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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kapadokya'da balon turlarına yoğun ilgi
Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
07.01.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Kapadokya'da balon turlarına yoğun ilgi

Kapadokya'da bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izleme fırsatı veren sıcak hava balon turlarına geçen yıl 537 bin 500 turist katıldı.

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Kapadokya'da, geçen yıl 537 bin 500 kişi sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini kuş bakışı izledi, turların ekonomiye katkısı yaklaşık 70 milyon avro oldu. Her geçen yıl daha çok ilgi gören ve son yıllarda Kapadokya turizminin lokomotifi haline gelen balon turları, bölgenin doğal güzelliklerini görmek için gelen yerli ve yabancı turistlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Hava koşullarının elverişli olduğu günlerde sabahın erken saatlerinde peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, bölgenin eşsiz manzarasına ayrı bir ahenk katıyor. Bölgede faaliyet gösteren 25 firmanın düzenlediği turlarla balonlar, sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükseliyor. Aynı anda 100 balonun uçuşuna izin verilen bölgede, günün ilerleyen saatlerinde talep ve hava şartlarına bağlı olarak 50 balon daha havalanabiliyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin katıldığı aktivitelerin başında gelen sıcak hava balon turları turizmin yanı sıra istihdam ve ekonomiye de önemli katkı sağlıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2018 yılında sıcak hava balon turuna katılan turist sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 63 artış göstererek 537 bin 500 kişiye ulaştı. Bu sayede, ekonomiye yaklaşık 70 milyon avro katkı sağlandı.

Kapadokyada balon turlarına yoğun ilgi

Geçmiş yıllara kıyasla yoğun talep gören sıcak hava balonları, 2018 yılı boyunca havanın müsait olduğu 230 gün uçuş gerçekleştirdi. Turlara en çok talep ise ekim ayında görüldü. Ekim ayında turlara 65 bin 604 turist katıldı.

"Bölgeye gelen misafirlerin yüzde 90'ı balona binmek istiyor"

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, farklı ülkelerde yapılan balon uçuşları arasında en yoğun talebin Kapadokya'da olduğunu, tur sırasında bölge semalarında oluşan güzel görüntünün manzaraya renk kattığını belirtti.

Durmaz, "2018 yılı turizm açısından ve Kapadokya'daki balon sektörü açısından çok mükemmel geçti. Bölgeye gelen misafirlerin yüzde 90'ı balona binmek istiyor. Son aylardaki hava şartları dolayısıyla balona binemeyenler için gün içinde farklı saatlerde ek sortiler düzenlenerek bu ihtiyaç karşılanmaya çalışıldı. Balon başlı başına bir sektör haline geldi. Ekonomiye büyük katkı sağlıyor, aynı zamanda bölgede istihdam oluşturuyor. Pilotun yanı sıra yer ekibi ve servis personellerinden oluşan geniş bir ekiple hizmet sunuluyor." dedi. Bu arada, sıcak hava balon sektörünün gözde merkezi haline gelen bölgede, ortalama bir saatlik balon turu fiyatı kişi başı 120 ile 170 avro arasında değişiyor.

 

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