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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kanser hastası köpeklerinin son arzularını gerçekleştiren çift
Seyahat
Hürriyet Seyahat
15.10.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Kanser hastası köpeklerinin son arzularını gerçekleştiren çift

ABD'nin Vermont eyaletinde yaşayan Cynthia ve Richard çifti, Mayıs ayında köpekleri Finn'e kanser teşhisi konduğunda ona bir söz verdiler: Son haftalarını mutlu ve macera dolu anılarla donatacaklardı.

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Çift, Finn için bir "ölmeden önce yapılacaklar listesi" hazırladı. 6 yaşındaki köpek şu ana dek sıcak hava balonuyla yolculuğa çıktı, okyanusta yüzdü, ev yapımı köpek mamasıyla ziyafet çekti ve yeni bir dost edindi. Ancak liste uzun, daha Finn'in tadını çıkaracağı çok şey var.

Kanser hastası köpeklerinin son arzularını gerçekleştiren çift

Kanserden kaybettiği babasının yasını tutarken tanıştı

Burlington'da yaşayan hemşire Cynthia, Finn ile 2012'de internette hayvanlarla ilgili bir forumda dolaşırken karşılaşmış. Finn'i henüz 6 haftalıkken sahiplendiğinde ise, yine kanserden hayatını kaybeden babasının yasını tutuyormuş. Ancak T-hücre lenfoması hastalığının kemoterapiye yanıt vermemesi sonrası, çifte Finn'in yalnızca sekiz haftası kaldığı söylenmiş.

Kanser hastası köpeklerinin son arzularını gerçekleştiren çift

Cynthia, "O benim acılı dönemi atlatmama yardım etti, şimdi de ben ona yardım edeceğim" diyor. 29 yaşındaki kadın, eşi Robert'la beraber yıkıcı bir deneyimi, güçlendirici bir deneyime çevirdiklerini söylüyor. Bunda sosyal medya üzerinden dünyanın dört bir yanında kanser hastası hayvanları olan insanlarla kurdukları bağın etkisi büyük. Liste fikri ise, sosyal medya üzerinden kanser hastası evcil hayvanları olan ailelere destek veren Live Like Roo isimli kuruluştan gelmiş.

İtfaiye turu, özel şarkı, yeni dostlar

Çiftin Instagram hesabından paylaştığı aktiviteler arasında, Finn'in çok sevdiği doğa yürüyüşleri de var, itfaiye turu gibi farklı zevkler de. Cynthia Finn için şarkı yazmakla kalmayıp, onun anısına bir de çocuk kitabı yazmayı planlıyor.

Kanser hastası köpeklerinin son arzularını gerçekleştiren çift

İkili, #KöpekKanseriSavaşçısı etiketiyle yapılan paylaşımlar sayesinde, yalnız hissetmemiş. Cynthia, Finn'in son haftalarını kayda geçirdikleri sosyal medya hesaplarının da köpeklerde görülen kanser vakaları konusunda bir farkındalık yaratacağı ümidinde: "Öldüğünü biliyoruz ama onu mutlu etmeye çalışıyoruz. Geçmişe bakıyorum da- son günlerini elimizden gelen en iyi şekilde değerlendirmesini sağladığımızı görüyorum."

Kaynak: BBC

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