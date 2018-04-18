Kamboçya’da Khmer yeni yılı

Her sene 12-14 Nisan tarihlerinde gerçekleşen Khmer yeni yılı iki farklı şekilde kutlanıyor...



1-Sabah kutlamaları



Erken saatlerde başlayan yeni yıl kutlamalarının ilk gününe Maha Sonkran yani büyük değişim deniliyor. Kamboçyalılar bu gün için özenip, en güzel kıyafetlerini giyip, tapınakları ziyaret ediyorlar. Ben de Siem Reap’in merkezinde bulunan Preah Prom Rath tapınağına gittim.

Geleneksel şekilde gerçekleşen sabah kutlamalarına Kamboçyalılar teşekkürlerini sunmak için çiçek ve hediyeler getirip bol bol dua ediyorlar. Tapınağın ortasında birçok kasenin bulunduğu bir masanın hazırlanmış olduğu dikkatimi çekti. Yaşlı bir Kamboçyalı teyze bir kap pilavı tüm kaselere dua edip dileklerde bulunarak böldüklerini anlattı hatta bize de bu törene katılmamız için pirinç ikram etti.







Akşam Kutlamaları



Sabah saatlerindeki tapınak kutlamaları ne kadar dini öğelerle dolu geçse de akşam düzenlenen kutlama çılgın bir su savaşına dönüşüyor. Özellikle küçük çocukların ve gençlerin büyük ilgi ve katılım gösterdiği su savaşlarında Pub Street gibi merkezde bulunan sokaklara giderseniz ıslanmayı da göze almanız gerekiyor. Turistlere bir şey yapmıyorlar diyip gittiğimiz kutlamaların yarısına kadar kuru kalmayı başarmıştık ama sonra ana caddede yürürken su ve pudra saldırılarına uğradık.

Benim tavsiyem anın tadını çıkartın ve su savaşlarına mutlaka katılın, çünkü herkes ne kadar birbirini ıslatsa da saygılı davranmayı sürdürüyor, hiçbir taşkınlık yaşanmıyor hatta gecenin sonunda sokaklardaki görevli polislerin bile sırılsıklam ama gülerek dolaştığını görüp çok şaşırdık. Su savaşları yeni yılın 3 günü boyunca geceleri yapılmaya devam ediliyor, hatta gündüzleri bile ufak çocukların “Happy new year” çığlıkları eşliğindeki su püskürtmelerine mağruz kalabiliyorsunuz.







Yeni yıl kutlamalarının ikinci gününe Virak Wanabat deniliyor ve tüm aileler birbirlerine hediyeler verip fakirlere yardım ediyorlar ya da bağışlarda bulunuyorlar. Üçüncü ve son günde bereketli yağmurların yağması için Buddha heykelleri yıkanıyor. Bu yıkama törenlerinin insana uzun bir ömür ve şans getireceğine inanılıyor.





Yeni yıl kutlamalarının en önemli merkezlerinden biri de Siem Reap’ın hemen yakınlarında bulunan Angkor Wat tapınağı. Tam bir şenlik havasında geçen Angkor Wat yeni yıl kutlamalarında oyunlar, geleneksel gösteriler, müzikler, birbirinden farklı yiyecekler ve daha bir sürü eğlenceler bulunuyor. Kamboçyalı aileler sabahın erken saatlerinden itibaren tapınağa akın akın gelmeye başlıyorlar. Tapınak çevresindeki alanlarda hamaklar kuruluyor ve herkes keyifli piknikler yapıyor. Kamboçya’yı yeni yıl döneminde ziyaret ederseniz mutlaka Angkor Wat kutlamalarına katılın, gerçekten çok renkli ve farklı bir deneyim yaşıyorsunuz.

Tapınak tören ve eğlenceleri dışında görülmesi gereken yerlerden biri de Siem Reap nehrinin kıyısında düzenlenen konserler. Biz bir köpük partisi ve DJ performansına denk geldik ve Kamboçyalı bir grubun konserini izledik. Nehir boyunca yürüyüşler yapıp Siem Reap’in yeni yıl ışıklandırmalarının tadını çıkartmayı da sakın ihmal etmeyin. Rengarenk yıldızlarla süslenen şehir tam bir masal ülkesini anımsatıyor.