Kamboçya’da Khmer yeni yılı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kamboçya’da Khmer yeni yılı
Seyahat
Şebnem DEMİREL / Instagram: @berrydewblog
18.04.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

Kamboçya’da Khmer yeni yılı

Kamboçya’da 'Sursedey Chnam Thmey' yani Kamboçyalıların deyimiyle 'mutlu yıllar' geçtiğimiz hafta sonu üç gün boyunca kutlandı. Çok renkli geçen kutlamalarda bol bol fotoğraf çektim, tapınaklardaki yerel törenleri izledim, Kamboçyalılarla birlikte şenliklerde eğlendim ve sokaklardaki su savaşlarına bile katıldım. İşte izlenimlerim....

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Her sene 12-14 Nisan tarihlerinde gerçekleşen Khmer yeni yılı iki farklı şekilde kutlanıyor...

1-Sabah kutlamaları

Erken saatlerde başlayan yeni yıl kutlamalarının ilk gününe Maha Sonkran yani büyük değişim deniliyor. Kamboçyalılar bu gün için özenip, en güzel kıyafetlerini giyip, tapınakları ziyaret ediyorlar. Ben de Siem Reap’in merkezinde bulunan Preah Prom Rath tapınağına gittim.

Kamboçya’da Khmer yeni yılı

Geleneksel şekilde gerçekleşen sabah kutlamalarına Kamboçyalılar teşekkürlerini sunmak için çiçek ve hediyeler getirip bol bol dua ediyorlar. Tapınağın ortasında birçok kasenin bulunduğu bir masanın hazırlanmış olduğu dikkatimi çekti. Yaşlı bir Kamboçyalı teyze bir kap pilavı tüm kaselere dua edip dileklerde bulunarak böldüklerini anlattı hatta bize de bu törene katılmamız için pirinç ikram etti. 

Kamboçya’da Khmer yeni yılı


Akşam Kutlamaları

Sabah saatlerindeki tapınak kutlamaları ne kadar dini öğelerle dolu geçse de akşam düzenlenen kutlama çılgın bir su savaşına dönüşüyor. Özellikle küçük çocukların ve gençlerin büyük ilgi ve katılım gösterdiği su savaşlarında Pub Street gibi merkezde bulunan sokaklara giderseniz ıslanmayı da göze almanız gerekiyor. Turistlere bir şey yapmıyorlar diyip gittiğimiz kutlamaların yarısına kadar kuru kalmayı başarmıştık ama sonra ana caddede yürürken su ve pudra saldırılarına uğradık.

Kamboçya’da Khmer yeni yılı

Benim tavsiyem anın tadını çıkartın ve su savaşlarına mutlaka katılın, çünkü herkes ne kadar birbirini ıslatsa da saygılı davranmayı sürdürüyor, hiçbir taşkınlık yaşanmıyor hatta gecenin sonunda sokaklardaki görevli polislerin bile sırılsıklam ama gülerek dolaştığını görüp çok şaşırdık. Su savaşları yeni yılın 3 günü boyunca geceleri yapılmaya devam ediliyor, hatta gündüzleri bile ufak çocukların “Happy new year” çığlıkları eşliğindeki su püskürtmelerine mağruz kalabiliyorsunuz.

Kamboçya’da Khmer yeni yılı


Yeni yıl kutlamalarının ikinci gününe Virak Wanabat deniliyor ve tüm aileler birbirlerine hediyeler verip fakirlere yardım ediyorlar ya da bağışlarda bulunuyorlar.  Üçüncü ve son günde bereketli yağmurların yağması için Buddha heykelleri yıkanıyor. Bu yıkama törenlerinin insana uzun bir ömür ve şans getireceğine inanılıyor. 

Kamboçya’da Khmer yeni yılı


Yeni yıl kutlamalarının en önemli merkezlerinden biri de Siem Reap’ın hemen yakınlarında bulunan Angkor Wat tapınağı. Tam bir şenlik havasında geçen Angkor Wat yeni yıl kutlamalarında oyunlar, geleneksel gösteriler, müzikler, birbirinden farklı yiyecekler ve daha bir sürü eğlenceler bulunuyor. Kamboçyalı aileler sabahın erken saatlerinden itibaren tapınağa akın akın gelmeye başlıyorlar. Tapınak çevresindeki alanlarda hamaklar kuruluyor ve herkes keyifli piknikler yapıyor. Kamboçya’yı yeni yıl döneminde ziyaret ederseniz mutlaka Angkor Wat kutlamalarına katılın, gerçekten çok renkli ve farklı bir deneyim yaşıyorsunuz.

Kamboçya’da Khmer yeni yılı

Tapınak tören ve eğlenceleri dışında görülmesi gereken yerlerden biri de Siem Reap nehrinin kıyısında düzenlenen konserler. Biz bir köpük partisi ve DJ performansına denk geldik ve Kamboçyalı bir grubun konserini izledik. Nehir boyunca yürüyüşler yapıp Siem Reap’in yeni yıl ışıklandırmalarının tadını çıkartmayı da sakın ihmal etmeyin. Rengarenk yıldızlarla süslenen şehir tam bir masal ülkesini anımsatıyor. 

Kamboçya’da Khmer yeni yılı

 

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