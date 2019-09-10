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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kaplancık kanyonu'nda turist beklentisi
Seyahat
DHA
10.09.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

Kaplancık kanyonu'nda turist beklentisi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü üzerinde bulunan ‘Kaplancık Kanyonu’ turizme kazandırılmayı bekliyor. Karadeniz Turistik İşletmeler Derneği Başkanı Murat Toktaş, doğal güzelliğiyle dikkat çeken kanyonun ön plana çıkarılmasıyla bölge turizmine ciddi katkı sunulacağını belirtti.

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Samsun il merkezine 110 kilometre uzaklıkta bulunan Vezirköprü ilçesi sınırları içinde yer alan, Kaplancık Mahallesi'nde, Altınkaya Barajı havzasında, bulunan Kaplancık Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor. İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıkta, Şahinkaya Kanyonu'ndan sonra ikinci kanyon konumundaki Kaplancık Kanyonu, Kızılırmak'ın turkuaz ve yeşil renkli sularının sarp kayalıklar arasında yol bularak yaklaşık 2 bin metre ilerlemesi, irili ufaklı adacıkları ile ziyaretçisine adeta görsel şölen sunuyor.

'ÖN PLANA ÇIKARILMALI'

Samsun'da birçok kanyon olduğunu dile getiren Karadeniz Turistik İşletmeler Derneği Başkanı Murat Toktaş, Şahinkaya Kanyonu'nun ardından 'Kaplancık Kanyonu'nun da ön plana çıkarılmasıyla turizme katkı sağlanacağını belirtti. Toktaş, "Bölgede 2 kanyonumuz mevcut. Bunlardan bir tanesi Şahinkaya Kanyonu, bu kanyon son günlerde popülerliği ile gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Aynı şekilde yine aynı barajın içerisinde ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Kaplancık Kanyonu'muz var.

Kaplancık kanyonunda turist beklentisi

Kaplancık Kanyonu'nun bir özelliği içerisinde ufak ufak adaların bulunması ve içerisinde Roma döneminden izler taşıyor olmasıdır. Bu özelliği hem doğal hem de tarihi olarak birçok medeniyetin izlerine ulaşmamızı sağlıyor. Biz buradaki iki kanyonumuzu da ön plana çıkarmak istiyoruz. Kaplancık Kanyonu yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda, ekstrem sporlar ve doğa sporları için çok uygun bir konumda. Kanyonun küçük olması kontrolünün daha kolay yapılabilmesini sağlıyor. Hem güvenlik açısından hem de aktiviteler açısından gelenlere her türlü imkanı sağlayabilecek konumda. Biz de bu özellikleriyle öne çıksın istiyoruz" dedi.

 

 

 

 

 

 

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