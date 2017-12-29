Kafanızı dinleyip, hayatın karmaşasından uzaklaşmanıza yardımcı olacak 5 yer
Brecon Beacons Doğal Parkı
Fütüristik tasarımı ile doğanın içinde sakin bir hafta sonu geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez mekanlarından biri. İngiltere’de bulunan park, tamamen doğal materyellerden oluşan odaları ile size doğayla iç içe bir tatil sunuyor.
Herm Adası
Maillerinizi unutun! Saat yok, televizyon yok, telefon yok. White House Hotel, sizi teknolojiden uzak tutmak için ellinden geleni yapıyor. Telefonlarınızı resepsiyona teslim etmeden otele giriş yapamıyorsunuz.
Puglia
18. Yüzyıldan kalan bir taş bina da huzurlu bir tatil kim istemez? Teknolojiden uzak olmanız da cabası. Teknolojik aletler otele alınmazken, müşterilerine sağlıklı bir tatil sunan Puglia’nın sağlıklı yaşam aktivitleri dikkat çekiyor. Yogadan detox kamplarına kadar birçok aktivite sunan Puglia, İtalya’da bulunuyor.
Grenadines
Tropikal adalarının saklı cennetlerinden biri olan Grenadines’te bulunan Petit St Vincent’te diğer oteller gibi teknolojik aletlere izin yok. Deniz ve doğanın tadını çıkarmak için sunulan imkanlar da insanoğlunun teknolojiye ne kadar bağlı olduğunu kanıtlayan cinsten.
Cape Horn
Güney Amerika’da bulunan Cape Horn, dünya üzerinde doğallığını bozmamış nadir yerlerden biri. Stella Austalis gemisi ile seyahat ederken, bu doğal güzelliği sosyal medyada paylaşmanız mümkün değil çünkü gemide telefonunuz çekmiyor.
Fotoğraflar: Gotta Keep Movin, Manuelina Culunary
Tüm dünyayı gezen adamdan harika film
Skyscanner’ın aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz yere en ucuz uçak biletini bulabilirsiniz. Hemen uçak bileti arayın!