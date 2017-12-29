Kafanızı dinleyip, hayatın karmaşasından uzaklaşmanıza yardımcı olacak 5 yer

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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HürriyetSeyahatKafanızı dinleyip, hayatın karmaşasından uzaklaşmanıza yardımcı olacak 5 yer
Seyahat Kafanızı dinleyip, hayatın karmaşasından uzaklaşmanıza yardımcı olacak 5 yer
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Seyahat
Hürriyet Haber
29.12.2017 - 12:32| Son Güncelleme:

Kafanızı dinleyip, hayatın karmaşasından uzaklaşmanıza yardımcı olacak 5 yer

Yoğun iş temposu ve stres neredeyse herkesin korkulu rüyası. Kendinize zaman ayırmayı unuttuğunuz bugünlerde, her şeyi bir kenara bırakmanızı sağlayacak 5 özel yeri var.İşte internetsiz, telefonsuz ve maillere cevap vermek zorunda kalmadığınız yerler...
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Brecon Beacons Doğal Parkı

Fütüristik tasarımı ile doğanın içinde sakin bir hafta sonu geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez mekanlarından biri. İngiltere’de bulunan park, tamamen doğal materyellerden oluşan odaları ile size doğayla iç içe bir tatil sunuyor.

Kafanızı dinleyip, hayatın karmaşasından uzaklaşmanıza yardımcı olacak 5 yer

Herm Adası

Maillerinizi unutun! Saat yok, televizyon yok, telefon yok. White House Hotel, sizi teknolojiden uzak tutmak için ellinden geleni yapıyor. Telefonlarınızı resepsiyona teslim etmeden otele giriş yapamıyorsunuz.

Kafanızı dinleyip, hayatın karmaşasından uzaklaşmanıza yardımcı olacak 5 yer

Puglia

18. Yüzyıldan kalan bir taş bina da huzurlu bir tatil kim istemez? Teknolojiden uzak olmanız da cabası. Teknolojik aletler otele alınmazken, müşterilerine sağlıklı bir tatil sunan Puglia’nın sağlıklı yaşam aktivitleri dikkat çekiyor. Yogadan detox kamplarına kadar birçok aktivite sunan Puglia, İtalya’da bulunuyor.

Kafanızı dinleyip, hayatın karmaşasından uzaklaşmanıza yardımcı olacak 5 yer

Grenadines

Tropikal adalarının saklı cennetlerinden biri olan Grenadines’te bulunan Petit St Vincent’te diğer oteller gibi teknolojik aletlere izin yok. Deniz ve doğanın tadını çıkarmak için sunulan imkanlar da insanoğlunun teknolojiye ne kadar bağlı olduğunu kanıtlayan cinsten.

Kafanızı dinleyip, hayatın karmaşasından uzaklaşmanıza yardımcı olacak 5 yer

Cape Horn

Güney Amerika’da bulunan Cape Horn, dünya üzerinde doğallığını bozmamış nadir yerlerden biri. Stella Austalis gemisi ile seyahat ederken, bu doğal güzelliği sosyal medyada paylaşmanız mümkün değil çünkü gemide telefonunuz çekmiyor.

Kafanızı dinleyip, hayatın karmaşasından uzaklaşmanıza yardımcı olacak 5 yer

Fotoğraflar: Gotta Keep Movin, Manuelina Culunary



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