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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Karadeniz'in en eski yerleşim yerinden bugüne 'Tekkeköy'
Seyahat
İHA
16.09.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Karadeniz'in en eski yerleşim yerinden bugüne 'Tekkeköy'

İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen Samsun’un Tekkeköy ilçesinde tarihin kalıntıları korunurken, son dönemlerde yapılan eserlerle birlikte ilçe, Karadeniz’in en önemli kentlerinden biri haline geldi.

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Samsun‘un Tekkeköy ilçesinde yer alan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, Karadeniz Bölgesi’nin en eski yerleşim yeri olarak biliniyor. Samsun’un 14 kilometre doğusunda yer alan ilçedeki Fındıcak ve Çınarlı Derelerinin suladığı vadi boyunca yükselen kaya kitlelerinde Tekkeköy Mağaraları adı verilen büyüklü küçüklü oyuk ve mağaraların MÖ 15000 ile 60000 yıllarına ait olduğu tahmin ediliyor.


Karadenizin en eski yerleşim yerinden bugüne Tekkeköy


Tekkeköy’de ayrıca eski zamanlardan günümüze kadar varlığını sürdüren tabii şelaleler, mağaralar, yaşam yerleri, asırlık ağaçlar, yapılar, çeşmeler, ibadethaneler ve tarihi eserler ilk günkü güzelliğiyle birlikte kentte varlık gösteriyor.

Karadenizin en eski yerleşim yerinden bugüne Tekkeköy



Tekkeköy, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra son zamanlarda yapılan eserlerle Karadeniz Bölgesi’nin en güzel ilçelerinden biri haline dönüştü. İlçede şehrin takımı olan Samsunspor’un 33 bin kişilik stadyumu, uluslararası ticaret trafiğinin merkezi olan Lojistik Merkez, Kongre ve Fuar Merkezi, OSB ve diğer sanayi bölgeleri, kamu alanları ve yaşam alanları bulunuyor.

Karadenizin en eski yerleşim yerinden bugüne Tekkeköy



Tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra sonradan yapılan eserler de kenti, yaşanabilir şehirler arasında ilk sıralara çıkartıyor. İlçeye ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından 250 yataklı dev bir devlet hastanesinin yapımına da son hızla devam ediliyor.

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