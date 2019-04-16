Kapadokya 'çiçek açtı'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriKapadokya 'çiçek açtı'
GeriSeyahat Kapadokya 'çiçek açtı'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kapadokya 'çiçek açtı'
Seyahat
Anadolu Ajansı
16.04.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Kapadokya 'çiçek açtı'

Baharın gelişiyle peribacaları arasında boy gösteren çiçekler güzel görüntü oluşturdu. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, baharın gelmesiyle açan çiçekler rengârenk görüntü oluşturuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

UNESCO'nun ‘Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya'daki vadilerde açan çiçekler, peribacalarıyla bütünleşince ortaya güzel görüntüler çıktı.

Kapadokya çiçek açtı

Doğal kaya oluşumları, kayadan oyma tarihi manastırları, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle konuklarına masalsı manzara sunan bölgede turistler, baharın bahşettiği güzellikler arasında hem atlı ve yaya olarak gezinti yapıyor hem de güzellikleriyle cezbeden papatyaları toplayıp, fotoğraf çektiriyor. Ailesiyle birlikte geldiği Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nde gezinti yapan Yeni Zelandalı turist Jason Stevens, Kapadokya'ya hayran kaldığını belirtti.

Kapadokya çiçek açtı

Bölgede çeşitli turistik merkezleri ziyaret ettiklerini anlatan Stevens, ilkbaharın renkleriyle bölgedeki kaya oluşumlarının muhteşem bir görüntü sergilediğine şahit olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Stevens, "Kapadokya'da müze ve çeşitli doğal güzellikleri barındıran yerleri gezdik. Etkileyici manzara içinde gezinti yaparken çok eğleniyoruz. Ülkeme döndüğümde burada gördüğüm eşsiz güzellikleri arkadaşlarıma anlatacağım, onların da görmelerini tavsiye edeceğim. Çünkü burası muhteşem." dedi. Peribacaları arasında çiçek toplayan kızı Mia Stevens’sa Kapadokya'nın anlatılanlardan çok daha güzel bir yer olduğunu, ilerleyen yıllarda arkadaşlarıyla da gelmek istediğini ifade etti. Klasik otomobille bölgede gezinti yapan Mustafa Narter’se işlettiği konaklama tesisinde talep eden misafirlerini aracıyla gezintiye çıkardığını, girebildikleri vadilerde doğanın bahşettiği güzellikler arasında dolaştıklarını anlattı.

Kapadokya çiçek açtı

Narter, "Bölgede yaşadığım halde zaman zaman peribacaları arasında gezinti yaparak kendimi tazeliyorum. 1955 model aracımla ben gezerken misafirlerimi de gezdiriyorum, memnun kalıyorlar." diye konuştu. Öte yandan, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki motorlu jandarma personeli de peribacaları arasında sürdürdükleri devriye görevinde güzel görüntü oluşturdu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tarihi Andaval Kilisesi turizme kazandırıldı

Kapadokya 'çiçek açtı'

Paris'in 850 yıllık tarihi 'Notre Dame Katedrali' yandı

Sörf tahtasıyla dünyayı geziyor