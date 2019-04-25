Kanalizasyondan tarih çıktı! 2 bin yıllık..
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde belediye ekiplerinin yaptığı kanalizasyon çalışmasında 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahit taşı çıktı
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde belediye ekiplerinin yaptığı kanalizasyon çalışmasında 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahit taşı çıktı
Büyük taşın çukurdan çıkartıldı.
Üzerindeki figürlerden 2 bin yıllık bir lahit taşı olabileceği belirtildi. Lahit ile ilgili yetkililerin ilerleyen günlerde inceleme yapması bekleniyor.
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