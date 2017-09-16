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HürriyetSeyahatKaradeniz’in en güzel 10 yaylası
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Seyahat

Karadeniz’in en güzel 10 yaylası

Havalar hiç esmiyor. "Sıcaktan ve şehir hayatından bunaldık" diyorsanız bu seçki tam size göre. Karadeniz, serin dereleri, temiz havası ve yemyeşil doğası olan yaylalarla dolu. Büyük jürimiz görmeniz gereken en iyi 10 yaylayı seçti. Beşinin ilk tercihi Pokut Yaylası oldu.

Selim ONAT
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Karadeniz’in en güzel 10 yaylası POKUT / RİZE

 

Karadeniz’in en güzel 10 yaylası

Normalde 1800 metre yükseklikten sonra ağaç yetişmez ama aldığı ılıman rüzgârlar sayesinde yayla çam ağaçlarıyla dolu. Bu yaylada bulutların bir deniz gibi akıp gittiğini izleyebilirsiniz. Tepedeki pansiyonlarda konaklayabilirsiniz. Çamlıhemşin.

 

Karadeniz’in en güzel 10 yaylasıSAMİSTAL / RİZE

 

Karadeniz’in en güzel 10 yaylası

Palovit ve Kavrun vadilerinin arasında bulunuyor. Yayla, mimarisine uygun olarak korunan eski taş evleriyle ünlü. Bölgedeki en yüksek yaylalardan biri olmasıyla gündoğumunu bulutların üstünden seyredin. Konaklamak için bir tesis bulunmuyor. Çamlıhemşin.

 

Karadeniz’in en güzel 10 yaylası GİTO / RİZE

 

Karadeniz’in en güzel 10 yaylası

2100 metre rakımda bulutların vadiyi sarmasıyla eşsiz fotoğraflar çekebilirsiniz. Buraya bisikletinizle gidebilirsiniz ama taşlı yolda lastiğiniz patlayabileceğinden hazırlıklı olun. Yayladaki üç pansiyonda konaklama imkânı var. Çamlıhemşin.

 

Karadeniz’in en güzel 10 yaylasıBEYAZSU / ARTVİN

 

Karadeniz’in en güzel 10 yaylası

Karçal Dağları’nın eteklerindeki yaylaya Borçka’dan araçla ulaşılıyor. Bulut denizine gelmişken eşsiz güzellikteki buzul gölü Yıldız’a uğramanız lazım. Ama iki buçuk saat süren yürüyüş yolculuğunu göze almanız gerekiyor. Borçka.

 

Karadeniz’in en güzel 10 yaylasıAYDER / RİZE

 

Karadeniz’in en güzel 10 yaylası

Yayla denilince akla ilk gelen yer. Yeşili, temiz havası ve şifalı kaplıcalarıyla ilgi görüyor. Diğer yaylalara göre konaklama imkânı fazla. Otel ve pansiyonlardan istediğinizi seçebilir ve buradan hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Çamlıhemşin.

 

Karadeniz’in en güzel 10 yaylasıGORGİT / ARTVİN

 

Karadeniz’in en güzel 10 yaylası

1700 metre yükseklikte ki yayla yeşilin her tonunu barındırıyor. Araba yolu olmadığı için buraya yöre halkının kullandığı patikalardan yürüyerek ulaşabilirsiniz. Bu sayede yaylanın doğal yapısı korunmuş. Konaklamak için sadece bir pansiyon var. Maçahel.

 

Karadeniz’in en güzel 10 yaylasıHAZİNDAK / RİZE

 

Karadeniz’in en güzel 10 yaylası

Ayder’den veya Pokut Yaylası’ndan bir saatlik yürüyüşle yaylaya ulaşmak mümkün. Evlerdeki ahşap işçiliğine hayran kalacaksınız. Yaylaya sis çöktüğünde çayınızı alıp manzaranın tadını çıkarın. Konaklamak için herhangi bir tesis bulunmuyor. Çamlıhemşin.

 

Karadeniz’in en güzel 10 yaylası HALDİZEN / TRABZON

 

Karadeniz’in en güzel 10 yaylası

Demirkapı Yaylası olarak da bilinen yer Haldizen Dağları’nın eteklerinde bulunuyor. Etrafı dağ gölleriyle dolu. Eşsiz bir manzara sunan Uzungöl buraya 20 km uzaklıkta. Konaklamak için tesis bulunmuyor, en yakın tercih Uzungöl. Çaykara.

 

Karadeniz’in en güzel 10 yaylası SAHARA / ARTVİN

 

Karadeniz’in en güzel 10 yaylası
Karagöl Sahara Milli Parkı içerisinde yer alan yayla 1800 metre yükseklikte. Konaklama için bir tesis yok. Ama çadır ve karavanla gezenler kamp yapıyor. Yine milli park içerisinde bulunan Karagöl’ü de görmeden dönmeyin. Şavşat.

Karadeniz’in en güzel 10 yaylasıYEDİGÖLLER / ERZURUM

Karadeniz’in en güzel 10 yaylası

Karların erimesiyle oluşan gölleriyle 3100 metre rakımda. Konaklamak için bir tesis bulunmuyor ancak çadırınızda kalabilirsiniz. Ekstrem bir tatil arayanlara göllerde dalış yapmayı öneriyoruz. İspir.

JÜRİ
Yıldırım Güngör, Atlas Dergisi yazarı
Birol Topaloğlu, Karadenizli sanatçı
Serhan Yedig, Gazeteci
Nilay Örnek, Gazeteci
Uğur Biryol, Gezgin-yazar
Arzu Yenigün, Bukla tur rehberi
Faruk Akbaş, Fotoğraf turları rehberi
Ersin Demirel, Yürüyüş rotaları rehberi
Çiler İlhan, Conde Nast Traveller Yayın Yönetmeni
Hüseyin Şişman, Gezgin

Kaynak: Selim ONAT

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