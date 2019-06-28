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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kapadokya'da sıcak hava balonlarının görsel şöleni
Seyahat
Anadolu Ajansı
28.06.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Kapadokya'da sıcak hava balonlarının görsel şöleni

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balon turları alternatif turizm etkinliklerinin başında geliyor.

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Turistler, milyonlarca yıl önce Erciyes Dağı ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü lav ve küllerin, zamanla rüzgar ve yağmur tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan doğal oluşumlarının üzerinde uçuyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl yüzbinlerce turist tarafından ziyaret edilen bölgeyi kuş bakışı izlemek isteyen turistlere yönelik her sabah sıcak hava balon turu düzenleniyor.

Kapadokyada sıcak hava balonlarının görsel şöleni


Gün doğumunda, Göreme beldesinden gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları Kapadokya'nın eşsiz güzelliğini adeta görsel şölene çeviriyor. Bölgede her gün yaklaşık 150 sıcak hava balonu peş peşe yükselerek, peribacalarıyla kaplı vadiler arasında süzülüyor.

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"Balon turuna katılmak için gelen turistler var"

Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Yunus Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak hava balon turlarına turistlerin ilgisinin giderek arttığını, bölgeye sadece balon turuna katılabilmek için gelen turistlerin olduğunu belirtti.

Kapadokyada sıcak hava balonlarının görsel şöleni



Ünal, "Kapadokya bölgesinin doğal güzelliklerini görmek için her yıl farklı ülkelerden turistler geliyor. Bölgedeki, peribacaları, vadiler, yer altı şehirleri başta olmak üzere çeşitli merkezleri ziyaret eden konuklarımız, mutlaka sıcak hava balon turuna da katılmak istiyor. Yoğun ilgi nedeniyle kimi zaman yer bulamayan turistler bölgede planından fazla konaklama da yapıyor. Sırf balon turuna katılabilmek için Kapadokya'ya gelen turist sayısı da azımsanmayacak kadar çok." diye konuştu.

Kapadokyada sıcak hava balonlarının görsel şöleni


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