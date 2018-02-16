Kalbim Rio Karnavalı’nda kaldı

Sadece o renkli plaj sandalyelerinden istediğimi söylüyorum. Yıllarca ünlü fotoğrafçı Mario Testino’nun Rio karelerinden gördüğüm o renkli sandalyelere kurulup keyfime bakmazsam olmaz! Sandalyelerin gün boyu kiralama bedeli çok ucuz, 7 Real. Bizim paramızla 8.5 lira filan…
Sandalyeme oturuyor ve buranın meşhur kokteyli Caipirinha’dan söylüyorum. Zaten Rio’da kaldığım günler boyunca en çok bu kokteyli tüketiyorum! Brezilya romu Cachaça’dan yapılan Caipirinha bu yazlık ortama çok uygun. Küçük bir bilgi: Caipirinha, Brezilya romu hariç diğer romlarla yapılırsa adı Caipirol oluyormuş. Votkayla yapılırsa da Caipiroska. Karışık işler yani, fazla kafa bulandırmaya değmez. Zaten Rio öyle bir yer ki, bulanmak şöyle dursun insan akışa geçiyor burada. Çünkü insanlar öyle rahat ve enerjik ki… O ruh hali sana da bulaşıyor bir süre sonra. Özellikle de Rio Karnavalı sırasında oradaysan! Şanslıydım, dört gün süren karnaval sırasında oradaydım. Yıllardır merak ettiğim karnavalı dünya gözüyle nihayet görmüş oldum.
O zaman fikrimi söyleyeyim:
Samba okullarının yarıştığı ve aynı zamanda geçit yaptığı Rio Karnavalı’nın yapıldığı Sambadrome denilen yer 700 metre uzunluğunda. Ayrıca dev tribünlere sahip. O tribünlere kurulup birbirinden renkli ve über prodüksiyonlarla geçit yapan okulları seyrediyor ve her seferinde mest oluyorsun. Çünkü öyle çılgın kostümler ve devasa prodüksiyonlar yapmışlar ki, ağzın açık kalıyor. Karnaval sadece Sambadrome’daki geçitle sınırlı değil elbet. Tüm şehir bir hafta boyunca karnaval haline bürünüyor. Her meydanda, sahilde ve hatta köşe başında insanlar irili ufaklı gruplar halinde dansediyor, yiyor içiyor ve ilginç kostümlerle arz-ı endam ediyorlar. Çocuk bezi kostümlü genç bir adam bile gördüm! Kostümlerin tuhaflığının vuracağı yeri varın siz düşünün…
Kaynak: Onur BAŞTÜRK