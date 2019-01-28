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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kar ve sisli havada kayak keyfi
Seyahat
Anadolu Ajansı
28.01.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Kar ve sisli havada kayak keyfi

Hakkari'nin en yüksek zirvelerinden birinde kurulu kayak merkezinde ziyaretçiler, kar yağışı ve sisli havaya rağmen gönüllerince eğlendi.

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Hakkari'de 2 bin 800 rakımdaki kayak merkezinde vatandaşlar, kar yağışı ve sisli havaya rağmen kayak keyfi yaşadı. Kentin en yüksek zirvelerinden biri olan Merga Bütan Yaylası'ndaki Hakkari Kayak Merkezinde, son günlerde etkili olan yağışla kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaştı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen ve karın keyfini çıkarmak isteyen birçok kayaksever, merkezde yoğunluk oluşturdu.

Kar ve sisli havada kayak keyfi


Şehir merkezine 12 kilometre mesafedeki 2 bin 800 rakımlı merkeze gelen vatandaşlar, kar yağışı ve yoğun sise rağmen kayak, kızak ve snowboard ile kayarak gönüllerince eğlendi. Ziyaretçilerden Cabbar Yakupoğlu, AA muhabirine, hafta sonu tatilini kayak merkezinde geçirdiklerini söyledi.

Kar ve sisli havada kayak keyfi

Kar ve sisli havada kayak keyfi


Karlı ve sisli havaya rağmen güzel vakit geçirdiklerini belirten Yakupoğlu, ''Şu an 2 bin 800 rakımdaki kayak merkezindeyiz. Burada yoğun bir kar yağışı var. Çok daha keyifli ve güzel oldu. Herkes burada kaymanın keyfini çıkarıyor. Çok güzel bir gün. Herkesi kayak merkezimize davet ediyoruz.'' diye konuştu.

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