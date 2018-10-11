Kapadokya'da keyif Ã¶nerileri

Kapadokya'nÄ±n olmazsa olmazÄ± peribacalarÄ±dÄ±r ama muhteÅŸem vadiler ve manzaranÄ±n keyfini Ã§Ä±kartabileceÄŸiniz harika seyir noktalarÄ± da unutulmamalÄ±dÄ±r. Kapadokya'ya geldiyseniz mutlaka gitmeniz gereken yerlerin baÅŸÄ±nda Ihlara Vadisi, GÃ¶reme AÃ§Ä±khava MÃ¼zesi ve GÃ¶reme Milli ParkÄ±, GÃ¼ray MÃ¼zesi, UÃ§hisar Kalesi, GÃ¼vercinlik Vadisi, Derinkuyu yeraltÄ± ÅŸehri, ÃœÃ§ gÃ¼zeller... Ve daha birÃ§ok nokta bulunuyor. Mutlaka gÃ¶rÃ¼lmesi gereken yerler listenizi tamamladÄ±ktan sonra bu masal Ã¼lkesinin farklÄ± yÃ¶nlerini de keÅŸfedebilirsiniz. Bu Ã¶neriler bol keyif ve Ã§okÃ§a mutluluk iÃ§ermektedir:

Â

Vadi manzaralÄ± bir otel:Â Otel Ã§ok da Ã¶nemli deÄŸil demeyin Ã§Ã¼nkÃ¼ bu deneyimi baÅŸka bir yerde yaÅŸayamazsÄ±nÄ±z. Kayalara oyulmuÅŸ tarihi odalarda muhteÅŸem bir manzaraya karÅŸÄ± uyuduÄŸunuzu veya keyif kahvenizi yudumladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± hayal edin. Ben Ã¶zellikle Kapadokya ruhunu yaÅŸatan ve iÃ§indeki tarihi eserlerle de aynÄ± zamanda bir mÃ¼ze olan Museum Hotel'i tavsiye edebilirim. Otelde bulunan paÃ§alÄ± gÃ¼vercinler, kaplumbaÄŸa bahÃ§esi ve beyaz tavus kuÅŸlarÄ±yla Museum Hotel bir rÃ¼ya gibi. DiÄŸer Ã¶nereceÄŸim Cappadocia Cave Suites ve Argos in Cappadocia otellerinde ben konaklamadÄ±m ama Argos'da kahve iÃ§ip bÃ¼yÃ¼leyici manzarasÄ±nÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kartmÄ±ÅŸtÄ±m.

Balon turu:Â SabahÄ±n Ã§ok erken saatlerinde uykulu gÃ¶zlerle yola Ã§Ä±kÄ±lan ama balon yÃ¼kseldiÄŸi anda iyi ki kalkmÄ±ÅŸÄ±m dedirten deneyim. Ä°ster balon turuna katÄ±lÄ±n ya da isterseniz uzaktan izleyin her iki seÃ§enek de birbirinden gÃ¼zel. BalonlarÄ±n muhteÅŸem Kapadokya manzarasÄ±na ayrÄ± bir renk kattÄ±ÄŸÄ± kesin.

Vadide yemek:Â Vadide manzaralÄ± bir yemek iÅŸ ve arkadaÅŸ gruplarÄ± veya Ã§iftler iÃ§in biÃ§ilmiÅŸ kaftan. Ben Ã¶zel bir organizasyon ile harika bir barbekÃ¼ deneyimi yaÅŸadÄ±m ama butik seyahat organizasyonlarÄ± dÃ¼zenleyen bu firmanÄ±n romantik yemek seÃ§enekleri de mevcut. Kim vadi manzarasÄ±na karÅŸÄ± gÃ¼nbatÄ±mÄ±nda yapÄ±lan romantik, mÃ¼zik eÅŸliÄŸindeki bir evlenme teklifine hayÄ±r diyebilir ki. Ã–zellikle Kapadokya'daki AÅŸk Vadisi bÃ¶yle Ã¶zel yemekler iÃ§in en uygun yer, aklÄ±nÄ±zda bulunsun.

GÃ¼ndoÄŸumlarÄ± - GÃ¼nbatÄ±mlarÄ±:Â Her gÃ¼ndoÄŸumu gÃ¼nbatÄ±mÄ± gÃ¼zel ama Kapadokya'dakiler sanki daha bir Ã¶zel. PeribacalarÄ±na yansÄ±yan Ä±ÅŸÄ±ktan mÄ±, gÃ¶ÄŸe yÃ¼kselen balonlarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± ambiyansdan mÄ± bilmiyorum ama mutlaka ilk Ä±ÅŸÄ±klarda uyanÄ±p bu gÃ¼zelliÄŸi izlemelisiniz.

Lezzet keÅŸifleri:Â Museum Hotel'in iÃ§inde bulunan Lil'a Restaurant'ta kendinizi birbirinden lezzetli yemeklerle ÅŸÄ±martabilir veya eskiden bir sinema ve kÃ¶y kahvesi olan ÅŸimdilerin keyifli restaurantÄ± Elai Cappadocia'da yine lezzetli yemeklerin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kartabilirsiniz. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda yÄ±llar Ã¶ncesinin AsmalÄ± KonaÄŸÄ± da bir restoran olarak hizmet ediyor. Old Greek House Restaurant'ta nostalji yaÅŸayÄ±p Ã¶zellikle zeytinyaÄŸlÄ± yaprak sarmalarÄ±ndan bence birkaÃ§ tabak sÃ¶yleyin Ã§Ã¼nkÃ¼ hepsi bir anda bitiveriyor. ÃœrgÃ¼p ÅŸehir merkezindeki kuruyemiÅŸÃ§ilerden de mutlaka doÄŸal baklava dedikleri pestilin iÃ§ine sarÄ±lmÄ±ÅŸ olan fÄ±ndÄ±k ezmeli muska tatlÄ±sÄ±ndan almayÄ± unutmayÄ±n.

ATV ile Kapadokya turu:Â PeribacalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼yerek ve balonla gezebileceÄŸiniz gibi bir baÅŸka seÃ§enekte Â bu gezmeye azÄ±cÄ±k adrenalin katÄ±p ATV'ler ile dolaÅŸmak. Hem ATV'li Kapadokya gezisi Ã§ok keyifli hem de engebeli arazi nedeniyle Ã§ok da eÄŸlenceli. FarklÄ± bir deneyim yaÅŸamak isteyenler iÃ§in bu harika bir alternatif.

Åžarap baÄŸlarÄ±:Â ÅžarapÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nemli merkezlerinden biri olan Kapadokya bu Ã¼nÃ¼nÃ¼ volkanik etkinlikler sonucu yÃ¶rede oluÅŸan tÃ¼flÃ¼ topraklara borÃ§lu. KocabaÄŸ ÅžarapcÄ±lÄ±k ve Turasan ÅžarapcÄ±lÄ±k bÃ¶lgedeki en Ã¼nlÃ¼ ÅŸarap firmalarÄ±. Birbirinden farklÄ± lezzetler arasÄ±nda mutlaka siz de kendi zevkinize uygun bir ÅŸarap bulabilirsiniz.