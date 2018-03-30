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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kahire mi İskenderiye mi?

Kahire, İskenderiye’ye karşı. Biri Piramitlerin diğeri de Büyük Kütüphane’nin şehri… Firavunlar diyarının iki büyük metropolünün arasında sadece iki saatlik bir yol var. İkisi de oldukça etkileyici ancak birbirlerinden de bir o kadar farklılar.

Hürriyet Haber
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Kahire’ye giriş

Arap dünyasının en büyük şehrinin nüfusu 22 milyon. Sürekli hareket eden ve değişen oldukça dinamik bir metropolden bahsediyoruz. Bu haliyle ilk kez gelenleri mutlaka şaşırtıyor. Mısırlılar, Kahire’ye Umm al-Dunya, yani Dünya’nın Annesi diyorlar. Kahire’de sabırlı olursanız karşılaşacağınız eşsiz enerjiden etkilenmemeniz mümkün değil.

Kahire mi İskenderiye mi

İskenderiye’ye giriş

İskenderiye 2500 yıllık bir tarihin mirasçısı. Büyük İskender tarafından kurulan bu liman kenti Roma İmparatorluğu’nun en önemli ikinci şehriydi. 19’uncu yüzyılda tekrar ayağa kalkması ve 1950’den sonra başlayan yenilenme dalgasının ardından bugün tekrar Mısır’ın en önemli kültür miraslarından biri haline gelmiş durumda.

Kahire mi İskenderiye mi

Kahrie’re ne yapılır?

Tutankamon’un mezarı ve Piramitler… Kahire insanlık tarihinin en önemli köşe taşlarını barındırıyor. Şehirde sadece otobüsle şöyle bir dolaşmak bile size görkemli camiler, hareketli pazarlar, büyük bulvarlar ve firavunların izleriyle büyüleyecek. Kahire’de bir hafta geçirebilir ve hala pek çok harika şeyi görmemiş olabilirsiniz. Bir yanıyla da müthiş modern bir Ortadoğu kenti olduğunu göreceksiniz.

Kahire mi İskenderiye mi

İskenderiye’de ne yapılır

Akdeniz’e hoş geldiniz. Bölgenin en aktif limanı aynı zamanda okyanus dalgalarının sahile vurmasını izlemek için harika bir lokasyon. Ayrıca mirasçısı olduğu tarihin bütün izlerini de taşıyor. Kahire’ye oranla daha küçük bir şehir bu anlamda da gezmesi daha kolay. Greko Romen müzesi, Güzel Sanatlar Müzesi, Amfitiyatro, Attarine Cami, Pompey Sütunu burada ziyaret edeceğiniz duraklar. Plajları da unutmayalım…

Sonuç:

Kahire 24 saat yaşayan ve sonsuz seçenek sunun bir büyük şehir. Tarihi olarak da çok fazla görülmesi gereken eser barındırıyor. Gündüz antik uygarlıkların kalıntıları arasında kaybolup gece de hareketli kent hayatını deneyimlemek mümkün. İskenderiye daha sakin, daha geleneksel ve doğal güzelliklerin ön plana çıktığı bir seyahat planlayar için cazip. Daha çok bir ambiyans şehri. Güzel Akdeniz yemekleri, iyi kahve, okyanus üzerinde gün batımı ve daha yavaş akan zaman. İkisi de ziyaret ettiğinize çok mutlu olacağınız destinasyonlar.

Kaynak: Hürriyet Haber

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