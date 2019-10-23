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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kapadokya milli parktan çıktı... Daha iyi korunacak diye 'tek el'de
Seyahat
DHA
23.10.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Kapadokya milli parktan çıktı... Daha iyi korunacak diye 'tek el'de

Doğa harikası Kapadokya milli park olmaktan çıkarıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, Kapadokya’nın daha iyi korunması için tek elden yönetilmesi amacıyla Kapadokya Alan Başkanlığı’nın kurulması üzerine alındı. Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise Torba ile Kızılağaç İçmeler turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edildi.

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Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Göreme Vadisi ve çevresinin milli park ilan edildiğine ilişkin 1986 yılına ait Bakanlar Kurulu kararı kaldırıldı. 33 yıldır milli park statüsünde korunan ve 9600 hektar alanı kapsayan milli park, Uçhisar, Göreme, Çavuşin, Ortahisar, Avanos ve Ürgüp sınırlarına uzanıyordu. Ancak Kapadokya’nın daha iyi korunması, turizmin geliştirilmesi ve imar planlarının tek elden yapılması amacıyla bu yılın başında Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmıştı. Bu yasa gereği Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman bakanlıklarının yetkileri alan başkanlığına devredilirken ‘milli park statüsü’ dünkü kararla kaldırıldı.

Kapadokya milli parktan çıktı... Daha iyi korunacak diye tek elde

Daha iyi koruma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Kapadokya Alan Başkanlığı’nın kurulması nedeniyle bölgenin milli park statüsünün kaldırıldığını, planlamanın tek elden yapılmasıyla bölgenin daha iyi korunacağını savundu. Bu kararla Kapadokya’nın koruma, imar, uzun devreli kalkınma planlarının alan yönetimine geçtiğini anımsatan yetkililer, “Yetki devrinin olabilmesi için milli parkın kapatılması gerekiyordu. Öyle ki plan yetkisinin dört ayrı yerde olması yanlış kararlara neden olabiliyordu. Örneğin milli park yönetiminin planladığı 9 seyir terasından bazıları arkeolojik sit alanıydı. Alan başkanlığıyla bu tür yanlış planlamaların da önüne geçilecek. Ayrıca Kapadokya Alan Komisyonu geçen hafta ilk toplantısını yaptı. Turizm sezonunun hafiflemesiyle bölgedeki kaçak otellerin, restoranların da yıkımına devam etme yönünde eğilim var” dediler. 2014’te çıkarılan kanunla, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kurulmuş ve bu alan da milli park statüsünden çıkarılmıştı.

Kapadokya milli parktan çıktı... Daha iyi korunacak diye tek elde

Tahribat endişesi

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise 60 milyon yılda oluşan ve UNESCO’nun ortak akılla yönetin dediği Kapadokya’nın korunmak yerine inşaata açılacağını iddia etti. Koruma kurullarının, meslek odalarının devre dışı bırakıldığını belirten Candan, “Hediyelik eşya standları, işgalciler var, onları kaldıramayınca milli park statüsünü kaldırdılar” dedi.

Gelişim bölgesi

DÜNKÜ bir başka Cumhurbaşkanlığı kararıyla da Bodrum Torba ile Kızılağaç İçmeler, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edildi. Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi Gamze Türk, Bodrum’un hızla yaşanmaz bir hale dönüştüğünü, altyapı, trafik, kanalizasyon gibi sorunlarının bütüncül bir planlamayla çözülmesi gerektiğini söyledi. Türk, “Bu yapılmadığı gibi bir yandan Turizm Bakanlığı bir yandan Özelleştirme İdaresi parsel parsel imar planı değişiklikleriyle yarımadanın nüfus yükünü kat be kat artıracak kararlar alıyor. Dereler imara açılırken, betonlaşma küresel ısınmayla ani su baskınlarına neden oluyor. Artık Bodrum daha fazla insanı kaldıramaz hale geldi” dedi.

Kapadokya milli parktan çıktı... Daha iyi korunacak diye tek elde

 

Koruma statüsünde değişiklik yok

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Göreme Milli Parkı kararıyla ilgili “Göreme Tarihi Milli Parkı’nda çok başlılık var. Bir taraftan doğal sit, bir taraftan çevre koruma, bir taraftan milli park olmasından dolayı gerçekten yönetimde sıkıntılar vardı. Çok başlılıktan dolayı idari olarak da birtakım konularda sıkıntıya düşüldüğü görülüyordu. Orada da Alan Başkanlığı kuruldu. Milli Park statüsü aynen devam ediyor. Koruma statüsü aynen devam ediyor. Koruma statüsünün devam etmesi ile birlikte de bir yeni yönetim oluşturuldu. Yönetimin başkanı da vali oluyor bundan sonra. Bir komisyon marifetiyle yönetilecek. Bunun kanunu da iki ay önce çıktı. Koruma statüsünde hiçbir değişiklik olmayacak” değerlendirmesinde bulundu.

 

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