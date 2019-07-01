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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kampçıların yeni rotası: Bitlis Nemrut Krater Gölü
Seyahat
Anadolu Ajansı
01.07.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Kampçıların yeni rotası: Bitlis Nemrut Krater Gölü

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, eşsiz manzarası, temiz havası ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin birçok yerinden gelen kampçıları ağırlıyor.

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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, Türkiye'nin birçok yerinden doğaseverleri ağırlıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarasıyla yerli ve yabancı binlerce turisti kendine hayran bırakıyor. Doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, farklı kuş turları ile ziyaretçilerin ilgisini çeken Nemrut, kamp kurmak isteyen doğaseverlerin de uğrak yeri haline geldi. Türkiye'nin çeşitli illerinden kente gelen doğaseverler, yeni rota olarak belirledikleri Nemrut Krater Gölü'nde kamp kurarak, eşsiz doğanın tadını çıkarıyor.

Kampçıların yeni rotası: Bitlis Nemrut Krater Gölü



Gölde yürüyüş yapan, yaktıkları ateşin üzerinde yemek yapıp çay demleyen doğaseverler, gece de kamp kurdukları alanda sakinliğin ve karanlıkta yıldızları izlemenin keyfini sürüyor.

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"BURALAR DOĞA HARİKASI YERLER"

Van'dan arkadaşlarıyla geldiği Nemrut'ta kamp kuran öğretmen Yüksel Dıblan, 8 yıldan bu yana Türkiye'nin farklı yerlerine kamp yaptıklarını söyledi. Van'a atandıktan sonra farklı bir doğa sevgisi kazandığını anlatan Dıblan, şunları kaydetti: "Van'ın birçok yerinde özellikle Van Gölü sahillerinde kamp yaptık. Buranın doğası, farklı habitatı bizde merak uyandırdı. Memlekete dönmeden önce son kampımızı buraya kurduk. Yemekten sonra çevreyi keşfe çıktık. Çok güzel bir doğası var. Buraya kamp yapmaya gelen bir çok kişi var. İyi ki gelmişiz. Özellikle burada ışıksız ortamdan dolayı yıldızlar bir başka görünüyor. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim"

Kampçıların yeni rotası: Bitlis Nemrut Krater Gölü


Öğretmen Eser Eribol ise kente ilk atandığında sadece gezmek için geldiği Nemrut'ta şimdi arkadaşlarıyla kamp kurduğunu belirtti. Arkadaşlarıyla kamp kurduğu gölde dinlenme imkanı bulduğunu anlatan Eribol, "Burada gece atmosferi çok güzel. Gündüz piknik yapmaya gelenlerin ayrılmasıyla etraf tenhalaşıyor. Yaktığımız ateşin etrafındaki muhabbetin keyfi anlatılamaz. Nemrut, bir doğa harikası. Bu güzelliği korumamız gerekiyor" diye konuştu.

Kampçıların yeni rotası: Bitlis Nemrut Krater Gölü



"HARİKA BİR DOĞASI VAR"

Mardin'den arkadaşlarıyla gelen avukat Abdullah Eren de Nemrut Krater Gölü'nün kamp yapmak isteyen doğaseverlerin en çok gelmek istediği yerlerden biri olduğunu belirtti. Bölgenin kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Eren, şunları söyledi: "Buraya geldiğim için çok mutlu oldum. Bundan sonra da gelmeye çalışırım. Burası şehir gürültüsünden tamamen uzak, yıldızlar ve doğayla baş başa kalabileceğiniz bir yer. Harika bir doğası var. Orman içinde kalmış bir göl. Şehrin gürültü ve karmaşasından kaçmak isteyenler için harika bir yer. Bu rakımda bir göl görmek inanılmaz bir şey. Bu gölün sahilinde kamp yapmak bizim için unutulmaz bir anı oldu"

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