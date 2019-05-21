Kapadokya’da Çinlilere, Osmanlı kültürü yaşatılıyor
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesini ziyarete gelen Çinlilere Osmanlı geleneği yaşatılıyor. Uzakdoğu turistleri Osmanlı kültürüne oldukça ilgili...
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerini ziyarete gelen Çinli turistlere Avanos ilçesinde bulunan bir otel tarafından Osmanlı kültürü yaşatılıyor.
Kapadokya Bölgesini ziyaret eden Çinli turistler Osmanlı İmparatorluğu döneminde Padişahların, vezir, sadrazam ve sultanların giyindiği kıyafetlerle fotoğraf çekiniyorlar.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Padişah ve sultanların giyindiği kıyafetlerle fotoğraf çekinmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çinli turistler bu anları eşsiz güzellikler eşliğinde ölümsüzleştiriyorlar.
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