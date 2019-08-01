Kanalları ve rengarenk çiçekleriyle Giethoorn köyü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriKanalları ve rengarenk çiçekleriyle Giethoorn köyü
GeriSeyahat Kanalları ve rengarenk çiçekleriyle Giethoorn köyü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kanalları ve rengarenk çiçekleriyle Giethoorn köyü
Seyahat
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy
01.08.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Kanalları ve rengarenk çiçekleriyle Giethoorn köyü

Hollanda'nın Giethoorn köyü, Orta Çağ'dan kalma tarihi dokusu ve kanallarıyla Venedik'i andırıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Hollanda'nın Overijssel eyaletinde yer alan Giethoorn köyünü, her yıl yüz binlerce turist ziyaret ediyor. 176 tahta köprüsü, yemyeşil doğası ve rengarenk çiçekleriyle dikkat çeken köyde yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor.

Kanalları ve rengarenk çiçekleriyle Giethoorn köyü



Ulaşım tekneyle sağlanıyor

Köydeki tarihi evlerin bulunduğu meydanı çevreleyen kanallarda, gün boyu turistik tekne gezintileri yapılıyor. Yaz aylarında en çok Çinli turistlerin ziyaret ettiği köyde, onlarca tekne kanallarda dolaşıyor. Çok sayıda turistin müze zannettiği ancak içinde yerel halkın yaşadığı evlerin çoğu adalar üzerinde bulunuyor. Bu evlere, sahiplerine ait tahta köprülerden ulaşılabiliyor. Arabanın girmediği ve ulaşım için çoğunlukla teknelerin kullanıldığı köyde, kuzeyden güneye sadece yaya ve aynı zamanda bisiklet yolu olan tek bir dar yoldan gidilebiliyor.

Kanalları ve rengarenk çiçekleriyle Giethoorn köyü



Monopoly Dünya Şehirleri arasında yer alıyor

Köydeki çoğu tarihi evlerde iki kapı bulunuyor. Rutin olarak evin yan kapısı kullanılırken ön kapısı ise sadece evlenirken içeriye girmek ve öldükten sonra da cenazeyi dışarıya çıkarmak için kullanılıyor. Keçiboynuzu anlamına gelen "Giethoorn" köyünün ilk yerleşimcileri, bölgeyi keşfettiklerinde yüzlerce keçiboynuzu buldukları için köylerine bu ismi verdiği belirtiliyor. Giethoorn köyü 4 yıldır "Monopoly Dünya Şehirleri" oyununda, İstanbul'un da bulunduğu 22 şehir arasında yer alıyor.

Kanalları ve rengarenk çiçekleriyle Giethoorn köyü


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Kanalları ve rengarenk çiçekleriyle Giethoorn köyü
‘Osmanlı'nın parmak izini’ 1,2 milyon kişi gördü
Dalaman Çayı'nda rafting heyecanı turistleri cezbediyor
Cehennem Deresi turizme açılmayı bekliyor