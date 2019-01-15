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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Karacadağ'da kayak, Karaali'de kaplıca keyfi...
Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
15.01.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Karacadağ'da kayak, Karaali'de kaplıca keyfi...

İnanç ve kültür turizminin gözde merkezlerinden olan ve bu yönüyle her yıl çok sayıda turist ağırlayan Şanlıurfa, kış mevsiminde ziyaretçilerine Karacadağ'da kayak, Karaali bölgesinde ise kaplıca imkânı sunuyor.

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İnanç ve kültür turizmi merkezlerinden olan ve bu yönüyle her yıl çok sayıda turist çeken Şanlıurfa'da kış mevsiminde Karacadağ'da kayak, Karaali bölgesinde ise kaplıca imkânı bulunuyor.

Karacadağda kayak, Karaalide kaplıca keyfi...

Şanlıurfa, yürütülen çalışmalar sayesinde özellikle geçen yıl turizmde hareketli bir dönem geçirdi. Son dönemlerde turistlerin uğrak noktası olan kentte, bu yılın ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesinin etkisiyle kış döneminin de yoğun geçmesi bekleniyor.

Karacadağda kayak, Karaalide kaplıca keyfi...

Hazreti İbrahim başta olmak üzere birçok peygamberin burada yaşadığına inanıldığı için ‘Peygamberler Şehri’ olarak da anılan Şanlıurfa'da İbrahim Peygamber'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, ‘tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilen Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti ilçesi, konuklara farklı bir atmosfer yaşatıyor.

Bölgenin zirvesi

Tarihi kentte bunun yanı sıra halk arasında Güneydoğu'nun Uludağ'ı olarak adlandırılan Siverek ilçesindeki 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi de tatilcilere keyifli vakit geçirme olanağı sağlarken, Karaali bölgesinde de tarımsal sulama amacıyla yapılan sondaj çalışmalarında tesadüfen bulunan termal su, şifa arayanların uğrak yeri haline geldi.

Karacadağda kayak, Karaalide kaplıca keyfi...

Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki sınırları belirleyen ve Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ Kayak Merkezi, 1919 rakımıyla bölgenin zirvesinde yer alıyor. Karın geçen yıl fazla yağmaması nedeniyle kötü bir dönem geçiren merkezde, bu yıl erken düşen ve kalınlığı da kayak için yeterli düzeye ulaşan kar, bölgedeki vatandaşların yüzünü güldürdü.

Karaali Kaplıcası, çok sayıda kişinin uğrak yeri

Şanlıurfa kent merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Karaali Mahallesi'nde sondaj çalışması sırasında gün yüzüne çıkarılan sıcak suyun kükürt, florür ve mineral maddeler içerdiğinin belirlenmesi üzerine, suyu değerlendirmek için harekete geçildi.

Karacadağda kayak, Karaalide kaplıca keyfi...

Bölgede apart otel ve alışveriş merkezi inşa ettirilerek termal kaplıca özel bir şirket aracılığıyla işletmeye açıldı.

İlk dönemlerde yalnızca Şanlıurfa ve ilçelerinden vatandaşların ilgi gösterdiği Karaali Kaplıcaları, Sağlık Bakanlığından ruhsat alınmasının ardından çevre illerden hafta sonları düzenlenen turlarla, pek çok kişinin uğrak mekânı haline geldi. Yaklaşık 50 derece sıcaklıktaki termal suya sahip kaplıca, özellikle romatizmal, deri ve iltihabi hastalıklar ile böbrek taşlarıyla ilgili sorunları olanlar tarafından tercih ediliyor.

Karacadağda kayak, Karaalide kaplıca keyfi...

Karaaali Kaplıcaları İşletme Müdürü Mehmet Temel, yaptığı açıklamada, apart ve havuzlu otel olmak üzere iki farklı tesisle konuklara hizmet verdiklerini belirtti. Yaklaşık 50 derece olan kaplıcaya özellikle romatizmal ve deri hastalıkları ile nörolojik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların geldiğini ifade eden Temel, kaplıcaya yurt içinden olduğu kadar yurt dışından tatil için gelen gurbetçilerin de ilgi gösterdiğini aktardı.

Karacadağda kayak, Karaalide kaplıca keyfi...

"Yarıyıl tatilinde yer bulmak zorlaşıyor"

Mehmet Temel, özellikle yaklaşan yarıyıl tatilinde yoğunluk beklediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kaplıcamız Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı. Ayrıca sevkli hasta kabul ediyoruz ve bunun için hem yaz hem de kış çok sayıda müşteriye hizmet veriyoruz ancak kışın ilgi daha fazla… Tesisimiz 400 yatak kapasiteli ve hafta sonları tam doluluğa ulaşıyoruz ayrıca sömestr tatilinde de yoğunluk bekliyoruz, şimdiden çok sayıda rezervasyon aldık. O dönemde yer bulmak imkânsız hale gelebiliyor. O yüzden vatandaşlarımızın rezervasyon için acele etmesi gerekiyor. Yılda ise toplamda 25 bin civarında ziyaretçi ağırlıyoruz. İnsanların çoğu şifa bulmak için geliyor, bölge halkının yanı sıra çevre illerden ve yurt dışından da misafirlerimiz oluyor. Biz her anlamda hazırız, herkesi buraya davet ediyoruz"

Karacadağda kayak, Karaalide kaplıca keyfi...

"Bölgenin tek kayak merkezi"

Karacadağ Kayak Merkezi işletmecisi Orhan Atilla ise bölgede yürütülen çalışmalar sayesinde kayağa ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Karacadağda kayak, Karaalide kaplıca keyfi...

Bu yıl kar yağışının etkili olması sayesinde verimli bir dönem geçirdiklerine dikkati çeken Atilla, şunları kaydetti:

"Bu yıl her şey iyi gidiyor. Önceki dönemlere göre ziyaretçi sayısı yaklaşık beş kat arttı. Önümüzdeki günlerde sömestr tatili var. Yolumuz şu an açık, tesislerimiz faaliyetlerine devam ediyor. Tatil günlerinde gerek aileler gerek öğrenci grupları geliyor, hatta tesisimiz artık yetersiz kalıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi ve bu tesis artık ihtiyaca cevap veremiyor. Hafta sonu günlük 2 bin 500 ziyaretçimiz geliyor. Artık kayak merkezi için güzel bir tesis şart oldu. Gerek otel gerek teleferik olsa sayı beş katına çıkabilir çünkü gelen telefon yoğunluğundan bunu anlayabiliyoruz, gelenler konaklamak istiyor. İnsanlar günübirlik gelebiliyor, gündüz gelip akşama dönebiliyorlar. Uygun bir yer, sorunu olmayan bir bölge ve güvenli o yüzden tercih ediliyor".

Karacadağda kayak, Karaalide kaplıca keyfi...

Atilla, şartların iyileştirilmesi durumunda Türkiye'nin birçok yerinden vatandaşın bölgeye geleceğine inandığını dile getirerek, bu durumun ülke ve bölge ekonomisine ciddi katkı sunacağını ifade etti.

Karacadağda kayak, Karaalide kaplıca keyfi...

Diyarbakır'dan Evin Yılmaz da kayak yapmayı çok sevdiğini belirterek, fırsat buldukça arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirmek için buraya gelmeye çalıştıklarını söyledi.

Karacadağda kayak, Karaalide kaplıca keyfi...

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