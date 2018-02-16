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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kalbim Rio Karnavalı’nda kaldı

Hava 35 derece, ama hissedilen 50 derece! Şıp şıp terleyerek Ipanema plajındaki kalabalığın tam orta yerine dalıyorum. Koşturarak yanıma gelen bir görevli şemsiye ve şezlong isteyip istemediğimi soruyor.

Onur BAŞTÜRK
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Sadece o renkli plaj sandalyelerinden istediğimi söylüyorum. Yıllarca ünlü fotoğrafçı Mario Testino’nun Rio karelerinden gördüğüm o renkli sandalyelere kurulup keyfime bakmazsam olmaz! Sandalyelerin gün boyu kiralama bedeli çok ucuz, 7 Real. Bizim paramızla 8.5 lira filan…

Sandalyeme oturuyor ve buranın meşhur kokteyli Caipirinha’dan söylüyorum. Zaten Rio’da kaldığım günler boyunca en çok bu kokteyli tüketiyorum! Brezilya romu Cachaça’dan yapılan Caipirinha bu yazlık ortama çok uygun. Küçük bir bilgi: Caipirinha, Brezilya romu hariç diğer romlarla yapılırsa adı Caipirol oluyormuş. Votkayla yapılırsa da Caipiroska. Karışık işler yani, fazla kafa bulandırmaya değmez. Zaten Rio öyle bir yer ki, bulanmak şöyle dursun insan akışa geçiyor burada. Çünkü insanlar öyle rahat ve enerjik ki… O ruh hali sana da bulaşıyor bir süre sonra. Özellikle de Rio Karnavalı sırasında oradaysan! Şanslıydım, dört gün süren karnaval sırasında oradaydım. Yıllardır merak ettiğim karnavalı dünya gözüyle nihayet görmüş oldum.

Kalbim Rio Karnavalı’nda kaldı

O zaman fikrimi söyleyeyim:

Samba okullarının yarıştığı ve aynı zamanda geçit yaptığı Rio Karnavalı’nın yapıldığı Sambadrome denilen yer 700 metre uzunluğunda. Ayrıca dev tribünlere sahip. O tribünlere kurulup birbirinden renkli ve über prodüksiyonlarla geçit yapan okulları seyrediyor ve her seferinde mest oluyorsun. Çünkü öyle çılgın kostümler ve devasa prodüksiyonlar yapmışlar ki, ağzın açık kalıyor. Karnaval sadece Sambadrome’daki geçitle sınırlı değil elbet. Tüm şehir bir hafta boyunca karnaval haline bürünüyor. Her meydanda, sahilde ve hatta köşe başında insanlar irili ufaklı gruplar halinde dansediyor, yiyor içiyor ve ilginç kostümlerle arz-ı endam ediyorlar. Çocuk bezi kostümlü genç bir adam bile gördüm! Kostümlerin tuhaflığının vuracağı yeri varın siz düşünün…

Kaynak: Onur BAŞTÜRK

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