Kapadokya’nın kalbine giden en güzel 10 adım

Savaş Özbey

Hürriyet yazarı

Dört mevsimlik eğlence

ATV safari

Dört tekerli motorlar ile yapacağınız bol çamurlu, tozlu ancak doğanın içinde muhteşem manzaraların eşlik edeceği adrenalin dolu bir ATV turu, Kapadokya seyahatinize ayrı bir heyecan katacak. Bölgeye hangi mevsimde giderseniz gidin ATV ile safariye çıkabilirsiniz. Bu gezi için rezervasyon yaptırabileceğiniz birçok acente var. İki saatlik turlar 250-350 TL arası değişiyor.

Aynur Tartan

TV programcısı, gazeteci

Alışılmışın dışında bir müze

Chez Galip’in Çömlek Atölyesi

Burası Avanos’taki en meşhur yerlerden... Rivayete göre Chez Galip zamanında bir Fransız kadına âşık olmuş. Ülkesine dönmek zorunda kalan kadın bir veda mektubu ile bir tutam saçını bırakmış. Daha sonra her gelen kadın bir tutam saç bırakmaya başlamış. Böylece saç müzesi denilen yer ortaya çıkmış. Kapadokya’da yapılması gereken aktivitelerin başında geliyor burayı gezmek... İster çömlek yapımını, isterseniz müzeyi gezin. Hayatı, toprağı ve Kapadokya’yı hissedin, hissettirin.

Saffet Emre Tonguç

Hürriyet Seyahat yazarı

Mağara odalarda uyanın

Argos: In Cappadocia

Eski Uçhisar Köyü’nde binlerce

yıllık bir manastır yerleşkesi ile buna bağlı mağaralar, yeraltı tünelleri ve tarihi yapılardan oluşan otelin farklı konseptlerde odaları var. Argos sadece Kapadokya’nın değil dünyanın da en sıradışı otellerinden biri. Bambaşka bir âlemin modern zamanlar yansıması gibi. Tesisin Güvercinlik Vadisi’ne bakan mağara odalarında uyanmak büyüleyici bir deneyim.

Tel: (0384) 219 31 30

Müge Akgün

Yeme-içme kültürü yazarı

En çeşitli lezzet durağı

Babayan Evi, Papayani Restaurant

Ürgüp’ün İbrahim Paşa Köyü’ndeki bu ev-restoran, köyde yaşayan bir aile tarafından işletiliyor. Evin bahçesinde tandır, salonda fırınlı soba, modern mutfakta mikro dalga fırın var. Tam bir Türkiye sentezi olan restoranda yemekleri evin hanımı yapıyor... İsteyenlere yer sofrasında bakır tabaklar içinde; isteyenlere masada kırmızı seramik tabaklarda yarma aşı çorbası, nohutlu mantı, mercimek çorbası, çömlekte güveç, patates köftesi, yaprak sarma, aside gibi yöresel yemekler sunuluyor.

Yıldırım Güngör

Seyahat yazarı, dağcı

Tarihi çok eskiye dayanıyor

Uçhisar

Nevşehir’in altı kilometre doğusunda bulunuyor. Pers döneminde Kral Yolu, Selçuklu döneminde ise İpek Yolu olarak bilinen alan üzerine kurulmuş. Peribacalarını ilk görmeye başladığınız yerden 40 kilometre yüksekte, bir kayanın eteklerinde yer alıyor. Kale olarak kullanılması Roma’ya kadar uzansa da bu devasa kayanın oyulması daha eskilere dayanıyor. Kayadan oyma evleriyle, tandır evi ve şıra hanesiyle de bu kasabayı, her yıl dünyanın birçok yerinden milyonlarca insan ziyaret ediyor.

Bahar Akıncı

Seyahat yazarı

Renk değiştiren kayalar

Güllüdere Vadisi, Göreme

Çavuşin Köyü ve Göreme arasında yer alan Güllüdere Vadisi, pek çok kilise, manastır ve yaşam alanı kalıntılarının bulunduğu bir bölge. Burası, mevsime ve hava koşullarına göre değişen, gün ışığıyla kırmızı gül rengine dönen kayalarından alıyor adını. Peribacası oluşumlarının en iyi izlenebileceği yürüyüş parkuru olarak rağbet gören Güllüdere, yaklaşık dört kilometre uzunluğunda ve yalnızca yürüyerek kat edilebilen bir alan. Vadide yer alan ‘Üç Haçlı Kilise’ ile ‘Ayvalı Kilise’ oldukça çarpıcı tarihi eserler.

Salih Seçkin Sevinç

Harbiyiyorum.com kurucusu

Atların ülkesinde,

onların rehberliğinde

Atlarla safari

Kapadokya bölgesinde birçok at çiftliği mevcut ve dilediğiniz vadide at safari yapmanız mümkün. Bölgeye adını veren atlarla patikalardan geçmek aynı zamanda tarihi bir yolculuğa çıkaracak sizi. Özellikle fotoğraf çekmeyi seviyorsanız mutlaka yılkı atı sürülerine sahip çiftlikleri bularak günbatımına yakın yabani at sürülerinin tozu dumana katarak koşuşturmalarını kadrajınıza alın.

Nurgül Büyükkalay

Hürriyet Seyahat gezgini

Kuşbakışı peribacaları

Balon turu

Kapadokya’da ister balona binin ister binmeyin, mutlaka bir gününüze gün doğmadan başlayın. Sabahın erken saatlerinde 100’ün üzerinde sıcak hava balonu aynı anda gökyüzüne çıkıyor. Hayatınızda tanık olabileceğiniz en efsanevi manzaralardan biri bu olacak. O balonlardan birinin içinde olmasanız bile balonların manzarasını izlemek için Uçhisar, Güvercinlik Vadisi ya da Âşıklar Tepesi’ne gidebilirsiniz. Balon turuna katılmak için birçok acente var. 500-700 lira arası.

Şener Kalemci

Yürüyüş rotaları rehberi

Dünyada ilk ve tek

Yeraltı seramik müzesi:

Güray Müze

Burası Avanos’ta bulunuyor. Dünyanın ilk ve tek yeraltı seramik müzesi olma özelliği taşıyan müzeyi ziyaret ederek ülkemizde yetişmiş dünyaca ünlü seramik sanatçılarının eserlerini, Roma, Bizans, Selçuklu, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait seramik ve çömlek eserleri görebilir, denk gelirseniz atölyede sanatçılar çalışmalarını yaparken izleyebilirsiniz. Haftanın yedi günü 09.00-18.00 saatlerinde açık olan müzenin girişi 10 TL.

Aylin Öney Tan

Yeme-içme yazarı

Alışverişin en iyi adresi

Pazaryerleri

Alışveriş için pazarlara dalmak, yöresel lezzetlerin tadına varmak için en iyi fırsatlardan. Örneğin, cumartesi günleri kurulan Ürgüp pazarında ‘Ürgüp Simit’i denen ama simide hiç benzemeyen pofuduk nohut mayalı ekmeğin, testi peynirinin ve ayva perverdesi tatlısının tadına bakabilirsiniz. Ayrıca yöreye özel ürünleri bulup alışveriş yapabileceğiniz en iyi yerlerden biri. Denk gelirseniz vadi yürüyüşlerinde enerji vermesi için ‘köftür’ almayı da ihmal etmeyin.