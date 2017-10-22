Kapadokya’daki doğa harikası peri bacalarını galakside başka bir hiç yerde göremezsiniz. Persliler buraya ‘Kappa Tuchia’ yani Güzel Atlar ülkesi adını verdiler. Kapadokya, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray’a, Kayseri illeri arasına yayılmış geniş bir bölgenin adı.

Kapadokya’ya dünyanın açık hava müzesi denilse yeridir. Baharda çiçeklerin açtığı, tabiatın uyandığı dönemde başka güzel, sonbaharda tabiatın hüzün sarısı gelinliğini giydiğinde ayrı güzeldir. Derinkuyu ise tüm Kapadokya’dan farklı bir yer. Şehirde sizi tuhaf bir huzur karşılar. Uçhisar, Ürgüp, Avanos, Göreme, Derinkuyu, Kaymaklı, Ihlara, Gülşehir size tatmadığınız eşsiz duygular verir.





Göreme’den Ürgüp’e giderken hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir manzara size eşlik eder. Bahar’da yeşil bir denizin içinde yazın sarı sıcak bir ekin tarlasının içinde olduğunuzu sanırsınız. Bölgenin tamamlayıcı unsuru olan üzüm bağları coğrafyaya başka bir gizem katıyor.Bana soruyorlar Kapadokya’yı neden bu kadar seviyorsun? Doğrusu bu soruya duygusal bir cevap veriyor olabilirim. Kapadokya Göreme açık hava müzesinin avlusunda oturduğumda veya Paşabağlarını seyrederken ya da Zelve vadisinde güneşin batışını izlerken çok az yerde duyduğum huzur ve mutluluğu duyarım. Özellikle güneş doğarken vadilerdeki ışık oyununu izlemek müthiş bir tefekkür verir.

Kapadokya hikâyesi olan bir destinasyon. Her peri bacasının ayrı bir öyküsü var ve insan buna âşık oluyor. Günümüz insanı bir hikâyenin ve bir masalın peşinde gitmek istiyor. Kapadokya size eski zamanların, eskimeyen masalını ve efsanelerini vaat ediyor.

Kapadokya’ya Gitmek için 10 Neden...



1. UNESCO Miras listesinde olan Göreme Açık hava müzesi

2. Paşabağ, Rahipler Vadisi ve eşsiz kaya oteller

3. Nazlı nazlı akan Kızılırmak ve güzel Avanos

4. Zamana tanıklık eden Uchisar kalesi ve yer altı şehirleri

5. Dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Ihlara Vadisi





6. İnsan azmini ispatlayan Derinkuyu yer altı şehri

7. Güneş batarken Kızıl Vadi manzarası ve seyir terasları

8. Adına Türkü yakılan Ürgüp şehri ve renkli folklor

9. Üzüm bağlarıyla meşhur Güvercinlik vadisi ve ATV turları

10. Dünyada benzeri olmayan muhteşem balon turu, at safari