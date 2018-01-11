Kanada’nın acımasız doğasına yakışan kayak merkezleri
Kanada’nın genel hava durumu, 5-6 ay boyunca kış sporları yapabileceğiniz bir iklim sunuyor. Kasım ve Nisan ayları arasında ülkenin büyük bir kesiminde hava sıcaklığı sıfırın altında seyrediyor. Hal böyle olunca doğa sporları sevenler, ‘’outdoor’’ mekanlarında buz pateni, kayak, snowboard gibi sporlara yöneliyorlar. Ayrıca kayak merkezlerinin bulunması kış turizmini de oldukça etkiliyor. Kayak tatili için Kanada’ya gitmek istiyor ama nasıl gidileceği hakkında bir bilginiz yoksa korkmayın. Bize çok uzak bile olsa İstanbul’dan Kanada Toronto’ya direkt uçuşlar mevcut. Ama vize almak zorunda olduğunuzu da hatırlatalım.
Kanada’da ne yenir?
Kanada mutfağı çok zengin bir mutfaktır. Bunda Kanada’nın içinde bulundurduğu pek farklı kültürlerin etkisi büyüktür. Yerel yemek yemek isterseniz kesinlikle akçaağaç şurubu soslu yemekler yiyeceğinizi söylemekte fayda var. Genel olarak Halifax Donair adında bu dürüm size kendi kültürümüzü anımsatabilir. Çünkü bizim yediğimiz dürümden pek de farksız değildir. Dürüm şeklinde içinde et, soğan, peynir ve sebze bulunur. Ayrıca haşlanmış patates ve mısırların katmanlar şeklinde yerleştirilmesinden oluşan bir yemek olan Pate Chinois’i de denemenizde fayda var.
Kanada’daki kayak pistleri
Kanada’da birçok şehirde farklı kayak merkezleri bulunuyor. Bunların arasından hangisine gitmek istediğiniz size kalmış.
Mont-Tremblant, Quebec
Quebec’te bulunan Mont-Tremblant kayak merkezi tam olarak lüksü çağırıyor. 1939’dan beri açık olan Tremblant, Doğu Kanada’nın en çok bilinen kayak merkezlerinden biri. Bu merkez Kanada’da ilk, Kuzey Amerika’da da ikinci açılan kayak merkezi özelliğini taşıyor. Tremblant’ı daha özel yapan şey ise Montreal’e sadece bir saatlik uzaklıkta olması. Kayak yapmaktan yorulduğunuzda bu eşsiz kenti de ziyaret edebilirsiniz.
Banff/ Louise Gölü, Alberta
Kanada’daki Banff Ulusal Parkı’nın kalbinde bulunan Louise Gölü Kuzey Amerika’daki en güzel manzaralı dağ yerleşkelerinden birisi. Banff/Louise Gölü üç farklı kayak alanına sahip. Norquay Dağı/Mystic Ridge, Sunshine Village ve Louise Gölü. Bu kayak merkezlerinin arasında 50 kilometre uzaklıktadır. Ama dikkat etmekte fayda var çünkü bu kayak merkezi acımasız, canavarsı tümsekleriyle efsanevi ama affetmeyen bir deneyim sunuyor.
Fotoğraflar: Alamy