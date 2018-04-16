Kapadokya’da balon turu hakkında her şey

Balon fiyatları

Dünyanın birçok noktasında balon turu düzenleniyor. Bazılarında uçsuz bucaksız deniz, bazısında dümdüz ovalar görülüyor. Emin olun balon turunun amacına en güzel hizmet eden en farklı yeryüzü şeklini gözlemleyeceğiniz yer Kapadokya’dır. O yüzden bu güzelliğin bir bedeli olacak sevgili arkadaşlar.

Evet, balon turu ucuz bir etkinlik değil hatta bayağı bayağı çok pahalı ama inanın o deneyim o özgürlük hissi için değiyor. Bir de cidden arkada büyük bir ekip ve zor bir süreç var o yüzden de maliyetler ne yazık ki artıyor. Balon turu için kişi başı en düşüğü 80 Euro olacak şekilde 180 Euro’ya kadar yükselen bir bedel var. Mevsim durumu, bayram vb. gibi özel günlere denk gelmesi, kişi sayısı ya da yabancı turist yoğunluğuna göre fiyatlar değişiyor. Bir de tabii balon şirketlerinde tanıdık bulursanız, internette fırsat kuponları ya da pazarlık gücünüz var ise işler değişiyor. Yine de en düşük vereceğiniz rakamın 80 Euro bandında olacağını unutmayın.

Balon turunda erken rezervasyon şart

Kapadokya’da farklı şirketlere ait yaklaşık 100 balon var. Her sabah bu balonlar kalkış için arkasında çok büyük bir ekip ile hazırlanıyor. Her gün yaklaşık 2000 kişi balonların içinde bu büyüleyici manzarayı seyrediyor. 100 balon olmasına bakmayın, talep çok yoğun olduğu için erken rezervasyon şart. Gelmeden 1-2 ay önce rezervasyon yaptırırsanız hem riske girmezsiniz hem de pazarlık sansınız yüksek olur.

Balon turunda sizleri neler bekliyor?

Öncelikle otelinizin bulunduğu bölgeye göre saat 04.50 ile 05.30 arasında hava daha karanlık iken servis ile alınıp balon hazırlık noktasına götürülüyorsunuz. Bir yandan hazırlıklar devam ederken size çay kahve kek poğaçadan oluşan hafif bir kahvaltı ikram ediliyor. Bu sırada da işte en kritik konu olan balonların kalkışı için izin durumu kontrol ediliyor. İzin verildiğinde kalkış yapılacak alanda heyecanlı bir bekleyiş başlıyor. Yavaş yavaş balonlar ateşleniyor, sıcak hava ile şişiyor. Tüm balonlar sırayla hazır hale getirilirken büyük bir balon şovu yaşanıyor. Bir yandan heyecan bir yandan ateş sabahın ayazında dışarıda olduğunuzu hissetmiyorsunuz ama yine de yanınıza her daim kalın bir şeyler almayı unutmayın. Fizik dersine dönelim, neydi? Sıcak hava genleşir ve yükselirdi. Balonlar yeterli sıcak hava ile dolduğunda, uçmaya hazır hale geliyor. Balona binişiniz de inişiniz de gerçekten çok rahat ve kolay. Balona sepetin büyüklüğüne göre 8-12 kişi binebiliyor. Hatıra fotoğrafı çekimi ile birlikte 1 saat süren dünyanın en keyifli uçuşu başlasınnn...

Otelinizden alınıp tekrar otelinize bırakılmanızı dâhil edersek bu deneyim toplam 3 saat sürüyor. Yaklaşık 1 saat ulaşım + hazırlık, 1 saat uçuş ve 1 saat kapanış + ulaşım şeklinde düşünebilirsiniz. Hiçbir zaman başladığınız noktaya inmiyorsunuz, pilot nereyi uygun görürse oraya iniş yapıyor ama daha önce deneyimli ekipler hazır olda bekliyor. Pilotun alarmı ile ekip bizi 5 dakika da bulup yanımıza organize bir şekilde geliyorlar. Hemen masalar kuruluyor. Şampanyalar patlatılıyor. Hatıra fotoğrafları çekiliyor. Biz bunları yaparken farklı bir ekipte balonu arabaya yerleştiriyor. Uçan herkese pilot imzalı sertifikaları törenle teslim ediliyor derken kahkalar ile dönüş yoluna geçiliyor.

Balon tur firmaları ve güvenlik

Balon firması olarak, ben sadece 1 kez o da 2010 yılında balonla uçabildiğim için uçuş yaptığım Anatolian Balon firmasını önerebilirim. Çok da memnun kalmıştım ama tüm balon şirketleri çok sıkı denetlendiği için güvenlik anlamında çok büyük farkı olduğunu da düşünmüyorum.

Kapadokya bölgesinde balonların kalkışını sivil havacılık denetliyor. shm.kapadokya.edu.tr adresinden siz de girip uçuşunuz için hava durumuna bakabilirsiniz. Her yarım saatte bir güncellenen sayfada yeşil bayrak havanın uçuş için uygun olduğunu, sarı bayrak beklemede kalınması gerektiğini, kırmızı bayrak ise uçuşun kesinlikle yapılamayacağını gösteriyor. Tüm firmalar bu sistem üzerinden kontrol edip havanın durumuna göre ya tüm balonlar kalkıyor ya da tüm balonlar o gün kalmıyor. Yani bir firmanın kalkıp diğer firmanın kalkmaması gibi bir durum olmuyor. Ayrıca sarı bayrak halinde de hiç bir şekilde balon kalkmıyor çünkü sadece beklememizi işaret ediyor. Ya Yeşile dönecek ve tüm balonlar uçuşa hazır hale getirilecek ya da kırmızıya dönecek ve tüm balonların uçuşu iptal edilecek. Amaç tabii kaza payını minimuma indirmek ve güvenli bir uçuş sağlamak.

Uçmak ya da uçamamak

İlk kez Kapadokya’ya gittiğimde öğrenciydim ve son paramla balona binmek istememiştim. Arkadaşların ısrarı ile dayanamayıp son gece karar verip sabah da binmiştim. 2. kez Kapadokya'ya gittiğimde ise eşimle sevgiliydik. Onun yükseklik korkusunu yenmek için doğum gününde ona sürpriz yapıp Kapadokya tatili hediye etmiştim. Aylarca heyecan yapmıştı. Hele uçuşa 1-2 hafta kala her gün ‘’Acaba binmesem mi ya? Düşer mi? Of, öleceğim heyecandan.’’ diye mesajlar atıyordu. Tatilimize son 2 gün kala rezervasyon teyidi için aradıklarında ben uçuş günümüzü ne hikmetse değiştirip Kapadokya'da ki 2. günümüze aldım. Uçuş için yine sabah erken saatlerde kalktık, alanda beklemeye başladık. Önce sarı bayrak ile karşılaştık. Bayağı beklememize rağmen rüzgâr şiddeti kırmızı bayrağa dönünce uçuş iptal oldu. İlk gün yani iptal ettiğim gün balonlar kalktı ama benim ertelediğim gün balonlar kalkmamış oldu. Ne kadar üzüldüğümü anlatamam, o kadar heyecan yapmışken hiç beklemediğim bir durumla karşılaşınca resmen sinirden ağladım. O yüzden balona binmek istiyorsanız orada olduğunuz ilk güne rezervasyon yaptırın ki balon kalkmazsa ertesi gün tekrar deneme sansınız olsun. Herkese rengârenk keyifli uçuşlar dilerim.

Fotoğraflar: Ebru Aykut ÖZTÜRK