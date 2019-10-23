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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

'Kanyon görmek için Arizona'ya gitmeye gerek yok'
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
23.10.2019 - 12:42, Son GÃ¼ncelleme:

'Kanyon görmek için Arizona'ya gitmeye gerek yok'

Kastamonu'nun PÄ±narbaÅŸÄ± ilÃ§esi, Valla ve Horma kanyonlarÄ±yla adeta ziyaretÃ§ilerini bÃ¼yÃ¼lÃ¼yor.

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Kastamonu'nun PÄ±narbaÅŸÄ± ilÃ§esinde bulunan Valla ve Horma kanyonlarÄ± ziyaretÃ§ilerden ilgi gÃ¶rÃ¼yor. Biri "dÃ¼nyanÄ±n en derin ikinci kanyonu" olarak gÃ¶sterilen, diÄŸeri ise ahÅŸaptan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ platformuyla bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ gezilebilen iki kanyona sahip PÄ±narbaÅŸÄ±, Ã¶zellikle doÄŸaseverlerin ilgisini Ã§ekiyor. PÄ±narbaÅŸÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Åženol YaÅŸar, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ilÃ§enin kanyonlarÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶zel olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ä°lÃ§ede iki kanyon bulunduÄŸunu anlatan YaÅŸar, "Valla Kanyonu, derinliÄŸi yer yer bin 100 metreyi bulan, 'vahÅŸi cennet' dediÄŸimiz, iÃ§eriye girenlerin anlata anlata bitiremediÄŸi doÄŸa harikasÄ± bir kanyon. DiÄŸeri de Horma Kanyonu. YaklaÅŸÄ±k 3,5 kilometrelik, iÃ§inde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ platformu bulunan, sporcularÄ±nÄ±n sÄ±k sÄ±k geÃ§iÅŸ yapmak istediÄŸi bir kanyon." dedi.

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Kanyon gÃ¶rmek iÃ§in Arizonaya gitmeye gerek yok

Kanyonlara ilginin kendilerini memnun ettiÄŸini belirten YaÅŸar, "Ä°nsanlar sÄ±k sÄ±k Horma Kanyonu'nu gezmek istiyor. YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ platformundan geÃ§erek bu doÄŸal gÃ¼zelliÄŸi gÃ¶rebiliyorlar. Horma Kanyonu'na yÄ±llÄ±k yaklaÅŸÄ±k 60 bin ziyaretÃ§i geliyor. Åžu anda geniÅŸ anlamda tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± halde 60 binlere Ã§Ä±kan ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmak iÃ§in elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu. Valla Kanyonu'nun ise oldukÃ§a zorlu bir yapÄ±ya sahip olduÄŸuna deÄŸinen YaÅŸar, "Valla Kanyonu, dÃ¼nyanÄ±n en derin ikinci kanyonu. Birincisi de Amerika'nÄ±n Arizona eyaletinde bulunuyor. Arizona'ya gitmeye gerek yok. BurayÄ± tanÄ±tÄ±p turist sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmak istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

"Valla Kanyonu'na rehbersiz girilmemeli"

Kanyon ve DoÄŸa SporlarÄ± AraÅŸtÄ±rma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Meral Kuvan da 7 yÄ±ldÄ±r doÄŸa sporlarÄ±yla uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°lÃ§edeki iki kanyonun da birbirinden gÃ¼zel olduÄŸunu anlatan Kuvan, "Horma, zamanÄ±nda ve uygun dÃ¶nemde geÃ§ildiÄŸinde, pek Ã§ok insanÄ±n kÄ±sa bir eÄŸitim sonunda girebileceÄŸi, keyif alabileceÄŸi bir kanyon." dedi.

Kanyon gÃ¶rmek iÃ§in Arizonaya gitmeye gerek yok

Valla Kanyonu'nun Ã¶zel bir yapÄ±sÄ± olduÄŸunu belirten Kuvan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "YaklaÅŸÄ±k 12,5 kilometre uzunluÄŸu var. Su Ã§okluÄŸu, suyun debisi ve sifonlar bulunmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan riskli bir kanyon. Bu sifonlar Ã¶lÃ¼mcÃ¼l olabilir. Teknik bilgi ve eÄŸitim olmadan girilmemesi gerekir. OldukÃ§a riskli bir yer. Daha Ã¶nce daha az su seviyesinde geÃ§tiÄŸiniz kanyonun su seviyesinde bir sÃ¼re sonra deÄŸiÅŸikler olabiliyor. Bu da yeni sifonlar ve yeni riskler demek. Rehbersiz girilmemesi lazÄ±m. AyrÄ±ca sadece rehber deÄŸil, giren kiÅŸinin de tecrÃ¼besinin bulunmasÄ± gerekir."

"Horma sanki doÄŸal bir aquapark"

Kanyon sporcusu Hakan ZiyadeoÄŸlu ise iki kanyonun doÄŸal gÃ¼zellikleriyle Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. ZiyadeoÄŸlu, "Horma sanki doÄŸal bir aquapark. Su kaydÄ±raklarÄ± var. RahatlÄ±kla atlanabilen yerleri var. Basit bir eÄŸitimden sonra Horma Kanyonu rahatlÄ±kla geÃ§ilebilir ama Valla Kanyonu Ã¶yle deÄŸil. OldukÃ§a zorlu bir kanyon." ifadelerini kullandÄ±.

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