in yemyeşil, sık ormanları, hırçın dereleri, geniş ve sarp vadileri ile yüksek tepelerinden oluşan milli park 1994 yılından beri koruma altında… Kaçkar Dağları 4 bin metreye yaklaşan zirvesi ile Karadeniz Bölgesi’nin en yüksek dağı unvanını taşıyor.





Zilkale

Osmanlı Dönemi’ndeki adı ‘Zir Kale’ olup ‘Aşağı Kale’ anlamına gelmekte... Bizans döneminde Doğu yönünden gelebilecek tehlikelere karşı bir gözetleme kalesi olarak kullanılmış. Osmanlı döneminde ticari ve askeri açıdan önemli olan doğu yolunun gözetlenmesi ve ticaret kervanlarının konaklanması amacıyla hizmet etmiş.

Rize’de ne yenir?

Fasülye turşusunun kavurması, hamsikoli, lahana sarması, lahana yemekleri ve tabii ki, vazgeçilmez tadına doyulmayacak lezzetteki muhlama yiyebileceğiniz lezzetler arasında. Benim favorim ise yöreye ait tazecik terayağı ve bal.







Nerede Kalınır?



Oldum olası bana heyecan veren kamp hayatını Ayder Yaylası’nda da gerçekleştirerek anılarıma anı kattım. Peki ya gece? Soğuğu iliklerime kadar hissetsem de bu doğada uyumanın huzurunu tarif edemem sizlere. Tabi bu kısmı biraz zevk, biraz cesaret… Temizlik, konfor bekleyenler için zor ama sadelik içinde yüzüp, gözlerini kapatınca hayal dünyasında yüzenler için en güzel anı. Seni bir de bembeyaz halinle görmeye geleceğim sevgili Ayder… Yemyeşil kal sen… Hep böyle kal…







Fotoğraflar: Buse Turan







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