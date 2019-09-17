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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kaputaş Plajı dünyada en iyiler arasında
Seyahat
DHA
17.09.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Kaputaş Plajı dünyada en iyiler arasında

Antalya'nın turistik ilçesi Kaş'a 28 kilometre uzaklıktaki Kaputaş Plajı, ABD merkezli seyahat sitesi TripAdvisor'da, 5 üzerinden 4.5 puan aldı.

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ABD merkezli otel, restoran incelemeleri, konaklama rezervasyon ve seyahat ile ilgili detaylı anlatımın yanı sıra gezginlerin mesajlarında memnuniyetlerinin yanı sıra eleştirilerinin yayımlandığı 'TripAdvisor', dünya üzerindeki gezginler tarafından gezi rotası belirlemek için kullanılıyor.

Kaputaş Plajı dünyada en iyiler arasında


Siteye yapılan yorumlardan yola çıkan turistler, tatil tercihlerini buna göre şekillendiriyor. Siteye yapılan yorumlarda, Kaş sınırlarındaki Kaputaş Plajı 5 üzerinden 4.5 puan aldı.

Kaputaş Plajı dünyada en iyiler arasında


Türk gezginlerin yanı sıra yabancı gezginlerin yüksek puan verdiği Kaputaş Plajı, 'Merdivenleri inmeye değecek kadar keyifli, hala çok güzel', 'Kaş'a gelip de kesinlikle görülmesi gereken bir plaj', 'İnci gibi deniz, renk inanılmaz turkuaz', 'Cennetten bir manzara', 'Türk maldivleri' gibi olumlu yorumlar aldı.

Kaputaş Plajı dünyada en iyiler arasında



Site üzerinde yapılan puanlama ve yorumlarla popüler yerler arasına giren plajın deniz yapısı ve kumsalı en çok beğenilen ayrıntıları oldu. Otopark sıkıntısı ile plaja ulaşmak için kullanılan merdivenleri eleştiren gezginler, genel olarak plaja yüksek puan verdi.

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