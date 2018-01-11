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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat Kanada’nın acımasız doğasına yakışan kayak merkezleri
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Seyahat
Hürriyet Haber
11.01.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

Kanada’nın acımasız doğasına yakışan kayak merkezleri

Birçok doğal güzelliğin yanı sıra Kanada kayak merkezleri ile de ön planda. Kayak merkezlerinin çokluğu Kanada’da kış turizmini de olumlu yönde etkiliyor. İşte Kanada ve kayak merkezleri hakkında bilmeniz gerekenler…
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Kanada’nın genel hava durumu, 5-6 ay boyunca kış sporları yapabileceğiniz bir iklim sunuyor. Kasım ve Nisan ayları arasında ülkenin büyük bir kesiminde hava sıcaklığı sıfırın altında seyrediyor. Hal böyle olunca doğa sporları sevenler, ‘’outdoor’’ mekanlarında buz pateni, kayak, snowboard gibi sporlara yöneliyorlar. Ayrıca kayak merkezlerinin bulunması kış turizmini de oldukça etkiliyor. Kayak tatili için Kanada’ya gitmek istiyor ama nasıl gidileceği hakkında bir bilginiz yoksa korkmayın. Bize çok uzak bile olsa İstanbul’dan Kanada Toronto’ya direkt uçuşlar mevcut. Ama vize almak zorunda olduğunuzu da hatırlatalım.

Kanada’nın acımasız doğasına yakışan kayak merkezleri

Kanada’da ne yenir?

Kanada mutfağı çok zengin bir mutfaktır. Bunda Kanada’nın içinde bulundurduğu pek farklı kültürlerin etkisi büyüktür. Yerel yemek yemek isterseniz kesinlikle akçaağaç şurubu soslu yemekler yiyeceğinizi söylemekte fayda var. Genel olarak Halifax Donair adında bu dürüm size kendi kültürümüzü anımsatabilir. Çünkü bizim yediğimiz dürümden pek de farksız değildir. Dürüm şeklinde içinde et, soğan, peynir ve sebze bulunur. Ayrıca haşlanmış patates ve mısırların katmanlar şeklinde yerleştirilmesinden oluşan bir yemek olan Pate Chinois’i de denemenizde fayda var.

Kanada’nın acımasız doğasına yakışan kayak merkezleri

Kanada’daki kayak pistleri

Kanada’da birçok şehirde farklı kayak merkezleri bulunuyor. Bunların arasından hangisine gitmek istediğiniz size kalmış.

Mont-Tremblant, Quebec

Quebec’te bulunan Mont-Tremblant kayak merkezi tam olarak lüksü çağırıyor. 1939’dan beri açık olan Tremblant, Doğu Kanada’nın en çok bilinen kayak merkezlerinden biri. Bu merkez Kanada’da ilk, Kuzey Amerika’da da ikinci açılan kayak merkezi özelliğini taşıyor. Tremblant’ı daha özel yapan şey ise Montreal’e sadece bir saatlik uzaklıkta olması. Kayak yapmaktan yorulduğunuzda bu eşsiz kenti de ziyaret edebilirsiniz.

Kanada’nın acımasız doğasına yakışan kayak merkezleri

Banff/ Louise Gölü, Alberta

Kanada’daki Banff Ulusal Parkı’nın kalbinde bulunan Louise Gölü Kuzey Amerika’daki en güzel manzaralı dağ yerleşkelerinden birisi. Banff/Louise Gölü üç farklı kayak alanına sahip. Norquay Dağı/Mystic Ridge, Sunshine Village ve Louise Gölü. Bu kayak merkezlerinin arasında 50 kilometre uzaklıktadır. Ama dikkat etmekte fayda var çünkü bu kayak merkezi acımasız, canavarsı tümsekleriyle efsanevi ama affetmeyen bir deneyim sunuyor.

Kanada’nın acımasız doğasına yakışan kayak merkezleri

Fotoğraflar: Alamy

 

 

 

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