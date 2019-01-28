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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kapadokya'da yarıyıl tatili yoğunluğu
Seyahat
Anadolu Ajansı
28.01.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Kapadokya'da yarıyıl tatili yoğunluğu

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü bölge, yerli turistlerden yoğun ilgi görüyor.

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Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü Kapadokya bölgesinde yarıyıl tatili dolayısıyla yerli turist yoğunluğu yaşanıyor. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, yarıyıl tatili nedeniyle Kapadokya'daki yerli turist sayısının arttığını söyledi.

Kapadokyada yarıyıl tatili yoğunluğu

Günübirlik yerli turistlerin yoğunluk oluşturduğunu anlatan Durmaz, "Yarıyıl tatili dolayısıyla bölgedeki otellerde ise yüzde 50 doluluk yaşanıyor. Bölgede Çin ağırlıklı yabancı turistler de var. Bu, kültür turizminin 12 aya yayıldığını gösteriyor. Biz de bu durumdan memnunuz." dedi.

Kapadokyada yarıyıl tatili yoğunluğu

Kapadokya'da birçok aktivite yapılabileceğini dile getiren Durmaz, "Bunların başında sıcak hava balonu geliyor. Hava şartlarından dolayı at, ATV ve vadi turlarında yoğunluk yaşanıyor. Ören yerleri ve yer altı şehirleri de talep gören alanların başında geliyor." diye konuştu. İstanbul'dan gelen Ali Güney ise beklentilerinin üzerinde bir yerle karşılaştığını, bölgenin muhteşem yapıya sahip olduğunu ifade etti. Serpil Güney de yıllar önce geldiği Kapadokya'yı eşiyle tekrar ziyaret ettiğini anlatarak, "Çok güzel bir yer. Bu coğrafyada yaşayıp Kapadokya'yı görmemek olmaz. Çok keyif aldım." ifadelerini kullandı. Hatay'dan gelen Salih Doğru, bölgede ailesiyle kamp yapmayı düşündüğünü söyledi.

Kapadokyada yarıyıl tatili yoğunluğu

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