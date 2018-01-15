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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatKaradeniz'in yeşil cenneti: Rize
Seyahat Karadeniz'in yeşil cenneti: Rize
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Seyahat
Buse TURAN / Instagram: @_buseturan_
15.01.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

Karadeniz'in yeşil cenneti: Rize

Yaylaları, dereleri, damak çatlatan lezzetleriyle Türkiye'nin en yeşil yerlerinden Rize... İstanbul gibi beton yığını haline gelen bir şehirde yaşıyor ve yeşillik arama peşine düştüyseniz Rize en doğru adres… Peki Rize’de nereleri gezmeli, neler yapmalı? İşte size Rize gezi rehberi…
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Şu zamana kadar bize Karadeniz’i ve Karadeniz’in doğasını öven herkesi çaya bekliyorum arkadaşlar. Vallahi hiç de mübalağa yapmamışsınız, hiç de haksız değilmişsiniz. 27 yıl güzelim İstanbul’da yaşayıp son zamanlarda bu şehrin ‘ beton yığını haline gelen bir şehir’ olmasıyla bir yeşil- yeşillik arama peşine düştüğünüz an işte bir cennete doğru yol alma zamanı... Artvin’e kadar uzanan bu keyifli rotamızda bu yazım sadece Rize üzerine… Hadi başlayalım…

Aslına bakarsanız genel olarak Karadeniz turuna çıkmak için ideal zamanı belirlemek ya da önermek pek de kolay değil, çünkü bir anda deli gibi bir yağmura falan yakalanma durumu o kadar olağan bir durum ki… Temmuz ayında sucuk gibi olduğum günleri unutmuyor değilim… Fakat şunu söyleyebilirim ki, yol koşulları epey zor. Bu nedenle kışın gitmek pek de mantıklı değil. Benim gibi temmuz ayında gidecek olursanız da gündüz sıcaktan çıldırıp akşam en kalın kabanınıza sarılmanız gerekebilir, bünyeniz de anlık şoklar geçirebilir. Karadeniz’e ilk defa gidecek olanlar için en uygun zamanın yaz aylarında olduğunu vurguluyor, sizi yeşillikler içinde bir dansa götürüyorum…

Karadenizin yeşil cenneti: Rize

Rize denince akla gelenler

Rize denince akla başta Ayder Yaylası olmak üzere yaylaları, Kaçkar Dağları, yemyeşil doğası, buz gibi suları, masmavi denizi ve tabi ki adeta bir cennet olan Çamlıhemşin gelir. Bunların yanı sıra Rize’nin tarihi yerleri, yöresel lezzetleri ve antik kentleri de Rize’ye güzellik katıyor. Rize, yeşilin ve mavinin iç içe olduğu eşsiz manzaraya sahip her insanı büyüleyecek kadar güzellikte bir yer.

Karadenizin yeşil cenneti: Rize

Motosiklet ve bisiklet turları

Bu aktiviteyi yapabileceğiniz en iyi yer Kaçkar Dağları... Kendinizi gökyüzünde bir kuş misali süzülmeye hazırlayın şimdiden. Yerli ve yabancı birçok insanın rağbet ettiği bu aktivite en çok Çamlıhemşin, Sal, Pokut, İkizdere ve Anzer bölgelerinde yapılıyor.

Karadeniz’in en güzel 10 yaylası
Karadeniz’in en güzel 10 yaylası

Olta balıkçılığı

Rize’de popüler olan en önemli aktivilerden biri de olta balıkçılığı. Bunun sebebi Rize’nin birçok dereye ve göle sahip olmasından kaynaklanıyor. Buralarda daha çok tatlı su balıkları bulunuyor.

Karadenizin yeşil cenneti: Rize

Piknik alanları

Rize’de birçok yayla, göl, dere kenarları ve şelaleleri bulunuyor. Bu eşsiz yeşillik çemberinde, çiçeklerle bezenmiş mis gibi arazisi ve kuşların o ninni gibi sesleri eşliğinde piknik yapmadan sakın dönmeyin.

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Hafta sonu burada bir başka güzel Türkiyenin en sakin yeri...
Hafta sonu burada bir başka güzel! Türkiye'nin en sakin yeri...

Meşhur Taş Köprüleri

Bol bol taş köprü görmeye hazır olun şimdiden. Coğrafi koşulların getirdiği harika bir akis… Adeta büyülüyor sizi yemyeşil cümbüşüyle birleşen köprülerin harika kareleri... “Hangi açıdan fotoğrafını çeksem bu eşsiz doğa manzarasını?” diye diye binlerce kareleri biriktiriveriyorsunuz. O kadar çok köprü var ki, görüp hayran kalabileceğiniz; Taş Kemer Köprüler, Şenyuva Köprüsü, Çağlayan Köprüsü, Güneyce Köprüsü ve benim aralarında en hayran kaldığım doğayla inanılmaz bir ahenk içinde olan Çamlıhemşin’deki Köprüköy Köprüsü.

Karadenizin yeşil cenneti: Rize

Köprüköy Köprüsü (Çamlıhemşin)

Fırtına Deresi üzerinde kurulu taş köprülerden birisi. Köprünün batı ayağına küçük bar tabliye kemeri ilave edilmiştir. Köprünün korkuluk duvarları tamamen yıkılmıştır. 19. yüzyıl sonlarında Türk ustalar tarafından köprünün tekrar yapıldığı bilinmekte...

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Karadeniz’in en iyi 10 oteli
Karadeniz’in en iyi 10 oteli


Ayder Yaylası

Doğu Karadeniz denince akla yaylalar, yayla denince de ilk akla gelen yer Ayder Yaylası’dır. Ayder Yaylası Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesinin 18 km kuzeyindedir. Ayder Yaylası eminim ki, her mevsim ayrı bir güzellikte…  Yazın serin ve kırmızı, turuncu, sarı renklerde, kışın ise gidenlerin paylaştığı karelerden gördüğüm üzere karlarla kaplı yeşil ve beyazdır. (Bembeyaz halini görmeyi de deli gibi istediğim tartışılmaz bir gerçek) Kışın yaylanın güneyindeki dağlarda helikopterle gidilerek aşağıya doğru kayak yapılmakta. ‘Heliski’ denilen bu kayak türü için Avrupa’nın değişik ülkelerinden meraklıları buraya geliyor.

Karadenizin yeşil cenneti: Rize

Kaçkar Dağları Milli Parkı

Fırtına Deresi ile Hemşin Deresi arasındaki Kaçkar Dağları’nda, muhteşem bir doğa sunan coğrafya Türkiye’nin en etkileyici milli parkları arasında. Doğu Karadeniz’in yemyeşil, sık ormanları, hırçın dereleri, geniş ve sarp vadileri ile yüksek tepelerinden oluşan milli park 1994 yılından beri koruma altında… Kaçkar Dağları 4 bin metreye yaklaşan zirvesi ile Karadeniz Bölgesi’nin en yüksek dağı unvanını taşıyor.

Karadenizin en özel cennet köşesi: Samsun Tabiat Parkları
Karadeniz'in en özel cennet köşesi: Samsun Tabiat Parkları

Zilkale

Osmanlı Dönemi’ndeki adı ‘Zir Kale’ olup ‘Aşağı Kale’ anlamına gelmekte... Bizans döneminde Doğu yönünden gelebilecek tehlikelere karşı bir gözetleme kalesi olarak kullanılmış. Osmanlı döneminde ticari ve askeri açıdan önemli olan doğu yolunun gözetlenmesi ve ticaret kervanlarının konaklanması amacıyla hizmet etmiş.

Rize’de ne yenir?

Fasülye turşusunun kavurması, hamsikoli, lahana sarması, lahana yemekleri ve tabii ki, vazgeçilmez tadına doyulmayacak lezzetteki muhlama yiyebileceğiniz lezzetler arasında. Benim favorim ise yöreye ait tazecik terayağı ve bal.

Karadenizin yeşil cenneti: Rize

Nerede Kalınır?

Oldum olası bana heyecan veren kamp hayatını Ayder Yaylası’nda da gerçekleştirerek anılarıma anı kattım. Peki ya gece? Soğuğu iliklerime kadar hissetsem de bu doğada uyumanın huzurunu tarif edemem sizlere. Tabi bu kısmı biraz zevk, biraz cesaret… Temizlik, konfor bekleyenler için zor ama sadelik içinde yüzüp, gözlerini kapatınca hayal dünyasında yüzenler için en güzel anı. Seni bir de bembeyaz halinle görmeye geleceğim sevgili Ayder…  Yemyeşil kal sen… Hep böyle kal…  

Karadenizin yeşil cenneti: Rize

Fotoğraflar: Buse Turan


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