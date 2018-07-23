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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:

Karacabey Longozu'nun asırlık misafirleri
Seyahat
Hürriyet Haber
23.07.2018 - 14:49, Son Güncelleme:

Karacabey Longozu'nun asırlık misafirleri

Karacabey ilçesinde sonradan getirilen atlar uyum içinde bölgede yaşamlarını sürdüyor. Detaylar haberimizde...

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Konar göçer Yörükler tarafından Bursa'nın Karacabey ilçesine getirilip doğaya salındığı bilinen, bir asırdır yaşamlarını Karacabey Longozu'nda yabani olarak sürdüren Orta Asya kökenli atların bölgede doğayla uyumları, birlikte hareket etmeleri dikkati çekiyor.

Karacabey Longozunun asırlık misafirleri

Karacabey Longozu ve Dalyan Gölü havzasına uyum sağlayan atlar, doğaya salınmalarından bu yana yaz kış sürüler halinde yaşıyor.

Karacabey Longozunun asırlık misafirleri

Aradan geçen zamanda üreyerek sayıları artan, kendi içlerinde gruplara ayrılarak longozun çeşitli bölgelerine dağılan atlar, sulak alanlarda dolaşırken kartpostalları andıran görüntüler oluşturuyor.

Karacabey Longozunun asırlık misafirleri

Göl etrafında yeni doğan taylarla bir araya gelen atlar otlarken, aygırları ise çevreden gelebilecek tehlikelere karşı grupların güvenliğini sağlıyor.

Karacabey Longozunun asırlık misafirleri

Son derece ürkek olmaları nedeniyle yanlarına yaklaşılması mümkün olmayan yaban atları, herhangi bir tehlike sezdiklerinde dört nala koşarak ormanın derinliklerine karışıyor.

Karacabey Longozunun asırlık misafirleri

Karacabey'de yaşayan Kadir Dova, AA muhabirine, İzmir'den 100 yılı aşkın bir süre önce Orta Asya kökenli Türk atlarıyla birlikte Karacabey ilçesi Bayramdere Mahallesi'ne göç eden bazı Yörük ailelerinin, burada yerleşik hayata geçtikten sonra zaman içinde ihtiyaç kalmadığı düşüncesiyle atlarının bir kısmını sattığını söyledi.

Karacabey Longozunun asırlık misafirleri

Longoz (su basar ormanı) yakınlarındaki Bayramdere Mahallesi'nde yaşayan babası Ramazan Dova'nın ise dedeleri tarafından getirilen atları satmayarak, Karacabey Longozu'na saldığını anlatan Dova, şöyle konuştu:

Karacabey Longozunun asırlık misafirleri

"Göçer olarak yaşayanlarca geçmişte binek hayvanı olarak kullanılan bu atlar, su basar ormanlarında doğayla bütünleşik yaşam sürüyor. Bu atlar, Orta Asya'dan beri var olan hayvanlardır. Türklere ait olan, safkan Türk atlarıdır. Daha sonra göçerlik olayı kalkınca bir çok kişi atını sattı. Biz satmadık, dedemden olanlar burada yaşamaya devam ediyor. Ormanda tamamen kendi doğal ortamlarında yaşıyorlar."

Karacabey Longozunun asırlık misafirleri

Dova, özellikle fotoğraf tutkunlarının nesillerini Karacabey longozunda devam ettiren, yabani yaşam süren atlar için geldiğini belirterek, "Yakınlaşmak mümkün değil. O yüzden fotoğraflamak için bazen bir yerde saatlerce beklemek gerekiyor. Siz onların yanına gidemiyorsunuz, onlar sizin yakınıza gelecek ve fotoğraf çekebileceksiniz." ifadesini kullandı.

Karacabey Longozunun asırlık misafirleri
Karacabey Longozunun asırlık misafirleri
Karacabey Longozunun asırlık misafirleri
Karacabey Longozunun asırlık misafirleri
Karacabey Longozunun asırlık misafirleri
Karacabey Longozunun asırlık misafirleri

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