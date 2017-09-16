Karadeniz’in en güzel 10 yaylası

POKUT / RİZE

Normalde 1800 metre yükseklikten sonra ağaç yetişmez ama aldığı ılıman rüzgârlar sayesinde yayla çam ağaçlarıyla dolu. Bu yaylada bulutların bir deniz gibi akıp gittiğini izleyebilirsiniz. Tepedeki pansiyonlarda konaklayabilirsiniz. Çamlıhemşin.

SAMİSTAL / RİZE

Palovit ve Kavrun vadilerinin arasında bulunuyor. Yayla, mimarisine uygun olarak korunan eski taş evleriyle ünlü. Bölgedeki en yüksek yaylalardan biri olmasıyla gündoğumunu bulutların üstünden seyredin. Konaklamak için bir tesis bulunmuyor. Çamlıhemşin.

GİTO / RİZE

2100 metre rakımda bulutların vadiyi sarmasıyla eşsiz fotoğraflar çekebilirsiniz. Buraya bisikletinizle gidebilirsiniz ama taşlı yolda lastiğiniz patlayabileceğinden hazırlıklı olun. Yayladaki üç pansiyonda konaklama imkânı var. Çamlıhemşin.

BEYAZSU / ARTVİN

Karçal Dağları’nın eteklerindeki yaylaya Borçka’dan araçla ulaşılıyor. Bulut denizine gelmişken eşsiz güzellikteki buzul gölü Yıldız’a uğramanız lazım. Ama iki buçuk saat süren yürüyüş yolculuğunu göze almanız gerekiyor. Borçka.

AYDER / RİZE

Yayla denilince akla ilk gelen yer. Yeşili, temiz havası ve şifalı kaplıcalarıyla ilgi görüyor. Diğer yaylalara göre konaklama imkânı fazla. Otel ve pansiyonlardan istediğinizi seçebilir ve buradan hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Çamlıhemşin.

GORGİT / ARTVİN

1700 metre yükseklikte ki yayla yeşilin her tonunu barındırıyor. Araba yolu olmadığı için buraya yöre halkının kullandığı patikalardan yürüyerek ulaşabilirsiniz. Bu sayede yaylanın doğal yapısı korunmuş. Konaklamak için sadece bir pansiyon var. Maçahel.

HAZİNDAK / RİZE

Ayder’den veya Pokut Yaylası’ndan bir saatlik yürüyüşle yaylaya ulaşmak mümkün. Evlerdeki ahşap işçiliğine hayran kalacaksınız. Yaylaya sis çöktüğünde çayınızı alıp manzaranın tadını çıkarın. Konaklamak için herhangi bir tesis bulunmuyor. Çamlıhemşin.

HALDİZEN / TRABZON

Demirkapı Yaylası olarak da bilinen yer Haldizen Dağları’nın eteklerinde bulunuyor. Etrafı dağ gölleriyle dolu. Eşsiz bir manzara sunan Uzungöl buraya 20 km uzaklıkta. Konaklamak için tesis bulunmuyor, en yakın tercih Uzungöl. Çaykara.

SAHARA / ARTVİN



Karagöl Sahara Milli Parkı içerisinde yer alan yayla 1800 metre yükseklikte. Konaklama için bir tesis yok. Ama çadır ve karavanla gezenler kamp yapıyor. Yine milli park içerisinde bulunan Karagöl’ü de görmeden dönmeyin. Şavşat.

YEDİGÖLLER / ERZURUM

Karların erimesiyle oluşan gölleriyle 3100 metre rakımda. Konaklamak için bir tesis bulunmuyor ancak çadırınızda kalabilirsiniz. Ekstrem bir tatil arayanlara göllerde dalış yapmayı öneriyoruz. İspir.

